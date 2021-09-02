الطريقة الناجحة لعمل الكريب في المنزل بطعم رائع ينافس الكافيهات والمطاعم

الطريقة الناجحة لعمل الكريب الحلو في المنزل بطعم رائع ينافس الكافيهات والمطاعم، وصفة اليوم والتي سوف نقوم بتجهيزها معاً خطوة بخطوة هي تحضير الكريب الحلو أو الكريب الفرنسي، وذلك من خلال طريقة رائعة جداً ومقادير مضبوطة جداً. الكريب الفرنسي هو حلو سريع بمكونات بسيطة جداً وكلها من المنزل، ويمكنك عمل كمية ووضعها في أكياس حفظ وعند الحاجة يتم خروجها وتسخينها وتزيينها فقط، يتم التزيين بفواكه أو شوكولاتة أو كريمة.

الطريقة الناجحة لعمل الكريب الحلو

المقادير لتحضير 20 قطعة كريب تقريباً هي كوب ونصف دقيق 188 جرام، 6 ملاعق كبيرة سكر 75 جرام، 6 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة، 6 ملاعق كبيرة ممسوحة زبدة ذائبة 85 جرام، نصف ملعقة صغيرة ملح 3 جرام، 3 كوب حليب بحرارة الغرفة 600 مللي، ملعقة صغيرة ونصف فانيليا 8 جرام. يتم تحضير وعاء عميق ويضاف إليه المواد الجافة الدقيق، السكر، الملح ويتم خلطهم جيداً ثم يترك الوعاء جانباً.

في وعاء آخر يُضاف الحليب، الزبدة، البيض والفانيليا ثم يتم الخفق جيداً بالمضرب اليدوي لمدة ثلاثة دقائق تقريباً حتى يتم التجانس وذوبان الزبدة تماماً، ثم يتم إضافة خليط السوائل إلى خليط المواد الجافة ويتم الخلط جيداً بالمضرب اليدوي لمدة ثلاثة دقائق أخرى أو حتى يتم تجانس الخليط، ثم يغطى الوعاء ببلاستيك غذائي ويوضع في الثلاجة لمدة من ساعتين إلى 24 ساعة، بعد ذلك يتم الخفق لمدة دقيقة قبل التسوية ويتم تحضير مقلاة مقاس 26 أو 28 غير قابلة للالتصاق وتوضع على النار ويتم مسحها بقطعة صغيرة من الزبدة ثم تُمسح بمنديل ورقي.

تحضير الكريب في المنزل

يُضاف ربع كوب من خليط الكريب إلى المقلاة ثم يتم توزيعه في المقلاة كلها بالتساوي ويترك لمدة 30 ثانية ثم يوضع على الجهة الأخرى لمدة 30 ثانية أخرى، ثم يوضع في وعاء خارجي كبير ويغطى بمنشفة جافة كي يظل طرياً، ثم تكرار الخطوة السابقة في باقي كمية الخليط. يتم فرد قطعة كريب ويضاف إليها شرائح من الموز أو الفراولة ثم يتم إضافة صوص كراميل أو شوكولاتة أو كريمة ثم عمل الكريب على شكل مثلث ويضاف صوص شوكولاتة على الوجه ويقدم، أو يمكنك فرد قطعة كريب ويضاف صوص النوتيلا في المنتصف ويتم فرده ثم يُضاف شرائح موز ويتم وضع كل جهة على الأخرى ويُزين بصوص شوكولاتة من الخارج ويقدم.