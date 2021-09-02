الطريقة الأسهل لعمل حلقات البصل المقرمشه زي المحلات بالظبط

طريقة عمل حلقات البصل المقرمشه، حيث أن حلقات البصل في هذا الوقت أصبحت من أهم أطباق المقبلات التي يتم تقديمها مع العديد من الأطعمة لتُضيف المذاق الجيد كما أنها تساعد في فتح شهية الأفراد على الطعام، ظهرت حلقات البصل المقرمشة لأول مرة في مطاعم الوجبات السريعة من مطاعم السندوتشات أو مطاعم الفري تشيكن

وفي الغالب يتم تقديم حلقات البصل في مطاعم الوجبات السريعة لسهولة تحضيرها وتقديمها، ومن أشهر هذه المطاعم مطعم كوك دور الخاص بتقديم السندوتشات السريعة، وفي تلك المقالة سنتمكن من التعرف على طريقة عمل حلقات البصل المقرمشه .

لإعداد تلك الوصفة سنكون في حاجة إلى كل المكونات التالية:

بصلتين ذو حجم متوسط.

دقيق أبيض بمقدار ½ كوب.

نشا الذرة بمقدار معلقة واحدة.

عدد أثنين من البيض.

بقسماط بمقدار ½ كوب.

فلفل أسود على حسب الحاجة وملح أيضًا.

بابريكا على حسب حاجتنا منها.

لبن بارد بمقدار ربع الكوب فقط.