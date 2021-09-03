وصفة يابانية لتفتيح البشرة وتبييض الوجه بسرعة من أول استخدام

وصفة يابانية لتفتيح البشرة من أكثر الأمور التي تشغل الكثير من الأشخاص خاصةً في فصل الصيف هو تفتيح البشرة، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن وصفات طبيعية لتبييض الوجه وطرق يمكن من خلالها الحصول على وجه مشرق أكثر من درجة، كما أنه يوجد العديد من المواد الكيميائية والعلاجات التي يتم استخدامها في علاج الحروق وتفتيحها، حيث يعتبر الحصول على بشرة فاتحة وصحية مطلب جماهيري يبحث عنه الكثير من الأشخاص، وفي هذا المقال سنعرض لكم أشهر وصفة لتفتيح البشرة.

في الوصفة اليابانية يتم استخدام الشوفان لمعالجة كل المشاكل التي تواجه البشرة، ولكن أكثر ما يهتم به الشوفان ويقوم بمعالجته هو تفتيح البشرة. حيث يحتوي على الكثير من المواد الغذائية المفيدة التي تؤثر في البشرة وتساعد على إعادة حيويتها وتفتيحها، ومن الممكن أن يتم استخدام الشوفان بأكثر من طريقة ومن خلال إضافة أي مكون طبيعي آخر لمعالجة أي مشكلة أخرى في البشرة.

لكي يتم استخدام الشوفان في تفتيح البشرة يتم استخدام ملعقة كبيرة من الشوفان، وملعقة كبيرة من الماء.

ثم يتم خلط هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد وحتى يتم الحصول على خليط متماسك، بعد أن يتم الحصول على هذه المادة يتم وضعها على البشرة بشكل مباشر.

حيث أن استخدام الشوفان على البشرة يعالج الكثير من المشاكل أهمها تفتيح وتنعيم البشرة.

هذه الوصفة التي يتم استخدامها في تفتيح البشرة طبيعياً ، ويتم ذلك من خلال وضع ثلاث ملاعق من مطحون الأرز وملعقة من النشا وتقليب هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد.

، ويتم ذلك من خلال وضع ثلاث ملاعق من مطحون الأرز وملعقة من النشا وتقليب هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد. بعد ذلك يتم إضافة قطرات من الليمون على هذا الخليط، ولكن في حالة أن تكون البشرة غير حساسة، يتم وضع هذا الخليط في وعاء وتركه في الثلاجة حتى يتماسك.

يتم استخدام هذا الخليط على البشرة مباشرةً وتركه لدقائق ثم يتم غسله بشكل جيد.

يمكنك ترك هذا الخليط واستخدامه في أي وقت، حيث ينصح باستخدام هذا الخليط مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً.

تعد وصفة النشا والأرز لتبييض الوجه هي أفضل وصفة يابانية لتفتيح البشرة.

ماسك الشوفان لتفتيح البشرةوصفة الأرز والنشا