سر طريقة عمل البروستد المنزلي بالدجاج علي طريقة مطعم البيك السعودي وكنتاكي

طريقة عمل البروستد المنزلي مثل مطاعم كنتاكي والبيك بمكونات متاحة فكل منزل وبطريقة سهلة وسريعة التحضير، يعد البروستد من الوجبات الرئيسية والشهيرة في الولايات المتحدة ولكنها تم انتقالها إلينا في الوطن العربي، وقامت الكثير من المطاعم بصنعها بأفضل الطرق والأطعمة مثل مطعم البيك الشهير وأيضا مطعم كنتاكي، فالكثير الآن يحبون تناول تلك الوجبة ويذهبون إلى شرائها لذلك سوف نقوم بصنعها بأنفسنا في المنزل. طريقة عمل البروستد المنزلي طريقة عمل البروستد المنزلي سنتعرف علي المكونات التي يجب تجهيزها وتحضيرها لعمل أفضل بروستد. المكونات دجاجة مقطعة إلي ثماني قطع

ملعقة صغيرة من الفانيليا

كوبين من الدقيق الأبيض ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض والأسود

ثلاثة بيضات حجم كبير

ملعقة صغيرة من البصل البودر

كوبين من الزيت النباتي

ربع ملعقة صغيرة من الأوريغانو

ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الشطه

معلقة صغيرة من البابريكا طريقة تحضير دجاج البروستد طريقة تحضير دجاج البروستد سوف نقوم الآن بمعرفة طريقة إعداد دجاج البروستد علي طريقة مطعم البيك بالخطوات السهلة والبسيطة. نجهز وعاء عميق ومتوسط الحجم ونضع فيه كل من الدقيق والفلفل الأسود والأبيض والملح.

نضيف اليهم البابريكا والبصل البودر والشطة والأوريغانو ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض.

نقوم وعاء أخر ونضع فيه كل من الفانيليا والبيض ونقوم بخفقهم جيدا مع بعضهم.

نحضر بعد ذلك قطع الدجاج ونقوم بغمسها في مزيج البيض أولا ثم نقوم بغميها في مكونات الدقيق.

نقوم بوضع زيت غزير في المقلاة ويجب أن يكون ساخن جدا وعلي نار متوسطة الحرارة.

نضع بعد ذلك قطع الدجاج في الزيت ونقوم بتقلبيها حتي تتحمر وتنضج ويصبح لونها ذهبي. دجاج مقلي على الطريقة البرازيلية دجاج مقلي على الطريقة البرازيلية المكونات نصف كيلو من أفخاذ الدجاج

كوب كامل من الدقيق الأبيض

خمسه فصوص من الثوم

ربع كوب من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا

ربع ملعقة صغيرة من الزعتر طريقة الإعداد نقوم أولا بتتبيل الدجاج بالثوم المفروم وعصير الليمون وأيضا بالملح والفلفل الأسود.

نقلب جميع تلك المكونات مع بعضهم البعض جيدا ونضعها في الثلاجة لمدة يوم كامل.

نحضر وعاء أخر ونضع فيه الدقيق مع الزعتر والبابريكا والفلفل الأسود والملح.

نقلبهم جيدا مع بعضهم البعض ثم نضع فيها قطع الدجاج ونغطيها بالدقيق بالكامل.

نقوم بتسخين الزيت جيدا علي درجة حرارة تكون متوسطة ونضع فيها الدجاج.

نقلب الدجاج في الزيت ونتركه حتي ينضج ويصبح لونه ذهبي ثم نخرجه علي ورق المطبخ. الوسوم

طريقة عمل البروستد المنزلي مثل مطاعم كنتاكي والبيك بمكونات متاحة فكل منزل وبطريقة سهلة وسريعة التحضير، يعد البروستد من الوجبات الرئيسية والشهيرة في الولايات المتحدة ولكنها تم انتقالها إلينا في الوطن العربي، وقامت الكثير من المطاعم بصنعها بأفضل الطرق والأطعمة مثل مطعم البيك الشهير وأيضا مطعم كنتاكي، فالكثير الآن يحبون تناول تلك الوجبة ويذهبون إلى شرائها لذلك سوف نقوم بصنعها بأنفسنا في المنزل. طريقة عمل البروستد المنزلي طريقة عمل البروستد المنزلي سنتعرف علي المكونات التي يجب تجهيزها وتحضيرها لعمل أفضل بروستد. المكونات دجاجة مقطعة إلي ثماني قطع

ملعقة صغيرة من الفانيليا

كوبين من الدقيق الأبيض ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض والأسود

ثلاثة بيضات حجم كبير

ملعقة صغيرة من البصل البودر

كوبين من الزيت النباتي

ربع ملعقة صغيرة من الأوريغانو

ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الشطه

معلقة صغيرة من البابريكا طريقة تحضير دجاج البروستد طريقة تحضير دجاج البروستد سوف نقوم الآن بمعرفة طريقة إعداد دجاج البروستد علي طريقة مطعم البيك بالخطوات السهلة والبسيطة. نجهز وعاء عميق ومتوسط الحجم ونضع فيه كل من الدقيق والفلفل الأسود والأبيض والملح.

نضيف اليهم البابريكا والبصل البودر والشطة والأوريغانو ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض.

نقوم وعاء أخر ونضع فيه كل من الفانيليا والبيض ونقوم بخفقهم جيدا مع بعضهم.

نحضر بعد ذلك قطع الدجاج ونقوم بغمسها في مزيج البيض أولا ثم نقوم بغميها في مكونات الدقيق.

نقوم بوضع زيت غزير في المقلاة ويجب أن يكون ساخن جدا وعلي نار متوسطة الحرارة.

نضع بعد ذلك قطع الدجاج في الزيت ونقوم بتقلبيها حتي تتحمر وتنضج ويصبح لونها ذهبي. دجاج مقلي على الطريقة البرازيلية دجاج مقلي على الطريقة البرازيلية المكونات نصف كيلو من أفخاذ الدجاج

كوب كامل من الدقيق الأبيض

خمسه فصوص من الثوم

ربع كوب من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا

ربع ملعقة صغيرة من الزعتر طريقة الإعداد نقوم أولا بتتبيل الدجاج بالثوم المفروم وعصير الليمون وأيضا بالملح والفلفل الأسود.

نقلب جميع تلك المكونات مع بعضهم البعض جيدا ونضعها في الثلاجة لمدة يوم كامل.

نحضر وعاء أخر ونضع فيه الدقيق مع الزعتر والبابريكا والفلفل الأسود والملح.

نقلبهم جيدا مع بعضهم البعض ثم نضع فيها قطع الدجاج ونغطيها بالدقيق بالكامل.

نقوم بتسخين الزيت جيدا علي درجة حرارة تكون متوسطة ونضع فيها الدجاج.

نقلب الدجاج في الزيت ونتركه حتي ينضج ويصبح لونه ذهبي ثم نخرجه علي ورق المطبخ.

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