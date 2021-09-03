روتين العناية بالبشرة بالمواد الطبيعية للحصول علي بشرة نظيفة وصحية

روتين العناية بالبشرة باستخدام المواد الطبيعية الصحية الغير ضارة، يعد الحصول علي بشرة صحية ونظيفة وخالية من أي حبوب أو تجاعيد هو حلم كل امرأة وفتاة، فالجميع يريد الحصول علي بشرة نضرة وناعمة وصحية، ولكن للحصول علي ذلك يتطلب بعض المجهود والعناية اللازمة للحفاظ والحصول علي تلك البشرة، لذلك سوف نقوم بتقديم روتين سهل وبسيط للحصول علي تلك البشرة ولكن بدون أي مواد كيميائية ضارة.

روتين العناية بالبشرة

علينا أتباع تلك الخطوات التالية بالترتيب للحصول علي بشرة نظيفة وصحية ونضرة وأيضا لشد الوجه وإزالة التجاعيد وخالية من أي حبوب أو بثور.

تنظيف وغسل الوجه: يجب عند الاستيقاظ من النوم أن نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ مع أستخدام غسول الوجه.

أستخدام التونر: يفضل أستخدام التونر بعد غسل الوجه بالغسول وذلك لأنه يساعد علي درجة الحموضة الموجود بالبشرة.

المرطب: يجب أن نقوم بوضع المرطب باستمرار وخاصة من لديهم بشرة دهنية، وذلك لأنه يعمل علي ترطيب البشرة ومنعها من الجفاف والتشققات.

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

سوف نقوم بصنع تلك الوصفة باستخدام جل الألوفيرا والذي يشتهر بالعديد من المميزات وهما:

أنه يتميز بقدرته العالية علي علاج حب الشباب والتخفيف من البقع.

يعمل جل الألوفيرا علي تجديد خلايا الجلد والبشرة لتصبح بصحة أفضل

كما أنه يعمل علي تحسين صحة ونضارة الجلد ويمنحه أيضا النعومة والنضارة

طريقة تحضير ماسك جل الألوفيرا

نقوم أولا باستخراج جل الألوفيرا من هلام ورق الصبار أو نقوم بشرائه جاهز.

نضع ذلك الجل علي البشرة ونتركه عليها لمدة نصف ساعة.

نغسل الوجه بعد ذلك بالماء جيدا مع تكرار تلك الوصفة مرتين كل أسبوع.

تجنبي أن تقوم بالنوم بمساحيق التجميل علي بشرتك لان ذلك يقوم بسد مسام الوجه أثناء النوم.

قومي بتدليك وجهك وبشرتك عند استخدامك المرطب أو تنظيف الوجه لان ذلك يعزز الدورة الدموية.

يجب أن تحرصي علي وضع واقي للشمس بشكل مستمر ودائم واستخدامه يوميا للحفاظ علي البشرة من أشعة الشمس.

تجنبي استخدام العديد من المنتجات البشرة الجديدة في وقت واحد وذلك لتجريب أذا كان لديكي حساسية من أي نوع.

أهم النصائح للحفاظ علي البشرة