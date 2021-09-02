طريقة عمل بان كيك كيتو صحي للدايت في المنزل بأفضل طرق التحضير وابسط المكونات

بان كيك كيتو يعد واحدا من أشهى أنواع الحلويات التي تقدم كنوع من أنواع المقبلات بعد تناول الوجبات الرئيسية،وتحظي باهتمام كبير خاصة من يهتم بالدايت والرجيم، وتحظى مقبلات البان كيك على إعجاب اغلب أفراد الأسرة وتهتم اغلب السيدات وربات البيوت بتقديمها إلى الأطفال لأنها تحتوى على كميات متنوعة من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم من الدهون والكربوهيدرات والفيتامينات التي تمد الجسم بالسعرات الحرارية العالية، لذلك يبتعد الكثير ممن يتبعون نظام غذائي لتقليل الوزن عن تناول هذا النوع من المقبلات لأنها غالبا ما تساعد على زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

بان كيك كيتو

تختلف طرق تقديم وتحضير البان كيك كيتو لنجد منها أصناف مختلفة يمكنك تحضيرها بدقيق الشوفان والفواكه المجففة والعسل الأبيض وغيرها من الوصفات التي تجعلها لذيذة ومحببة لدى الجميع، لذلك سوف نتعرف علي افضل طرق تحضيره بأسهل الطرق في المنزل بمكونات توجد في جميع المنازل، ولمعرفة طرق تحضير كيك الشكولاتة، كما يمكنك معرفة تحضير صوص الكيك للتزين.

مقادير بان كيك

يحب الكثير البان كيك كيتو خاصة الأطفال، كما يحبون أيضا الدونات المقلية بالشكولاتة، وكيك الشكولاتة اللذيذة.

المكونات:

للاستمتاع بمذاق البان كيك المميز يمكنك إحضار المقادير التالية:-

مقدار ملعقتان من الفانيليا

بيضتان.

ملعقة كبيرة من الماء.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقدار ربع كوب من دقيق اللوز.

ربع كوب من الجنبة الكريمي.

مقدار مكعبان من الزبدة الصافي.

للاستمتاع بالمذاق السحري يمكنك اضافة ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة إلى مكونات الخليط.

اربع حبات من الفراولة الطازجة للتزين او استخدام نوع الفاكهة المفضل.

يمكنك تحضير بان كيك باستخدام الخلاط الكهربائي في خفق كلا من البيض والماء والجبن الكريمي والفانيليا والبيكينج بودر.

كما يتم ذلك على سرعات متوسطة لمدة خمس دقائق حتي يصبح الخليط متجانس القوام.

قومي بتسخين مقلاة من التيفال على نار متوسطة ومن ثم سكب مكونات الخليط وتترك على النار مدة دقيقتين والتقليب حتي تمام النضج والاحمرار.

ثم يتم تكرر تلك العملية حتي الانتهاء من كميات العجين المتاحة .

كما تقدم فطائر بان كيك في أطباق التقديم مع الزبدة وشرائح الفراولة الطازجة.

طريقة تحضير بان كيك كيتوتحضير صوص البان كيك

سوف نقوم الآن بأعداد طريقة عمل صوص الخاص بالبان كيك الكيتو المميز بطريقة سهلة وسريعة التحضير.

المكونات:

كوب واحد من الكاكاو بودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كوب وربع من الحليب.

ربع كوب من السكر الدايت.

طريقة التحضير: