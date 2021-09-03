فوائد لن تتوقعها عند تناول كوب من الكركديه كل يوم سيصبح مشروبك المفضل بعد الآن

الكركدية من المشروبات الجميلة التي يعشقها الكبار والصغار، حيث يمكن تناوله ساخن أو بارد، ويوجد العديد من الوصفات المختلفة التي يتم صنع الكركدية بها، وسوف نتناول سويًا فوائد شرب الكركدية، وكذلك بعض الوصفات الطبيعية لتناول الكركدية.

الكركدية من المشروبات التي لها الكثير من الفوائد على صحة الإنسان، ويوجد طرق متعددة لتناوله، ومن فوائد تناول الكركدية:

تنظيم ضغط الدم، حيث يعمل الكركدية على خفض ضغط الدم المرتفع.

مشروب جيد جدًا في تنحيف الجسم، وحرق الدهون وإذابة الشحوم المتراكمة بها.

تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم.

يعمل على تنظيم عملية الهضم، ويخلص الجسم من الإمساك.

حماية الجهاز المناعي، والوقاية من أمراض الجهاز المناعي.

تنظيم مستوي السكر في الدم.

تحسين الحالة المزاجية، وتخليص الجسم من الاكتئاب.

تنقية الأوعية الدموية من السموم الموجودة بها.

الوقاية من الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل السرطان بمختلف أنواعه، وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

تنشيط الكبد، وجعله يعمل بكفاءة.

تخليص الجسم من حصوات الكلي، وكذلك حصوات المرارة.

يوجد وصفات متنوعة للتناول الكركدية، ومنها:

مغلي الكركدية

من المشروبات الساخنة المفيدة للجسم، وتساعد على حرق الدهون.

المكونات

5 ملاعق كبيرة من أوراق الكركدية الطبيعية.

لتر من الماء البارد.

سكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في البداية يتم إحضار براد ووضع فيه أوراق الكركدية والمياه. يتم وضع البراد على النار وتركه حتى يغلي. بعد ذلك يتم تصفية مغلي الكركدية بواسطة مصفاة مناسبة. بعد ذلك يتم سكب مغلي الكركدية في الأكواب وإضافة السكر حسب الرغبة وتقديمه ساخنًا.

من أجمل المشروبات الباردة التي ترطب الجسم، وتنعشه وتمده بالطاقة وتخلصه من الخمول والكسل، وإليكم الوصفة مفصلة كما يلي:

المكونات

كمية من أوراق الكركدية الجافة.

ماء مثلج.

سكر حسب الرغبة، ويمكن استبداله بعسل النحل.

قطع من الثلج.

طريقة التحضير