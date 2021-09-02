طريقة كيكة البسبوسة الخفيفة واللذيذة في البيت بكل تفاصيلها

كيكة البسبوسة صنف حلويات سهل وجميل وتعتبر هذه الوصفة وسط بين البسبوسة والتي هي صنف الحلويات الشرقية الأشهر والمفضل لدى كثيرين وبين الكيكة اليومية التي نصنعها باستمرار ونأكلها مع الشاي، والجميل فيها أنها بطعم البسبوسة لكنها أخف منها وخالية من الزبدة فيمكن تناولها يوميًا مثل الكيك. مقادير كيكة البسبوسة 2 كوب دقيق سميد.

نصف كوب من جوز الهند المبشور ناعم.

كوب إلا ربع سكر أبيض.

كوب من زيت الذرة.

4 حبة بيض.

كوب حليب سائل.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

فانيليا. مقادير الشربات (الشيرة) سبق وأن قدمنا مقال كامل لكل أنواع الشربات لأنواع الحلويات المختلفة، لكن شربات هذه الوصفة يختلف قليلًا.

2 كوب ماء.

كوب سكر حبيبات.

عصير ليمونة كاملة. طريقة عمل كيكة البسبوسة نضيف ملعقة البيكنج بودر إلى دقيق السميد.

نخفق السكر مع البيض والفانيليا بالمضرب اليدوي حتى يذوب السكر ثم نضيف الزيت والحليب مع التقليب والخفق.

نضع دقيق السميد أو دقيق البسبوسة والبيكنج بودر وجوز الهند إلى الخليط السائل ونقلبهم حتى نحصل على قوام كيكة البسبوسة.

توضع العجينة في صينية مدهونة بالزبدة ومعها رشة من دقيق السميد.

توضع الصينية في رف الفرن الأوسط على درجة 180 درجة ويكون الفرن ساخن قبل وضعها.

تأخذ حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة حتى تمام النضج.

وأثناء وجود الصينية في الفرن نقوم بتجهيز الشربات.

بأن نضع كوبان من الماء في وعاء ومع الماء كوب من السكر الأبيض ونقلبهم جيدًا حتى يذوب السكر في الماء.

نضع عصرة ليمون ثم يوضع الإناء على النار حتى يغلي ويترك خمس دقائق ثم يرفع من على النار ويوضع جانبًا حتى تنضج كيكة البسبوسة.

وبمجرد حصولها على لون ذهبي مميز للبسبوسة تخرج من الفرن.

وتسقى بالشربات مباشرة، وتغطى بورق الألمونيوم وتترك حتى تبرد تمامًا وتشرب كل كمية الشربات.

تزين بجوز الهند المبشور والفستق المطحون أو أي مكون آخر حسب الرغبة.

تقدم الوصفة بعد ذلك وكما وضحنا فهي لذيذة وخفيفة تصلح للإفطار السريع ولجمعات الأصدقاء.

كما يمكن تقديمها مع الشاي أو القهوة يوميًا بعد وجبة الغداء وبالهناء والشفاء. الوسوم

كيكة البسبوسة صنف حلويات سهل وجميل وتعتبر هذه الوصفة وسط بين البسبوسة والتي هي صنف الحلويات الشرقية الأشهر والمفضل لدى كثيرين وبين الكيكة اليومية التي نصنعها باستمرار ونأكلها مع الشاي، والجميل فيها أنها بطعم البسبوسة لكنها أخف منها وخالية من الزبدة فيمكن تناولها يوميًا مثل الكيك. مقادير كيكة البسبوسة 2 كوب دقيق سميد.

نصف كوب من جوز الهند المبشور ناعم.

كوب إلا ربع سكر أبيض.

كوب من زيت الذرة.

4 حبة بيض.

كوب حليب سائل.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

فانيليا. مقادير الشربات (الشيرة) سبق وأن قدمنا مقال كامل لكل أنواع الشربات لأنواع الحلويات المختلفة، لكن شربات هذه الوصفة يختلف قليلًا.

2 كوب ماء.

كوب سكر حبيبات.

عصير ليمونة كاملة. طريقة عمل كيكة البسبوسة نضيف ملعقة البيكنج بودر إلى دقيق السميد.

نخفق السكر مع البيض والفانيليا بالمضرب اليدوي حتى يذوب السكر ثم نضيف الزيت والحليب مع التقليب والخفق.

نضع دقيق السميد أو دقيق البسبوسة والبيكنج بودر وجوز الهند إلى الخليط السائل ونقلبهم حتى نحصل على قوام كيكة البسبوسة.

توضع العجينة في صينية مدهونة بالزبدة ومعها رشة من دقيق السميد.

توضع الصينية في رف الفرن الأوسط على درجة 180 درجة ويكون الفرن ساخن قبل وضعها.

تأخذ حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة حتى تمام النضج.

وأثناء وجود الصينية في الفرن نقوم بتجهيز الشربات.

بأن نضع كوبان من الماء في وعاء ومع الماء كوب من السكر الأبيض ونقلبهم جيدًا حتى يذوب السكر في الماء.

نضع عصرة ليمون ثم يوضع الإناء على النار حتى يغلي ويترك خمس دقائق ثم يرفع من على النار ويوضع جانبًا حتى تنضج كيكة البسبوسة.

وبمجرد حصولها على لون ذهبي مميز للبسبوسة تخرج من الفرن.

وتسقى بالشربات مباشرة، وتغطى بورق الألمونيوم وتترك حتى تبرد تمامًا وتشرب كل كمية الشربات.

تزين بجوز الهند المبشور والفستق المطحون أو أي مكون آخر حسب الرغبة.

تقدم الوصفة بعد ذلك وكما وضحنا فهي لذيذة وخفيفة تصلح للإفطار السريع ولجمعات الأصدقاء.

كما يمكن تقديمها مع الشاي أو القهوة يوميًا بعد وجبة الغداء وبالهناء والشفاء.

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