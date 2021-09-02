طريقة عمل صابونة الحلبة الرهيبة في المنزل لتسمين ونضارة الوجه

تعتبر صابونة الحلبة ، من أنواع الصابون الذي يعمل علي إزالة الرؤوس السوداء، وتعالج مشاكل البثور وحب الشباب، تساعد علي نفخ اليدين والخدود، وتعتبر هي من أسهل وأسرع الطرق التي تسمن الوجه وتعمل علي نفخ الخدود، لكي تعطيكي منظراً جذاب ومشرق، تهدئي البشرة وتقليل الندبات وتعمل علي تفتيح البشرة بشكل سريع، تقليل من ظهور حب الشباب والتجاعيد والخطوط الدقيقة، لأنها تحتوي علي عناصر مضادة للأكسدة، وتحتوي علي فيتامين سي وهو مضاد للالتهابات، سوف تخلصك هذه الصابونة السحرية من نحافة الوجه نهائياً، سوف تحصلين علي وجه كالقمر من بعد استخدامك هذا النوع من الصابون، سوف تلاحظين الفرق بعد ثلاث أيام من استخدامك هذه الوصفة الرهيبة، سوف تحصلين علي بشرة أفتح ثلاث درجات عن قبل، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل صابونة الحلبة الرهيبة بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل صابونة الحلبة

توجد مكونات هذه الصابونة السحرية في كل منزل سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة وهي كما يلي:-

250 جرام من صابونة الجلسرين.

معلقة كبيرة الحلبة المطحونة.

1 معلقة من زيت الحلبة.

معلقة كبيرة من زيت السمسم.

كبسولة من فيتامين ه ألف.

نصف معلقة كبيرة من زيت العنبر العطري.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير صابونة الحلبة لتفتيح البشرة ونفخ الوجه في المنزل وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار إناء، ونضع علي نار هادية، ونضع به صابون الجلسرين المقطع، ونقوم بتذويبهم جيداً، ثم يرفع من علي النار. بعد ذلك نضيف عليه الحلبة المطحونة الخام، ونقلبهم كويس مع بعض حتي تتجانس المكونات جيداً. ثم نضيف عليهم معلقة كبيرة من زيت الحلبة، ونستمر في التقليب، ونضيف عليهم معلقة كبيرة من زيت السمسم مع الاستمرار في التقليب. بعد كدة نقوم بإضافة كبسولة الفيتامين ه ألف، ثم نقوم بإضافة الزيت العطري، وهو زيت العنبر، ونبدأ نقلب المكونات جميعاً مع بعض. ثم نقوم بسكب الخليط في القوالب الخاصة بالصابون، ونتركهم في الفريزر لمدة ثلاث ساعات، حتي تجف تماماً، وتصبح جاهزة للاستخدام. نقوم بعمل رغوة من الصابونة، ونتركها علي الوجه لمدة 5 دقائق، مع التدليك بحركة دائرية، ثم يغسل الوجه بالماء البارد ويجفف.

أهم فوائد صابونة الحلبة للوجه والبشرة

هناك بعض الفوائد الرائعة لهذه الصابونة السحرية سوف نتعرف عليها من هنا وهي كالاتي:-