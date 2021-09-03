اجمل واحلي هريسة ممكن تدوقيها طريقة عمل الهريسة السورية على اصولها زي المحلات

الهريسة من أكثر أنواع الحلويات التي لها شهرة وشعبية في الكثير من البلاد العربية، ومن أكثر الحلويات التي يحبها الاطفال، ولذلك دائمًا ما يتم شرائها من المحلات بشكل كبير، وتبحث الكثير من الأمهات عن طريقة سهلة، لتحضيرها في المنزل بشكل جيد، لتوفير تكلفة شرائها، والان سوف نوضح كيفية عمل الهريسة المضبوطة كالمحلات وذلك من خلال السطور القادمة.

طريقة عمل الهريسة بخطوات بسيطة

طريقة سهلة لعمل الهريسة باللوز أو المكسرات، في خلال دقائق معدودة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

المكونات

نصف كيلو من دقيق السميد الخشن

كوب الا ربع من السكر الناعم

٥ ملاعق من السمن الذائبة

كوب من اللبن الحليب

رشة من البيكنج باودر

ربع كوب من اللوز أو المكسرات المختلفة

مكونات قطر الهريسة

كوبان من السكر

٤ أكواب من الماء

قطرات من عصير الليمون

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة تحضير القطر

احضري إناء وضعي به السكر والماء وارفعي الإناء على النار مع التقليب

بعد الغليان للخليط قومي بإضافة عصير الليمون، والفانيليا

اتركي الخليط يغلى على نار هادئة حتى يتغير قوامه بعض الشيء ويصبح ثقيل ثم ارفعيه من على النار.

في وعاء غويط قومي بإضافة السميد والسكر ايضًا، واخلطي المكونات جيدًا

ثم أضيفي البيكنج باودر على اللبن الحليب

ثم أضيفي اللبن إلى خليط السميد والسكر

اخلطي المكونات جيدًا مع إضافة السمن الذائبة أثناء الخلط

استمري بالخلط حتى تصبح عجينة لينة، ومفتته

احضري صينية مناسبة الحجم، ثم ادهنيها بالسمن، ضعي الخليط في الصينية

راعي التناسق في فرد العجينه حتى تكون متساوية السمك من كل الجوانب

الان قومي برش المكسرات على وجه الصينية

اتركي الصينية جانبًا حتى ترتاح

ثم قومي بتسخين الفرن في ذلك الوقت، وتحضير القطر حتى يكون ساخن.

ادخلي الصينية داخل الفرن على درجة حرارة من١٨٠ إلى ٢٠٠ درجة

واتركيها حتى يبدأ لونها يتغير إلى الذهبي، وفي الغالب يكون الوقت مابين ٣٠ إلى ٤٠ دقيقة

اخرجي الصينية الان ثم قومي بصب القطر عليها وهو ساخن ونتركها حتى تتشرب كل كمية القطر

ثم قومي بتقطيعها، ويتم تناولها يا اما ساخنة أو بعد خروجها من الثلاجه حسب الرغبة.

طريقة تحضير الهريسة