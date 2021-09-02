ما هو مرض الدوسنتاريا وما دوت الخليج مضاعفاته، والدوسنتاريا أو الزحار هو واحد من أمراض الجهاز الهضمي الأكثر شيوعاً والذي يمكن أن يصيب شريحة كبيرة من الناس على اختلاف أعمارهم.

تتفاوت حدة مرض الدوسنتياريا بين الخفيفة التي يمكن معالجتها ببعض الأدوية التي يصفها الطبيب، والشديدة التي قد تستدعي دخول المستشفى لتجنب المضاعفات الخطيرة التي تنعكس على صحة الإنسان.

في موضوعنا اليوم، نتعرف سوياً على مرض الدوسنتاريا وأعراضه حسب مسبباته والمضاعفات التي تنم عنه، بحسب ما جاء على موقع "ويب طب".

ما هو مرض الدوسنتاريا

يشير الموقع المختص بالشؤون الطبية والصحية، إلى أن الدوسنتاريا هو مرض معد يصيب الأمعاء وبشكل خاص القولون، ويترافق مع إسهال دموي أو مخاطي شديد.

وعادة ما تكون أعراض الدوسنتاريا خفيفة عند معظم المصابين، وتستمر لمدة 3 أيام ثم تختفي من تلقاء ذاتها. لكن في بعض الحالات، قد يتسبب الجفاف الحاد وعدم تعويض فقدان السوائل الشديد في الجسم إلى الوفاة.

ما دوت الخليج أعراض مرض الدوسنتاريا

تختلف أعراض مرض الدوسنتاريا بحسب نوعية البكتيريا المسببة للمرض، وهي عادة ما تكون بكتيريا الشيغيلا أو عدوى أميبية يسببها نوع محدد من الأميبا. كما يمكن لوجود الديدان الطفيلية وغزو نوع معين من الفيروسات في الأمعاء للإصابة بالدوسنتاريا وإن بشكل أقل.

وكما ذكرنا أعلاه، تستمر أعراض الدوسنتاريا بعد الإصابة بيوم إلى 3 أيام، فيما لا يسجل البعض أية أعراض جراء الإصابة بالمرض.

وإليكم نوع الأعراض التي تصيب الإنسان جراء مرض الدوسنتاريا حسب المسبب:

أعراض الدوسنتاريا بسبب بكتيريا الشيغيلا: وفيها تكون الأعراض خفيفة وتتمثل في ألم المعدة والإسهال. لكن البعض قد يسجل أعراضاً أكثر حدة تترافق مع الإسهال الدموية أو المخاطي، وتشنجات البطن، وارتفاع درجة الحرارة والغثيان والتقيؤ.

أعراض الدوسنتاريا بسبب الأميبا: وفي هذه الحالة تظهر على المصاب أعراض آلام البطن، والحرارة، والرعشة، والغثيان، والتقيؤ، وإسهال مائي مع وجود الدم أو المخاط، إضافة للشعور بألم عند خروج البراز، والتعب العام.

ويمكن أن تنتشر الأميبا عبر الدم لأعضاء أخرى في الجسم في حالات نادرة، خصوصاً إلى الكبد حيث تؤدي إلى ظهور الخراج الكبدي.

ما دوت الخليج مضاعفات مرض الدوسنتاريا

دوت الخليج المضاعفات التي تحدث نتيجة عدم علاج الدوسنتاريا سواء الخفيفة أو الشديدة، لذا ينصح كافة المصابين بهذا المرض الذهاب للطبيب فوراً لمنع هذه المضاعفات.

ومضاعفات مرض الدوسنتاريا غير المعالج دوت الخليج:

الجفاف: الذي يحدث نتيجة الإسهال والتقيؤ، والذي يمكن أن يهدد حياة الأطفال وكبار السن.

إلتهاب المفاصل العدوائي: الذي يمكن أن يصيب حوالي 2% من الأشخاص المعرضين لعدوى الدوسنتاريا ببكتيريا الشيغيلا، ويظهر هذا الإلتهاب على شكل آلام في المفاصل، وتهيج العينين والألم أثناء التبول. وقد تستمر هذه الأعراض من عدة شهور إلى سنوات.

إلتهابات مجرى الدم: وهي حالات نادرة قد تصيب الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة مثل مرضى الإيدز والسرطان.

التشنجات: وتصيب الأطفال الذين يعانون من مرض الدوسنتاريا في بعض الأحيان، من دون وجود سبب واضح لهذه التشنجات.

متلازمة انحلال الدم اليوريمية: يمكن أن تحدث بسبب بكتيريا الشيغيلا، وتنتج هذه البكتيريا في بعض الأوقات سمومًا تؤدي إلى تحطيم خلايا الدم الحمراء.

كيفية الوقاية من مرض الدوسنتاريا

يمكن أن يصاب المرء بالدوسنتاريا نتيجة تناول الماء أو الطعام الملوث، أو بسبب إهمال النظافة الشخصية خاصة بعد استعمال الحمام.

وعليه يمكن الوقاية من مرض الدوسنتاريا خصوصاً في المناطق الموبوءة بالمرض باتباع النصائح التالية: