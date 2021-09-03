بدون بيض طريقة عمل المايونيز في المنزل بقوام وطعم زي الجاهز 100%

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المايونيز من اجمل انواع الصلصات فهو يوضع على الكثير من الاكلات السريعة المميزة مثل الهمبورجر، والفراخ المشويه، والبطاطس المقليه، فهو يعطي للطعام مذاق مميز، كما يستخدم في عمل بعض أنواع السلطات المميزة، وهو من أشهر الصلصات في جميع بلاد العالم، ويمكن تجهيز المايونيز في المنزل بكل سهوله سواء كان بالبيض أو بدون على حسب الرغبة وسوف نتعرف على طريقة عمل صوص المايونيز اللذيذ بدون بيض في خلال دقائق بسيطةطريقة عمل المايونيز بدون بيض
من خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة سهلة لتحضير المايونيز بدون إضافة البيض إليه بمكونات بسيطة، وغير مكلفة وخطوات محددة وهي كلأتي:
المكونات
- كوب من اللبن الحليب
- ٢ ملعقة من الخل الابيض
- كوب ونصف من الزيت
- رشة ملح صغيرة
طريقة التحضير المايونيز:
- بواسطة الخلاط الكهربائي، ضعي اللبن واخلطي جيدًا، وبكل هدوء حتى يعلا
- أضيفي إليه الخل، واخلطي مرة أخرى، ثم أضيفي الملح
- ثم قومي أثناء تشغيل الخلاط بإضافة المزيد تدريجيًا بكل هدوء
- واستمري في الخفق حتى يتغير قوامه ويصبح ثقيلًا
- هكذا تم تحضير المايونيز بدون بيض، يوضع في الثلاجة لحين الاحتياج إليه
- وهذه الطريقة هي الصحية والمفيدة
هناك طريقة أخرى لعمل المايونيز المميز، بشكل مختلف، ولذيذ ومفيدة جدًا وهي عمل المايونيز وإضافة الي مكوناته البطاطس، وطريقة التحضير في المنزل سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي كلأتي:
المكونات
- ١ حبة بطاطس متوسطة الحجم مسلوقه جيدًا، ومهروسة
- نصف كوب من اللبن الحليب
- نصف كوب من الزيت النباتي
- ملعقة واحدة كبيرة من الخل الابيض
طريقة التحضير:
- بإستخدام الخلاط الكهربائي نقوم بوضع البطاطس المهروسة، مع إضافة اللبن إليه
- نخلط المكونات جيدًا حتى تصبح ذات قوام ناعم بعض الشيء
- ثم بالتدريج نضيف باقي المكونات مع الخلط المستمر
- استمري حتى تحصلي على القوام المطلوب السميك
- هكذا قد تم تحهيزة صوص المايونيز الشهيه
- يمكنك استخدم صوص المايونيز الذي تم تحضيرة في الكثير من الاكلات كنوع من أنواع المقبلات الذي يساعد على فتح الشهيه، ويستخدم في عمل اجمل السامدوتشات السريعة.
الوسوم
المايونيز من اجمل انواع الصلصات فهو يوضع على الكثير من الاكلات السريعة المميزة مثل الهمبورجر، والفراخ المشويه، والبطاطس المقليه، فهو يعطي للطعام مذاق مميز، كما يستخدم في عمل بعض أنواع السلطات المميزة، وهو من أشهر الصلصات في جميع بلاد العالم، ويمكن تجهيز المايونيز في المنزل بكل سهوله سواء كان بالبيض أو بدون على حسب الرغبة وسوف نتعرف على طريقة عمل صوص المايونيز اللذيذ بدون بيض في خلال دقائق بسيطةطريقة عمل المايونيز بدون بيض
من خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة سهلة لتحضير المايونيز بدون إضافة البيض إليه بمكونات بسيطة، وغير مكلفة وخطوات محددة وهي كلأتي:
المكونات
- كوب من اللبن الحليب
- ٢ ملعقة من الخل الابيض
- كوب ونصف من الزيت
- رشة ملح صغيرة
طريقة التحضير المايونيز:
- بواسطة الخلاط الكهربائي، ضعي اللبن واخلطي جيدًا، وبكل هدوء حتى يعلا
- أضيفي إليه الخل، واخلطي مرة أخرى، ثم أضيفي الملح
- ثم قومي أثناء تشغيل الخلاط بإضافة المزيد تدريجيًا بكل هدوء
- واستمري في الخفق حتى يتغير قوامه ويصبح ثقيلًا
- هكذا تم تحضير المايونيز بدون بيض، يوضع في الثلاجة لحين الاحتياج إليه
- وهذه الطريقة هي الصحية والمفيدة
هناك طريقة أخرى لعمل المايونيز المميز، بشكل مختلف، ولذيذ ومفيدة جدًا وهي عمل المايونيز وإضافة الي مكوناته البطاطس، وطريقة التحضير في المنزل سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي كلأتي:
المكونات
- ١ حبة بطاطس متوسطة الحجم مسلوقه جيدًا، ومهروسة
- نصف كوب من اللبن الحليب
- نصف كوب من الزيت النباتي
- ملعقة واحدة كبيرة من الخل الابيض
طريقة التحضير:
- بإستخدام الخلاط الكهربائي نقوم بوضع البطاطس المهروسة، مع إضافة اللبن إليه
- نخلط المكونات جيدًا حتى تصبح ذات قوام ناعم بعض الشيء
- ثم بالتدريج نضيف باقي المكونات مع الخلط المستمر
- استمري حتى تحصلي على القوام المطلوب السميك
- هكذا قد تم تحهيزة صوص المايونيز الشهيه
- يمكنك استخدم صوص المايونيز الذي تم تحضيرة في الكثير من الاكلات كنوع من أنواع المقبلات الذي يساعد على فتح الشهيه، ويستخدم في عمل اجمل السامدوتشات السريعة.
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