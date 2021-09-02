الطريقة الأسهل لعمل حلقات البصل المقرمشه زي المحلات بالظبط

طريقة عمل حلقات البصل المقرمشه، حيث أن حلقات البصل في هذا الوقت أصبحت من أهم أطباق المقبلات التي يتم تقديمها مع العديد من الأطعمة لتُضيف المذاق الجيد كما أنها تساعد في فتح شهية الأفراد على الطعام، ظهرت حلقات البصل المقرمشة لأول مرة في مطاعم الوجبات السريعة من مطاعم السندوتشات أو مطاعم الفري تشيكن
وفي الغالب يتم تقديم حلقات البصل في مطاعم الوجبات السريعة لسهولة تحضيرها وتقديمها، ومن أشهر هذه المطاعم مطعم كوك دور الخاص بتقديم السندوتشات السريعة، وفي تلك المقالة سنتمكن من التعرف على طريقة عمل حلقات البصل المقرمشه .طريقة عمل حلقات البصل المقرمشه ومكوناتها
لإعداد تلك الوصفة سنكون في حاجة إلى كل المكونات التالية:
- بصلتين ذو حجم متوسط.
- دقيق أبيض بمقدار ½ كوب.
- نشا الذرة بمقدار معلقة واحدة.
- عدد أثنين من البيض.
- بقسماط بمقدار ½ كوب.
- فلفل أسود على حسب الحاجة وملح أيضًا.
- بابريكا على حسب حاجتنا منها.
- لبن بارد بمقدار ربع الكوب فقط.
- نقوم بإحضار البصل ونبدأ في تقطيعه إلى شرائح مدورة ورفيعة السُمك، وبعد ذلك نبدأ في فصل كل حلقات البصل عن بعض.
- نقوم بإحضار إناء متوسط الحجم ونضع فيه كلًا من الدقيق الأبيض ونشا الذرة والبابريكا والفلفل الأسود مع الملح كل تلك المكونات نبدأ في تقليبها معًا بطريقة جيدة.
- بعد ذلك في إناء أخر نقوم بضرب عدد البيض الموجود لدينا مع رشة بسيطة من الملح وفي وعاء مسطح نضع كل كمية البقسماط.
- نقوم بإحضار وعاء أخر ونضع فيه حلقات البصل بالكامل ثم نضيف عليه كمية اللبن ونقلب كل المكونات مع بعضها جيدًا.
- بعد ذلك قومي بإخراج حلقات البصل من اللبن وضعيها في الدقيق إلى أن يتم تغليفها بالكامل.
- بعد ذلك قومي بوضع حلقات البصل في البيض ثم في البقسماط حتى تتمكن من التغليف تمامًا.
- في النهاية نقوم بلف حلقات البصل في فويل وندخله إلى الفرن لمدة 60 دقيقة.
- بعد ذلك نبدأ في تحمير حلقات البصل على النار حتى تحصل على لون التسوية الذهبي.
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طريقة عمل حلقات البصل المقرمشه، حيث أن حلقات البصل في هذا الوقت أصبحت من أهم أطباق المقبلات التي يتم تقديمها مع العديد من الأطعمة لتُضيف المذاق الجيد كما أنها تساعد في فتح شهية الأفراد على الطعام، ظهرت حلقات البصل المقرمشة لأول مرة في مطاعم الوجبات السريعة من مطاعم السندوتشات أو مطاعم الفري تشيكن
وفي الغالب يتم تقديم حلقات البصل في مطاعم الوجبات السريعة لسهولة تحضيرها وتقديمها، ومن أشهر هذه المطاعم مطعم كوك دور الخاص بتقديم السندوتشات السريعة، وفي تلك المقالة سنتمكن من التعرف على طريقة عمل حلقات البصل المقرمشه .طريقة عمل حلقات البصل المقرمشه ومكوناتها
لإعداد تلك الوصفة سنكون في حاجة إلى كل المكونات التالية:
- بصلتين ذو حجم متوسط.
- دقيق أبيض بمقدار ½ كوب.
- نشا الذرة بمقدار معلقة واحدة.
- عدد أثنين من البيض.
- بقسماط بمقدار ½ كوب.
- فلفل أسود على حسب الحاجة وملح أيضًا.
- بابريكا على حسب حاجتنا منها.
- لبن بارد بمقدار ربع الكوب فقط.
- نقوم بإحضار البصل ونبدأ في تقطيعه إلى شرائح مدورة ورفيعة السُمك، وبعد ذلك نبدأ في فصل كل حلقات البصل عن بعض.
- نقوم بإحضار إناء متوسط الحجم ونضع فيه كلًا من الدقيق الأبيض ونشا الذرة والبابريكا والفلفل الأسود مع الملح كل تلك المكونات نبدأ في تقليبها معًا بطريقة جيدة.
- بعد ذلك في إناء أخر نقوم بضرب عدد البيض الموجود لدينا مع رشة بسيطة من الملح وفي وعاء مسطح نضع كل كمية البقسماط.
- نقوم بإحضار وعاء أخر ونضع فيه حلقات البصل بالكامل ثم نضيف عليه كمية اللبن ونقلب كل المكونات مع بعضها جيدًا.
- بعد ذلك قومي بإخراج حلقات البصل من اللبن وضعيها في الدقيق إلى أن يتم تغليفها بالكامل.
- بعد ذلك قومي بوضع حلقات البصل في البيض ثم في البقسماط حتى تتمكن من التغليف تمامًا.
- في النهاية نقوم بلف حلقات البصل في فويل وندخله إلى الفرن لمدة 60 دقيقة.
- بعد ذلك نبدأ في تحمير حلقات البصل على النار حتى تحصل على لون التسوية الذهبي.
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