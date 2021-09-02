بملعقة نشا أنسي الكفتة المشوية تفك منك وهو ده سر المطاعم

الكفتة المشوية من ألذ وأطعم أنواع المشويات الخفيفة على المعدة والأسرع في الهضم، وهي من الأطعمة التي تفقد سعرات حرارية كبيرة أثناء الشوي مما يجعلها أكثر فائدة للجسم، بالإضافة إلى ذلك فهو من الأطباق الرئيسية على جميع الموائد العربية، ومن الأطباق اللذيذة التي تحتوي على كمية مناسبة من البهارات والتوابل التي تعطي لها طعم مميز ومختلف، كما تقدم دائماً بجانب سلطة الطحينية والأرز الأبيض، وكثير من الناس يفضلون تناولها بجانب سلطة الزبادي، حيث تعطي لها طعم جميل ورائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكفتة المشوية مثل المطاعم بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات الكفتة المشوية مكونات الكفتة المشوية سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكفتة بالمنزل وهى كما يلي:- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.

ملعقة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

بصلة كبيرة مبشورة.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم المفرومة.

قرن من الفلفل الرومي المبشور. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الكفتة المشوية مثل المطاعم بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر بوله كبيرة ونضع بها جميع المكونات ونقلبهم جيداً مع بعض. نضع ملعقة صغيرة من الزيت ونعجن الخليط جيداً حتى تصبح متماسكة مثل العجينة تماماً. نغطي خليط اللحمة ونضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يتماسك. نحضر صينية ونقوم بتقطيع الكفتة على شكل أصابع متوسطة الحجم. نشعل الفرن على درجة حرارة عالية، ثم نتركها حتى تسخن جيداً، ثم ندخل الصينية الفرن حتى تنضج تماماً. نخرجها من الفرن، ثم نقدمها ساخنة بجانب السلطة الخضراء، وسلطة الطحينية، والأرز، وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل الكفتة بالمنزل توجد عدة نصائح بسيطة يجب اتباعها حتى نحصل على كفتة شهية ولذيذة الطعم وهى كما يأتي:- وضع ملعقة كبيرة من النشا يجعل الكفتة متماسكة وغير مفككة

ملعقة من البيكنج بودر تجعل قوام الكفتة هش وخفيف، كما يجعلها غير كابسة.

يفضل وضع عجينة الكفتة في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك ويسهل تشكيلها.

وضع التوابل والبهارات يعطي للكفتة مذاق طيب وطعم مختلف.

يفضل عجن الخليط جيداً قبل التقطيع.

تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية داخلها حتى لا تخرج كمية السوائل من اللحمة. الوسوم

الكفتة المشوية من ألذ وأطعم أنواع المشويات الخفيفة على المعدة والأسرع في الهضم، وهي من الأطعمة التي تفقد سعرات حرارية كبيرة أثناء الشوي مما يجعلها أكثر فائدة للجسم، بالإضافة إلى ذلك فهو من الأطباق الرئيسية على جميع الموائد العربية، ومن الأطباق اللذيذة التي تحتوي على كمية مناسبة من البهارات والتوابل التي تعطي لها طعم مميز ومختلف، كما تقدم دائماً بجانب سلطة الطحينية والأرز الأبيض، وكثير من الناس يفضلون تناولها بجانب سلطة الزبادي، حيث تعطي لها طعم جميل ورائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكفتة المشوية مثل المطاعم بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات الكفتة المشوية مكونات الكفتة المشوية سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكفتة بالمنزل وهى كما يلي:- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.

ملعقة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

بصلة كبيرة مبشورة.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم المفرومة.

قرن من الفلفل الرومي المبشور. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الكفتة المشوية مثل المطاعم بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر بوله كبيرة ونضع بها جميع المكونات ونقلبهم جيداً مع بعض. نضع ملعقة صغيرة من الزيت ونعجن الخليط جيداً حتى تصبح متماسكة مثل العجينة تماماً. نغطي خليط اللحمة ونضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يتماسك. نحضر صينية ونقوم بتقطيع الكفتة على شكل أصابع متوسطة الحجم. نشعل الفرن على درجة حرارة عالية، ثم نتركها حتى تسخن جيداً، ثم ندخل الصينية الفرن حتى تنضج تماماً. نخرجها من الفرن، ثم نقدمها ساخنة بجانب السلطة الخضراء، وسلطة الطحينية، والأرز، وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل الكفتة بالمنزل توجد عدة نصائح بسيطة يجب اتباعها حتى نحصل على كفتة شهية ولذيذة الطعم وهى كما يأتي:- وضع ملعقة كبيرة من النشا يجعل الكفتة متماسكة وغير مفككة

ملعقة من البيكنج بودر تجعل قوام الكفتة هش وخفيف، كما يجعلها غير كابسة.

يفضل وضع عجينة الكفتة في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك ويسهل تشكيلها.

وضع التوابل والبهارات يعطي للكفتة مذاق طيب وطعم مختلف.

يفضل عجن الخليط جيداً قبل التقطيع.

تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية داخلها حتى لا تخرج كمية السوائل من اللحمة.

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