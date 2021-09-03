طريقة عمل سلطة بابا غنوج في المنزل بمكونات سهلة وسريعة مثل الجاهزة وبطعم لذيذ

سلطة البابا غنوج من أفضل أنواع المقبلات التي تتميز بمذاقها الجميل والتي يمكن تواجدها مع كل الاكلات، فهي لها قيمة غذائية كبيرة جدًا تحتوي على نسبة حديد عالية وغيرها من الفيتامينات الأخرى، ولذلك سنتعرف على اجمل الطرق السهلة البسيطة لعمل سلطة البابا غنوج المميزة، والتي يمكن لكل ربة منزل تحضيرها في المنزل بدون تكاليف عالية.

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة عمل سلطة بابا غنوج الشهية يمكن تحضيرها من خلال اتباع خطوات بسيطة وهي كالأتي:

المكونات

٣ حبات كبار من الباذنجان بدون تقشير

٤ فصوص ثوم كبار مهروسين

ملعقتين من عصير الليمون

رشة ملح

رشة كمون

ملعقة من الطحينة

طريقة التحضير

قومي بتسخين الفرن جيدًا على درجة حرارة عالية

ضعي كل حبات الباذنجان بداخل الفرن

ثم خفضي الحرارة إلى ٢٠٠ درجة

اتركيه داخل النار إلى أن تصبح القشرة هشة، والتأكد أنه قد نضج

اخرجي الباذنجان واتركية حتى يبرد قليلًا

قومي بتقشيره، ثم ضعي الباذنجان في الخلاط، مع إضافة الملح والثوم والطحين والكمون ورشة شطة بسيطة، واخلطي كل المكونات حتى تتجانس جيدًا.

الان اصبح جاهز يمكنك وضعه في طبق للتقديم.

طريقة عمل البابا غنوج بالزبادي والطحينة

المكونات

حبتان من الباذنجان المشوي في الفرن كبيرة الحجم

رشة فلفل اسود

رشة كمون

رشة ملح

٥ فصوص من الثوم المهروس

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقتين من الخل الأبيض

ملعقة من الشبت المفروم

ملعقة من البقدونس المفروم

ملعقتين من الزبادي

ملعقتين من الطحينه

طريقة التحضير والتجهيز