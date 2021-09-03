وصفات سلطات مختلفة سهلة ولذيذة(سلطة الكول سلو، سلطة السيزر، سلطة الحمص، …الخ)

وصفات سلطات سهلة ولذيذة، فالكثير منا يعشق الصيف بمشروباته الباردة والمنعشة والأيس كريم المثلج، ويعشقونه أيضًا من أجل أكلاته الخفيفة والغير دسمة بوصفات سلطات متنوعة لا يخلو منها أي بيت، وإليكم في هذا المقال أفكار لتشكيلة كبيرة جدًا من وصفات سلطات ذي النكهات المختلفة والشهية مثل سلطة الكول سلو، سلطة السيزر، سلطة الحمص، سلطة الزبادي والكثير من وصفات سلطات متنوعة. وصفات سلطات سهلة مثل سلطة الكول سلو وصفات سلطات سهلة مثل سلطة الكول سلو مكونات سلطة الكول سلو 2 كوب من الكرنب المقطع

1 كوب من الجزر المبشور

ملح

ملعقة كبيرة من الخل

نصف كوب من الزبادى

نصف كوب من المايونيز

1 ملعقة كبيرة من عسل النحل(أو شربات الحلويات)

1 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض طريقة عمل سلطة الكول سلو نضع نصف كوب من المايونيز في وعاء عميق. نخلط عليه مقدار الزبادي. نقوم بإضافة ملعقة السكر الكبيرة تليها ملعقة العسل الأبيض. نِضف الخل ورشة الملح إلى الخليط مع التقليب المستمر حتى ذوبان السكر. نَقُم بإضافة الجزر المبشور والكرنب المبشور مع خفق المكونات باستخدام الشوكة والمزج المستمر. نتركها لمدة يوم قبل التقديم أو لمدة ساعتين على الأقل، مع تقليبها قبل التقديم. سلطة السيزر سلطة السيزر مكونات سلطة السيزر فراخ بانيه بتتبيلتها (ملح، فلفل، ملعقة كبيرة من الخل، ملعقة كبيرة من الثوم البودرة، ملعقة كبيرة من الزعتر، ملعقة كبيرة من البصل البودرة، ملعقة كبيرة من البابريكا، ربع كوب من الزيت)

كابوتشة مقطعة قطع رفيعة

فلفل ملون مقطع شرائح رفيعة

صوص( 3 ملعقة كبيرة من المايونيز، 1 ملعقة كبيرة من الكاتشب، 1 ملعقة كبيرة من المستردة، ملعقة كبيرة من الصويا صوص)

خيار مخلل مقطع قطع صغيرة جدًا

3 ملعقة كبيرة من زيت زيتون

عيش شامي طريقة تحضير سلطة السيزر تتبيل الفراخ بانيه بوضعها في وعاء عميق يحتوي على الملح والفلفل وملعقة كبيرة من(الخل، الثوم البودرة، الزعتر، البصل البودرة، البابريكا) مع ربع كوب من الزيت. تَرك الفراخ البانيه المتبلة لمدة لا تقل عن نصف الساعة، حتى تشرب من تتبيلاتها. نَحضر طاسة على النار بها ملعقة كبيرة من الزيت، مع شوي قطع الفراخ على نار متوسطة، إلى أن تأخذ اللون الذهبي. في وعاء آخر، نضع الكاتشب مع المايونيز والمستردة والصويا صوص، مع 3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وقطع الخيار المخلل مع التقليب المستمر. نُقطع البانيه شرائح رفيعة. للتقديم نُحضِر طبق ونضع عليه كابوتشة ثم فوقها الفلفل الملون(الأحمر والأصفر والأخضر) فوقها شرائح الفراق المشوية فوقها عيش شامي(مقطع ومحمص في الفرن بدون أي مواد دهنية) فوقها الصوص ملحوظة(بالنسبة للدايت، يمكن استبدال العيش الشامي بعيش أسمر، ويمكن استبدال الصوص أيضًا ب3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع رشة من الفلفل الأسود وعصير واحد ليمونه) سلطة الحمص سلطة الحمص مكونات سلطة الحمص 2 كوب من الحمص

1 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم

6 ملعقة كبيرة من الطحينة السائلة

5 ملعقة كبيرة من عصير الليمون( 2 ليمونه كبيرة)

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ثوم(حسب الرغبة)

ملح طريقة تحضير سلطة الحمص يُحضر 2 كوب من الحمص. نَغمر الحمص بالماء(حوالي واحد ونصف لتر من الماء الفاتر). نَضِف على الحمص والماء ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم ونخلط. نُغطي الوعاء باسترتش رول. نَترك منقوع الحمص بالبيكربونات لمدة ليلة كاملة. في اليوم التالي، يُصفى الحمص من الماء. نقوم بوضع الحمص في قدر الضغط ونغمره بكمية متوسطة من الماء. ثم نضعه على النار مع تغطيته. تَركه على نار عالية لمدة عشر دقائق، ثم تركه على نار هادئة لمدة خمسين دقيقة. نفتح صفارة الضغط بعد انتهاء المدة وإغلاق النار، حيث نجد أن الحمص قد استوى. نضع الحمص في الخلاط، ونخلطه. نضعه في الثلاجة حتى يبرد، مع الاحتفاظ بالقليل من الحمص للتزيين. نأخذ من ماء الحمص كمية قليلة ونضعها في وعاء تكوين الثلج ، ونضعها بالفريزر للتفريز. بعدما يبرد خليط الحمص نضيف إليه باقي المكونات من(الطحينة السائلة، عصير الليمون، زيت الزيتون، الثوم، الملح، مكعبات الثلج من ماء الحمص)، مع ضرب هذه المكونات في الخلاط الكهربائي. ملحوظة(الثلج يعمل على تفتيح لون سلطة الحمص). نزين السلطة ب(الحمص، زيت الزيتون، الكمون، السماق أو البابريكا) سلطة الزبادي سلطة الزبادي مكونات سلطة الزبادي زبادي

ملح

ثوم مفروم

خيار طازج مبشور

زيت ذرة

نعناع مجفف

نعناع طازج طريقة تحضير سلطة الزبادي يوضع الخيار المبشور في وعاء عميق. نَضع عليه زيت الذرة والثوم المفروم والنعناع المجفف. نَضع الملح على الزبادي مع التقليب المستمر، ثم نضعه على الخليط السابق. للتزيين( يُستخدم النعناع الطازج مع قطرة من الزيت). سلطة الرمان بالخس سلطة الرمان بالخس مكونات سلطة الرمان بالخس ثمرة خيار كبيرة(مقطعة قطع صغيرة جدًا)

واحد ثمرة طماطم كبيرة(مقطعة قطع صغيرة جدًا)

رمانة كبيرة

بقدونس

عصير واحد ليمونة كبيرة

زيت زيتون

دبس رمان

ملح بحري

فلفل أسود طريقة تحضير سلطة الرمان بالخس في إناء عميق، يتم وضع قطع الخيار الصغيرة مع قطع الطماطم والرمان والبقدونس، مع الخلط. في إناء آخر، نَضع عصير الليمون مع زيت الزيتون ودبس الرمان والملح البحري والفلفل الأسود، مع المزج. نَضع محتويات الوعاء الثاني على محتويات الوعاء الأول، مع التقليب المستمر للتأكد من المزج. يوضع في طبق للتقديم. سلطة الزعتر سلطة الزعتر مكونات سلطة الزعتر علبة زبادي

بقدونس

نعناع

ملح

فلفل أسود

ملعقة كبيرة من الزعتر

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

2 ملعقة كبيرة من المايونيز

1 ملعقة كبيرة من الرانش

1 ملعقة كبيرة من الخردل

خس

ملفوف

جزر مبشور

ذرة طريقة تحضير سلطة الزعتر نجهز الصوص في الخلاط، فنقوم بإضافة بقدونس ونعناع إلي علبة الزبادي، مع إضافة الملح والفلفل الأسود والزعتر وعصير الليمون والمايونيز والرانش والخردل) نحضرالسلطة، فنقوم بوضع شرائح الخس في إناء ونَضف إليه الملفوف على شكل شرائح رفيعة جدًا(كرنب بنفسجي اللون) مع بشر جزر وذرة. نضع الصوص اللذيذ على السلطة. عند التقديم نزينهم بخبز محمص بالزعتر، و طريقته(قطعت الخبز شرائح ودهنته بزيت الزيتون ورشيت عليه الزعتر، و على الفرن إلى أن يحمص). وصفات سلطات لذيذة مثل سلطة الفتوش السورية وصفات سلطات لذيذة مثل سلطة الفتوش السورية مكونات سلطة الفتوش السورية 2 خبز سوري

2 ثمرة خيار

4 فجل

1 فلفل أخضر

12 حبة صغيرة من الطماطم

نصف باقة بقدونس

نعناع طازج(نصف باقة)

نصف باقة من البقلة

1 عصير ليمونة متوسطة

1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان

3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

نصف ملعقة كبيرة من الملح

نصف ملعقة كبيرة من السماق طريقة تحضير سلطة الفتوش السورية نحضر عدد 2 من الخبز السوري، نُقطعه مربعات صغيرة. نقليها في زيت غزير أو نشويها بالفرن. نُقطع كل الخضار(الطماطم والخيار والفلفل والفجل والبقدونس) إلى قطع كبيرة الحجم أو متوسطة. نضع البقلة أوراق بدون تقطيع. نضف عصير الليمون في وعاء فارغ مضافًا إليه 1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم مع 2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان و 3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و نصف ملعقة كبيرة من الملح والسماق. نمزج المكونات جيدًا، ثم وزعها على الخضار مع التقليب المستمر. نضعها في طبق للتقديم، ونوزع فوقها الخبز المقلي مع حبوب ودبس الرمان للتزيين. الوسوم

وصفات سلطات سهلة ولذيذة، فالكثير منا يعشق الصيف بمشروباته الباردة والمنعشة والأيس كريم المثلج، ويعشقونه أيضًا من أجل أكلاته الخفيفة والغير دسمة بوصفات سلطات متنوعة لا يخلو منها أي بيت، وإليكم في هذا المقال أفكار لتشكيلة كبيرة جدًا من وصفات سلطات ذي النكهات المختلفة والشهية مثل سلطة الكول سلو، سلطة السيزر، سلطة الحمص، سلطة الزبادي والكثير من وصفات سلطات متنوعة. وصفات سلطات سهلة مثل سلطة الكول سلو وصفات سلطات سهلة مثل سلطة الكول سلو مكونات سلطة الكول سلو 2 كوب من الكرنب المقطع

1 كوب من الجزر المبشور

ملح

ملعقة كبيرة من الخل

نصف كوب من الزبادى

نصف كوب من المايونيز

1 ملعقة كبيرة من عسل النحل(أو شربات الحلويات)

1 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض طريقة عمل سلطة الكول سلو نضع نصف كوب من المايونيز في وعاء عميق. نخلط عليه مقدار الزبادي. نقوم بإضافة ملعقة السكر الكبيرة تليها ملعقة العسل الأبيض. نِضف الخل ورشة الملح إلى الخليط مع التقليب المستمر حتى ذوبان السكر. نَقُم بإضافة الجزر المبشور والكرنب المبشور مع خفق المكونات باستخدام الشوكة والمزج المستمر. نتركها لمدة يوم قبل التقديم أو لمدة ساعتين على الأقل، مع تقليبها قبل التقديم. سلطة السيزر سلطة السيزر مكونات سلطة السيزر فراخ بانيه بتتبيلتها (ملح، فلفل، ملعقة كبيرة من الخل، ملعقة كبيرة من الثوم البودرة، ملعقة كبيرة من الزعتر، ملعقة كبيرة من البصل البودرة، ملعقة كبيرة من البابريكا، ربع كوب من الزيت)

كابوتشة مقطعة قطع رفيعة

فلفل ملون مقطع شرائح رفيعة

صوص( 3 ملعقة كبيرة من المايونيز، 1 ملعقة كبيرة من الكاتشب، 1 ملعقة كبيرة من المستردة، ملعقة كبيرة من الصويا صوص)

خيار مخلل مقطع قطع صغيرة جدًا

3 ملعقة كبيرة من زيت زيتون

عيش شامي طريقة تحضير سلطة السيزر تتبيل الفراخ بانيه بوضعها في وعاء عميق يحتوي على الملح والفلفل وملعقة كبيرة من(الخل، الثوم البودرة، الزعتر، البصل البودرة، البابريكا) مع ربع كوب من الزيت. تَرك الفراخ البانيه المتبلة لمدة لا تقل عن نصف الساعة، حتى تشرب من تتبيلاتها. نَحضر طاسة على النار بها ملعقة كبيرة من الزيت، مع شوي قطع الفراخ على نار متوسطة، إلى أن تأخذ اللون الذهبي. في وعاء آخر، نضع الكاتشب مع المايونيز والمستردة والصويا صوص، مع 3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وقطع الخيار المخلل مع التقليب المستمر. نُقطع البانيه شرائح رفيعة. للتقديم نُحضِر طبق ونضع عليه كابوتشة ثم فوقها الفلفل الملون(الأحمر والأصفر والأخضر) فوقها شرائح الفراق المشوية فوقها عيش شامي(مقطع ومحمص في الفرن بدون أي مواد دهنية) فوقها الصوص ملحوظة(بالنسبة للدايت، يمكن استبدال العيش الشامي بعيش أسمر، ويمكن استبدال الصوص أيضًا ب3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع رشة من الفلفل الأسود وعصير واحد ليمونه) سلطة الحمص سلطة الحمص مكونات سلطة الحمص 2 كوب من الحمص

1 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم

6 ملعقة كبيرة من الطحينة السائلة

5 ملعقة كبيرة من عصير الليمون( 2 ليمونه كبيرة)

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ثوم(حسب الرغبة)

ملح طريقة تحضير سلطة الحمص يُحضر 2 كوب من الحمص. نَغمر الحمص بالماء(حوالي واحد ونصف لتر من الماء الفاتر). نَضِف على الحمص والماء ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم ونخلط. نُغطي الوعاء باسترتش رول. نَترك منقوع الحمص بالبيكربونات لمدة ليلة كاملة. في اليوم التالي، يُصفى الحمص من الماء. نقوم بوضع الحمص في قدر الضغط ونغمره بكمية متوسطة من الماء. ثم نضعه على النار مع تغطيته. تَركه على نار عالية لمدة عشر دقائق، ثم تركه على نار هادئة لمدة خمسين دقيقة. نفتح صفارة الضغط بعد انتهاء المدة وإغلاق النار، حيث نجد أن الحمص قد استوى. نضع الحمص في الخلاط، ونخلطه. نضعه في الثلاجة حتى يبرد، مع الاحتفاظ بالقليل من الحمص للتزيين. نأخذ من ماء الحمص كمية قليلة ونضعها في وعاء تكوين الثلج ، ونضعها بالفريزر للتفريز. بعدما يبرد خليط الحمص نضيف إليه باقي المكونات من(الطحينة السائلة، عصير الليمون، زيت الزيتون، الثوم، الملح، مكعبات الثلج من ماء الحمص)، مع ضرب هذه المكونات في الخلاط الكهربائي. ملحوظة(الثلج يعمل على تفتيح لون سلطة الحمص). نزين السلطة ب(الحمص، زيت الزيتون، الكمون، السماق أو البابريكا) سلطة الزبادي سلطة الزبادي مكونات سلطة الزبادي زبادي

ملح

ثوم مفروم

خيار طازج مبشور

زيت ذرة

نعناع مجفف

نعناع طازج طريقة تحضير سلطة الزبادي يوضع الخيار المبشور في وعاء عميق. نَضع عليه زيت الذرة والثوم المفروم والنعناع المجفف. نَضع الملح على الزبادي مع التقليب المستمر، ثم نضعه على الخليط السابق. للتزيين( يُستخدم النعناع الطازج مع قطرة من الزيت). سلطة الرمان بالخس سلطة الرمان بالخس مكونات سلطة الرمان بالخس ثمرة خيار كبيرة(مقطعة قطع صغيرة جدًا)

واحد ثمرة طماطم كبيرة(مقطعة قطع صغيرة جدًا)

رمانة كبيرة

بقدونس

عصير واحد ليمونة كبيرة

زيت زيتون

دبس رمان

ملح بحري

فلفل أسود طريقة تحضير سلطة الرمان بالخس في إناء عميق، يتم وضع قطع الخيار الصغيرة مع قطع الطماطم والرمان والبقدونس، مع الخلط. في إناء آخر، نَضع عصير الليمون مع زيت الزيتون ودبس الرمان والملح البحري والفلفل الأسود، مع المزج. نَضع محتويات الوعاء الثاني على محتويات الوعاء الأول، مع التقليب المستمر للتأكد من المزج. يوضع في طبق للتقديم. سلطة الزعتر سلطة الزعتر مكونات سلطة الزعتر علبة زبادي

بقدونس

نعناع

ملح

فلفل أسود

ملعقة كبيرة من الزعتر

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

2 ملعقة كبيرة من المايونيز

1 ملعقة كبيرة من الرانش

1 ملعقة كبيرة من الخردل

خس

ملفوف

جزر مبشور

ذرة طريقة تحضير سلطة الزعتر نجهز الصوص في الخلاط، فنقوم بإضافة بقدونس ونعناع إلي علبة الزبادي، مع إضافة الملح والفلفل الأسود والزعتر وعصير الليمون والمايونيز والرانش والخردل) نحضرالسلطة، فنقوم بوضع شرائح الخس في إناء ونَضف إليه الملفوف على شكل شرائح رفيعة جدًا(كرنب بنفسجي اللون) مع بشر جزر وذرة. نضع الصوص اللذيذ على السلطة. عند التقديم نزينهم بخبز محمص بالزعتر، و طريقته(قطعت الخبز شرائح ودهنته بزيت الزيتون ورشيت عليه الزعتر، و على الفرن إلى أن يحمص). وصفات سلطات لذيذة مثل سلطة الفتوش السورية وصفات سلطات لذيذة مثل سلطة الفتوش السورية مكونات سلطة الفتوش السورية 2 خبز سوري

2 ثمرة خيار

4 فجل

1 فلفل أخضر

12 حبة صغيرة من الطماطم

نصف باقة بقدونس

نعناع طازج(نصف باقة)

نصف باقة من البقلة

1 عصير ليمونة متوسطة

1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان

3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

نصف ملعقة كبيرة من الملح

نصف ملعقة كبيرة من السماق طريقة تحضير سلطة الفتوش السورية نحضر عدد 2 من الخبز السوري، نُقطعه مربعات صغيرة. نقليها في زيت غزير أو نشويها بالفرن. نُقطع كل الخضار(الطماطم والخيار والفلفل والفجل والبقدونس) إلى قطع كبيرة الحجم أو متوسطة. نضع البقلة أوراق بدون تقطيع. نضف عصير الليمون في وعاء فارغ مضافًا إليه 1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم مع 2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان و 3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و نصف ملعقة كبيرة من الملح والسماق. نمزج المكونات جيدًا، ثم وزعها على الخضار مع التقليب المستمر. نضعها في طبق للتقديم، ونوزع فوقها الخبز المقلي مع حبوب ودبس الرمان للتزيين.

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