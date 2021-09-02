قنبلة التفتيح الفوري كريم الفازلين والنشا السحري لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة

يعتبر كريم الفازلين والنشا ، من الكريمات الطبيعية التي تمنح الوجه النضارة والحيوية، وتجعله خالي من العيوب، وهو من الكريمات الفعالة التي تعطينا النتائج من أول استعمال، فهو يوحد لون البشرة ويجعل وردية وجميلة، وهو يمتلك العديد من الفوائد العظيمة التي تزيد من أنوثة المرأة العربية وتجعلها وثائقه من نفسها، فهو يخلص البشرة من الدهون المتراكمة ويسد المسام الواسعة، ويرطب ويغذي البشرة ويحميها من التجاعيد المبكرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الفازلين والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة بالبيت. مكونات كريم الفازلين والنشا السحري مكونات كريم الفازلين والنشا السحري توجد بعض المكونات البسيطة كريم رائع بالمنزل وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من ماء الورد. ربع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نعرض لكم اليوم طريقة تحضير كريم الفازلين والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر علبة كريم فارغة ونقوم بغسلها جيداً بالماء الساخن ونمسحها تماماً من آثار الماء.

ثم نضع به الفازلين والنشا ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط مثل الكريم تماماً.

ثم نضيف عصير الليمون وماء الورد ونقلب مرة ثانية حتى يتجانس خليط تماماً.

غلق العلبة ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.

ثم نقوم باستخدام الكريم مرة واحدة قبل النوم حتى لا نعرض البشرة للشمس.

يمكن استعمال الكريم على المناطق الحساسة، فهو يزيل الاسمرار بشكل أفضل ويجعلها بيضاء مثل الثلج.

يفضل استخدام الكريم على المناطق الحساسة مرتين يومياً حتى نحصل على التفتيح في أسرع وقت. كريم العسل والنشا لتفتيح البشرة سوف نقدم لكم كل ما هو جديد في عالم الجمال وهو كريم العسل والنشا لتفتيح البشرة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير ونضع ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من العسل الأبيض ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نضيف بعض القطرات من عصير الليمون حتى نجعل القوام مثل الكريم تماماً. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونضع الكريم عليه وندلك برفق حتى يتغلغل داخل المسام. نترك الكريم على البشرة لمدة ساعة ثم نقوم بغسل بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق. الوسوم

يعتبر كريم الفازلين والنشا ، من الكريمات الطبيعية التي تمنح الوجه النضارة والحيوية، وتجعله خالي من العيوب، وهو من الكريمات الفعالة التي تعطينا النتائج من أول استعمال، فهو يوحد لون البشرة ويجعل وردية وجميلة، وهو يمتلك العديد من الفوائد العظيمة التي تزيد من أنوثة المرأة العربية وتجعلها وثائقه من نفسها، فهو يخلص البشرة من الدهون المتراكمة ويسد المسام الواسعة، ويرطب ويغذي البشرة ويحميها من التجاعيد المبكرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الفازلين والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة بالبيت. مكونات كريم الفازلين والنشا السحري مكونات كريم الفازلين والنشا السحري توجد بعض المكونات البسيطة كريم رائع بالمنزل وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من ماء الورد. ربع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نعرض لكم اليوم طريقة تحضير كريم الفازلين والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر علبة كريم فارغة ونقوم بغسلها جيداً بالماء الساخن ونمسحها تماماً من آثار الماء.

ثم نضع به الفازلين والنشا ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط مثل الكريم تماماً.

ثم نضيف عصير الليمون وماء الورد ونقلب مرة ثانية حتى يتجانس خليط تماماً.

غلق العلبة ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.

ثم نقوم باستخدام الكريم مرة واحدة قبل النوم حتى لا نعرض البشرة للشمس.

يمكن استعمال الكريم على المناطق الحساسة، فهو يزيل الاسمرار بشكل أفضل ويجعلها بيضاء مثل الثلج.

يفضل استخدام الكريم على المناطق الحساسة مرتين يومياً حتى نحصل على التفتيح في أسرع وقت. كريم العسل والنشا لتفتيح البشرة سوف نقدم لكم كل ما هو جديد في عالم الجمال وهو كريم العسل والنشا لتفتيح البشرة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير ونضع ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من العسل الأبيض ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نضيف بعض القطرات من عصير الليمون حتى نجعل القوام مثل الكريم تماماً. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونضع الكريم عليه وندلك برفق حتى يتغلغل داخل المسام. نترك الكريم على البشرة لمدة ساعة ثم نقوم بغسل بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قنبلة التفتيح الفوري كريم الفازلين والنشا السحري لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.