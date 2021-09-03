المعمول السعودي بالسكر ، من أجمل وأطعم أنواع المخبوزات التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة، وهو سريع التحضير ولا يكلفنا وقت ولا مجهود عند عمله في المنزل، وهو من المخبوزات الناعمة التي يفضلها الكثير من الناس ويقدمونها دائماً في الأفراح والأعياد، ويتميز بطعمه اللذيذ وقوامه الهش الذي يميزه عن غيره من المخبوزات، ويمكن حشوة بالتمر أو الملبن أو المكسرات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المعمول السعودي بالسكر خطوة بخطوة مثل الجاهز بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات المعمول السعودي بالسكر مكونات المعمول السعودي بالسكر سوف نقدم لكي سيدتي بعض المكونات البسيطة لعمل معمول سهل وسريع وهى كما يلي:- 2 كوب من السمنة السائلة.

ثلاث أكواب من الدقيق الفاخر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الحليب السائل.

ملعقتين من السمسم الأبيض.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ذرة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي بالسكر خطوة بخطوة مثل الجاهز وهى كما يأتي:- نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق والملح والحبهان والبيكنج بودر ونقلهم مع بعض. نحضر وعاء آخر ونضعه على النار، ثم نضع به السمنة ونتركها حتى تسخن جيداً. نقوم بإحضار كوب الحليب ونضع به ملعقة السكر والخميرة الفورية، ثم نقلبهم مع بعض ونترك الحليب حتى يختمر لمدة ربع ساعة. نضيف السمنة الساخنة على خليط الدقيق السابق، ونقلب باستمرار بواسطة ملعقة خشبية حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نترك الخليط حتى يبرد قليلا، ونضيف إليه الحليب المختمر بالتدريج حتى تتشكل لدينا عجينة طرية وناعمة يسهل تشكيلها. نغطي العجين ونتركه حتى يرتاح لمدة ساعة ونصف. نحضر العجين بعد أن يرتاح ونقوم بتقطيعه على شكل دوائر صغيرة الحجم. نضع الدوائر في قوالب التشكيل حتى تأخذ الشكل المناسب، ثم نرص المعمول في الصواني ونتركه يرتاح لمدة ربع ساعة. نشعل الفرن ونتركها حتى تسخن، ثم نرص الصواني داخلها ونتركها حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرج الصواني من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، بعد ذلك نرشه بالسكر ونقدمه بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل المعمول السعودي في المنزل سوف نعرض لكي سيدتي أهم النصائح البسيطة التي يجب اتباعها عند عمل المخبوزات الناعمة في المنزل وهى كالتالي:- يجب أن تكون السمنة ساخنة عند وضعها على الدقيق.

نترك العجين يبرد قبل إضافة الحليب البارد إليه.

يجب ترك العجين يرتاح قبل التقطيع حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

تسخين الفرن قبل وضع المخبوزات من الأمور الضرورية لنجاح عملية الخبز.

ترك المعمول يبرد تماماً قبل وضع السكر. الوسوم

المعمول السعودي بالسكر ، من أجمل وأطعم أنواع المخبوزات التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة، وهو سريع التحضير ولا يكلفنا وقت ولا مجهود عند عمله في المنزل، وهو من المخبوزات الناعمة التي يفضلها الكثير من الناس ويقدمونها دائماً في الأفراح والأعياد، ويتميز بطعمه اللذيذ وقوامه الهش الذي يميزه عن غيره من المخبوزات، ويمكن حشوة بالتمر أو الملبن أو المكسرات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المعمول السعودي بالسكر خطوة بخطوة مثل الجاهز بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات المعمول السعودي بالسكر مكونات المعمول السعودي بالسكر سوف نقدم لكي سيدتي بعض المكونات البسيطة لعمل معمول سهل وسريع وهى كما يلي:- 2 كوب من السمنة السائلة.

ثلاث أكواب من الدقيق الفاخر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الحليب السائل.

ملعقتين من السمسم الأبيض.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ذرة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي بالسكر خطوة بخطوة مثل الجاهز وهى كما يأتي:- نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق والملح والحبهان والبيكنج بودر ونقلهم مع بعض. نحضر وعاء آخر ونضعه على النار، ثم نضع به السمنة ونتركها حتى تسخن جيداً. نقوم بإحضار كوب الحليب ونضع به ملعقة السكر والخميرة الفورية، ثم نقلبهم مع بعض ونترك الحليب حتى يختمر لمدة ربع ساعة. نضيف السمنة الساخنة على خليط الدقيق السابق، ونقلب باستمرار بواسطة ملعقة خشبية حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نترك الخليط حتى يبرد قليلا، ونضيف إليه الحليب المختمر بالتدريج حتى تتشكل لدينا عجينة طرية وناعمة يسهل تشكيلها. نغطي العجين ونتركه حتى يرتاح لمدة ساعة ونصف. نحضر العجين بعد أن يرتاح ونقوم بتقطيعه على شكل دوائر صغيرة الحجم. نضع الدوائر في قوالب التشكيل حتى تأخذ الشكل المناسب، ثم نرص المعمول في الصواني ونتركه يرتاح لمدة ربع ساعة. نشعل الفرن ونتركها حتى تسخن، ثم نرص الصواني داخلها ونتركها حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرج الصواني من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، بعد ذلك نرشه بالسكر ونقدمه بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل المعمول السعودي في المنزل سوف نعرض لكي سيدتي أهم النصائح البسيطة التي يجب اتباعها عند عمل المخبوزات الناعمة في المنزل وهى كالتالي:- يجب أن تكون السمنة ساخنة عند وضعها على الدقيق.

نترك العجين يبرد قبل إضافة الحليب البارد إليه.

يجب ترك العجين يرتاح قبل التقطيع حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

تسخين الفرن قبل وضع المخبوزات من الأمور الضرورية لنجاح عملية الخبز.

ترك المعمول يبرد تماماً قبل وضع السكر.

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