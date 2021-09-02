طريقة عمل البسبوسة باللوز اللذيذة علي طريقة الشيف منال العالم

تعتبر البسبوسة باللوز هي من أكثر الحلويات الشرقية التي تقدم لدي المصريين تقدم بأكثر من شكل، ولها أكثر من طريقة تحضير منها ما يسقى بالشربات البارد ومنها مايسقى بالشركات الساخن علي حسب طريقة كل شيف، ولكن يبقي مذاق البسبوسة هو الأشهى والأحلى، وهناك أنواع مختلفة من البسبوسة منها البسبوسة بالزبادي والبسبوسة بالقشطة وغيرها من الأنواع، كما أنها تمتاز بمذاق لذيذ وتعد من أشهر الأطباق التي تقدم في المناسبات وفي الأعياد فهي لذيذة وشهية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة باللوز علي طريقة الشيف منال العالم من أكثر الشيفات المتألقين في عالم الطبخ.

مكونات عمل البسبوسة باللوز للشيف منال العالم

تعتبر البسبوسة من أشهى الحلويات وهي تتكون من المكونات الأتية:-

ربع كوب من اللوز شرائح.

نصف كوب سكر.

٣ أكواب من السميد الخشن.

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

ملعقة صغيرة ممسوحة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب جوز هند ناعم.

٣/٤ كوب من الزبادي.

كوب وربع زبدة مذابة أو سمنة.

للشربات

كوب ماء.

كوب ونصف سكر.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة ماء زهر حسب الرغبة.

للتقديم أنصاف لوز مقشر.

طريقة التحضير

يتم تحضير البسبوسة باللوز بالخطوات الأتية:-

نستخدم المحضر الكهربائي لخلط السكر مع ربع كوب من اللوز، حتي يصبح ناعم جداً. ثم نضيف دقيق السميد والبيكنج بودر وبيكربونات الصودا، ونضيف الملح وجوز الهند ونخلط المكونات معاً. ثم نضيف الزبادي والسمنة أو الزبدة المذابة ونخلط المكونات معاً حتي تتكون لدينا عجينة البسبوسة. ندهن صينية متوسطة الحجم، بقليل من السمنة أو الزبدة. ثم نضع عجينة البسبوسة داخلها ونفردها، حتي يصبح سمكها رقيق وسطحها مستوي. تقطع إلي مربعات باستخدام السكين، ثم نضع في كل مربع حبة من أنصاف اللوز. تدخل فرن مسبق التسخين علي درجة حرارة ١٨٠درجة مئوية لمدة ٣٠ دقيقة الي ٣٥ دقيقة حتي تأخذ اللون الذهبي. نخرجها من الفرن ثم تسقي بالشركات الساخن، وتترك لمدة ساعة ثم تقدم بألف هنا وشفا.

طريقة عمل الشربات

يتم إعداد الشربات بالطريقة الآتية:-