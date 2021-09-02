وصفة معجزة لتكثيف شعر الحواجب وتطويل الرموش سريعاً بدون مستحضرات تجميل، تعد الحواجب والرموش من أهم العوامل التي تحدد شكل الوجه وتؤثر علي جماله حيث أنها المسئولة عن منحك الإطلاله المميزة.

ولذلك تلجأ إلي الحلول التقليدية حتي تواكب الموضة وهذا لأنها تسعي دائماً لحصول علي حواجب عريضة ورموش كثيفة.

ويكون ذلك من خلال استخدام الأقلام المخصصة لرسم الحواجب أو تركيب رموش اصطناعية لتتمتع بوجه طبيعي وجذاب.

ولكن هذه الطرق تتسبب في ضعف وتساقط الشعر في منطقة الحواجب والرموش لاحتوائها علي مكونات كيميائية ضارة بالجلد.

ولهذا يمكنك الاستغناء عنها واستخدام الوصفات الطبيعية التي تعد أكثر فاعلية وآمنة علي البشرة وتمنحك النتيجة المثالية.

وصفة سحرية لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش في وقت قياسي بدون مكياج

تكثيف الحواجب وتطويل الرموش هو غاية تطمح إليها الكثير من الفتيات خاصةً التي تعاني من قلة كثافة الشعر في منطقة الحواجب والرموش.

حيث تكون الحواجب والرموش خفيفة وفارغة مما يجعلها تقوم بشراء مستحضرات التجميل حتي تكون في إطلاله جذابة.

ولكن علي الرغم من نتائج تلك المواد إلا أن لها آثار جانبية علي المدي البعيد والتي تؤذي الشعر بشكل كبير.

ولهذا سوف أقدم لكم وصفة سريعة المفعول لتكثيف وإنبات شعر الحواجب والرموش بدون مكياج.

وصفة الحليب والعسل لتكثيف شعر الحواجب وتطويل الرموش

الحليب من المكونات الطبيعية التي تحتوي علي نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات الهامة التي تعمل علي زيادة نمو الشعر.

كما يقوم بتحفيز البصيلات علي النمو ما يساعد في مليء الفراغات وتغذية الشعر في منطقة الحواجب والرموش.

العسل يعد من أهم العلاجات التي تساعد علي تطويل الرموش وزيادة كثافة الشعر في منطقة الحواجب حيث يحتوي علي مرطبات هامة.

والتي تساعد علي منع تساقط الحواجب والرموش مما تزيد من نمو الشعر وتقويته.

2 ملعقة كبيرة من الحليب كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ماسكارا قديمة ونظيفة.

قومي بخلط المكونات جيداً في وعاء نظيف حتي تحصلي علي مزيج متجانس.

ثم يغسل الوجه بالغسول ويجفف حتي يكون خالي من أي آثار للمكياج.

يتم وضع الوصفة باستخدام الماسكارا مع التمشيط الجيد للحواجب والرموش.

ترك الوصفة لمدة ساعتين أو يفضل من الليل حتي الصباح لنتيجة أفضل.

يغسل الوجه بالماء الدافيء وتستخدم الوصفة يومياً وسوف تلاحظي الفرق في وقت قياسي.

مكونات وصفة تكثيف شعر الحواجب وتطويل الرموش في أسرع وقتطريقة تحضير وصفة تكثيف الحواجب وتطويل الرموش وكيفية الاستخدام