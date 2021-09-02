طريقة عمل صوص الهلابينو الحار سريع التحضير في خمس دقائق

صوص الهلابينو الحار ، يعد من أكثر أنواع الصوصات الحار ومع ذلك فإن له مذاق خاص لمن يفضل الأكل الحار، كما أن له مذاق خاص كذلك من البيتزا، كما أن طريقة تحضيره كذلك أكثر من سهلة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيره ولا تحتوي كذلك على أي خطوات صعبة أو معقدة، كما أن مكوناته بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت، كما يمكن إعداد العديد من الصوصات الأخرى التي تتميز بطعم ومذاق أكثر من رائع ولذيذ للغاية مثل صوص الطحينة للمشاوي وصوص الجبنة الشيدر وصوص الباربكيو وسنتعرف فيما يلي على طريقة عمل صوص الهلابينو الحار.

مكونات صوص الهلابينو الحار

يتكون هذا الصوص من مكونات بسيطة ومتوفرة وهي كالتالي:

نصف كوب فلفل الهلابينو المخلل والمفروم.

علبة زبادي.

٢ ملعقة صغيرة هوت صوص.

ملعقة كبيرة كاتشب.

عصير نصف ثمرة ليمون.

ملعقة كبيرة مايونيز.

رشة شطة.

رشة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص الهلابينو الحار وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح مزيجا واحدا.

ثم يكون الصوص بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن إعداد صوص المايونيز والمستردة والصوص الحار في المنزل كذلك.

طريقة عمل المايونيز

يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها من دجاج كنتاكي ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

طريقة التحضير