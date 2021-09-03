طريقة عمل الفراخ المقرمشة على طريقة كنتاكي مستوية من جوه مقرمشة من بره

من المعروف أن الفراخ من اجمل الاكلات اللذيذة والمفيدة جدًا، والتي يمكن أن يصنع منها العديد من الاطباق المختلفة، ومن أكثر الاطباق التي حصلت على شهرة كبيرة جدًا في جميع البلاد هي طريقة عمل فراخ كنتاكي المميزة والمقرمشة، والتي غالبًا ما يتم تناولها في المطاعم، وآلان تستطيع كل ربة منزل عمل خطبة دجاج كنتاكي في البيت والتمتع بأجمل فاخر مقرمشه من خلال خطوات بسيطة وسهلة.

طريقة عمل دجاج كنتاكى المقرمشة فى البيت

طريقة سهلة ولا تحتاج جهد أو وقت ويمكنك من خلالها الحصول على اشهى طرق الدجاج المقرمشة التي يعشقها الأطفال، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات الآتية:

المكونات

فرخة كاملة يفضل أن تكون صغيرة الحجم مقطع إلى ٨ قطع

ربع كيلو دقيق ابيض

نصف كوب من المياه

ملعقتين صغيرتين من النشا

ملعقة صغيرة بودرة ثوم

ملعقة صغيرة بودرة بصل

رشة بابريكا

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

رشة فلفل اسود

رشة شطة

رشة ملح

زيت غزير القلي

تغسل الفراخ بعد تقطيعها 8 قطع صغيره

تنقع كل الأجزاء في خل وملح لمدة ساعة

بعد ذلك نبدأ في عمل الخلطة

قومي بإحضار طبق غويط ثم أضيفي بداخلة الدقيق، والفلفل الأسود، والملح، وايضًا النشا، والبصل والثوم والبابريكا، والكركم و كل المكونات الجافة التي تم تجهيزها.

نخلط كل المكونات جيدًا حتى تتجانس مع بعضها البعض.

في طبق اخر مسطح نضع به دقيق فقط

و طبق آخر نضع به المياه

تغمس الفراخ داخل الدقيق بالتوابل، حتى يختلط الفراخ بالخليط بالكامل.

ثم يغمس بالماء، ثم تغمس في الدقيق ويغطى به مرة أخرى

اصنعي ذلك في كل الكمية

قومي بتسخين الزيت جيدًا، نضع بعد ذلك قطع الدجاج داخل الزيت، نخفض النار قليلًا حتى تنضج قطع الفراخ بالكامل، قومي بتقليب الفراخ جيدًا، حتى تكتسب اللون الذهبي وتنضج تمامًا.

هكذا يمكن الآن رفع الفراخ على ورق مقوى، ليمتص الزيت بالكامل حتى تصبح مقرمشة

هكذا يمكن تقديمها ساخنة الام مع عيش وبطاطس محمرة وكاتشب.

طريقة التحضير