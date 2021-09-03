طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة بحشوة الجبنة بنكهة لذيذة وبخطوات سهلة

كفتة البطاطس المقرمشة، من الوجبات السريعة السهلة التي يمكن لكل ست بيت تحضيرها في وقت قياسي، ويتم تناولها مع العديد من الاكلات مثل المكرونة أو الارز ولكن هناك الكثير من السيدات لم تستطع تحضيرها كما ينبغي أن تكون، وذلك لعدم تماسك الكفتة عند قليها، مما يؤدي إلى تفكيكها، وسوف نوضح لكل ربة منزل كيفية تحضيرها وتغليفها بالشكل الصحيح، لعمل أفضل كفتة بطاطس في خلال دقائق معدودة وبدون زيادة تكاليف. طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة فى البيت طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة فى البيت المكونات خمس حبات من البطاطس المسلوقة

صفار بيضتين

كوب من البقسماط المطحون

بيضتين كاملتين

رشة ملح

رشة فلفل اسود

ملعقتين من الزبدة الذائبة

ربع كوب دقيق ابيض طريقة التحضير احضري إناء غويط وضعي البطاطس، اهرسيها جيدًا

أضيفي إليها صفار البيض

اخلطي المكونات جيدًا اضيفي الملح والفلفل مع التقليب المستمر

ابدائي بعمل الكفتة وشركائها أصابع

اغمسي أصابع الكفتة في الدقيق

اخفقي البيض الكامل جيدًا

أضيفي صوابع البطاطس المغطاة بالدقيق في البيض ثم البقسماط واحد يليه الآخر

بعد ذلك سخني مقلاة بها زيت غزير

بعد تسخين الزيت العمري اصابع الكفته

ابدائي في تقليبها حتى يتغير لونها إلى الذهبي

ضعيها بعد ذلك على ورق مقوى لامتصاص الزيت وتقدم بالف هنا ساخنة. طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن المكونات ٥ حبات من البطاطس المسلوقة

بيضتين مخفوق تين

بصلة كبيرة مبشورة

رشة بصل بودرة

رشة ثوم بودرة

ربع كيلو جبنة موتزاريلا

٢ثمرة طماطم

١قرن فلفل

رشة ملح

رشة فلفل اسود طريقة التحضير بعد سلق البطاطس قومي بهرسه في طبق جيدًا، ثم أضيفي إليها جميع البهارات التي تم تحضيرها أو إضافة أي نوع بهار آخر حسب الرغبة

قومي بالتقليب جيدًا حتى تتجانس البطاطس مع البهارات

قومي بتشكيل البطاطس على شكل كرات صغيرة الحجم، ثم قومي بحشوها من الداخل بالجبن الموتزاريلا

بعد ذلك صبعي البطاطس على شكل كفتة

قومي برصها في صينية مدهونة بقليل من الزيت

بعد ذلك في وعاء آخر قومي بتحضير البصل حتى يذبل مع الفلفل والطماطم المقطعة قطع صغيرة جدًا

اتركي الخليط على النار حتى الحصول على صوص مميز

بعد ذلك صبي هذا الصوص على وجه البطاطس، مع إضافة البيض المخفوق على الوجه أيضًا ورشة بسيطة من الجبن الموتزاريلا مرة أخرى

ادخليها الفرن، واتركيها حتى يحمر وجهها قليلًا

ويتم تناولها ساخنة. الوسوم

كفتة البطاطس المقرمشة، من الوجبات السريعة السهلة التي يمكن لكل ست بيت تحضيرها في وقت قياسي، ويتم تناولها مع العديد من الاكلات مثل المكرونة أو الارز ولكن هناك الكثير من السيدات لم تستطع تحضيرها كما ينبغي أن تكون، وذلك لعدم تماسك الكفتة عند قليها، مما يؤدي إلى تفكيكها، وسوف نوضح لكل ربة منزل كيفية تحضيرها وتغليفها بالشكل الصحيح، لعمل أفضل كفتة بطاطس في خلال دقائق معدودة وبدون زيادة تكاليف. طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة فى البيت طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة فى البيت المكونات خمس حبات من البطاطس المسلوقة

صفار بيضتين

كوب من البقسماط المطحون

بيضتين كاملتين

رشة ملح

رشة فلفل اسود

ملعقتين من الزبدة الذائبة

ربع كوب دقيق ابيض طريقة التحضير احضري إناء غويط وضعي البطاطس، اهرسيها جيدًا

أضيفي إليها صفار البيض

اخلطي المكونات جيدًا اضيفي الملح والفلفل مع التقليب المستمر

ابدائي بعمل الكفتة وشركائها أصابع

اغمسي أصابع الكفتة في الدقيق

اخفقي البيض الكامل جيدًا

أضيفي صوابع البطاطس المغطاة بالدقيق في البيض ثم البقسماط واحد يليه الآخر

بعد ذلك سخني مقلاة بها زيت غزير

بعد تسخين الزيت العمري اصابع الكفته

ابدائي في تقليبها حتى يتغير لونها إلى الذهبي

ضعيها بعد ذلك على ورق مقوى لامتصاص الزيت وتقدم بالف هنا ساخنة. طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن المكونات ٥ حبات من البطاطس المسلوقة

بيضتين مخفوق تين

بصلة كبيرة مبشورة

رشة بصل بودرة

رشة ثوم بودرة

ربع كيلو جبنة موتزاريلا

٢ثمرة طماطم

١قرن فلفل

رشة ملح

رشة فلفل اسود طريقة التحضير بعد سلق البطاطس قومي بهرسه في طبق جيدًا، ثم أضيفي إليها جميع البهارات التي تم تحضيرها أو إضافة أي نوع بهار آخر حسب الرغبة

قومي بالتقليب جيدًا حتى تتجانس البطاطس مع البهارات

قومي بتشكيل البطاطس على شكل كرات صغيرة الحجم، ثم قومي بحشوها من الداخل بالجبن الموتزاريلا

بعد ذلك صبعي البطاطس على شكل كفتة

قومي برصها في صينية مدهونة بقليل من الزيت

بعد ذلك في وعاء آخر قومي بتحضير البصل حتى يذبل مع الفلفل والطماطم المقطعة قطع صغيرة جدًا

اتركي الخليط على النار حتى الحصول على صوص مميز

بعد ذلك صبي هذا الصوص على وجه البطاطس، مع إضافة البيض المخفوق على الوجه أيضًا ورشة بسيطة من الجبن الموتزاريلا مرة أخرى

ادخليها الفرن، واتركيها حتى يحمر وجهها قليلًا

ويتم تناولها ساخنة.

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