رجيم 10 كيلو في أسبوع واحد فقط والطريقة والخطوات بالتفاصيل

رجيم 10 كيلو في أسبوع هو أحد أهم الموضوعات التي يبحث عنها العديد من الأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن. حيث يبحث العديد من الأشخاص رجال كانوا أو سيدات عن أفضل الطرق للتخسيس والوصول إلي الوزن المثالي, وكذلك تمتلئ محركات البحث علي مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن أفضل أنظم الرجيم المعروفة والتي منها رجيم 10 كيلو في أسبوع واحد فقط. ولم يكن هذا هو النظام الوحيد الذي تم التحدث عنه, فقد تم تناول الحديث عن أفضل أنواع المشروبات للتخسيس, وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل نظام رجيم 10 كيلو في أسبوع واحد فقط خلال هذا المقال.

رجيم 10 كيلو في أسبوع والطريقة والخطوات

يمكن القيام بإتباع نظام رجيم يجعلك تفقد 10 كيلو من الوزن الزائد واحصل علي قوام رشيق وهيئة مناسبة والحفاظ علي الصحة والسلامة وذلك بإتباع الأتي:

وجبة الإفطار: وهي عبارة عن عدد (2) بيضة مسلوقة وشرائح من الخيار وذلك علي مدار الأسبوع بالكامل وتناول كوب من الشاي أو النيسكافيه بدون سكر تماماً.

اليوم الأول من الرجيم : وجبة الغداء عبارة عن ربع فرخة مشوية وكوب من الزبادي ويكون العشاء عبارة عن جبن منزوعة الدسم وبعض الخضروات.

اليوم الثاني من الرجيم: وجبة الغداء تكون عبارة عن شوربة خضار سوتيه وقطعة لحم مشوي, ويكون العشاء عبارة عن كوب من الزبادي والليمون.

اليوم الثالث من الرجيم : سمك مشوي وخضروات وسلطات خلال وجبة الغداء ووجبة العشاء عبارة عن ثمرة فاكهة.

اليوم الرابع من الرجيم: في وجبة الغداء يتم تناول ربع فرخة مشوية والسلطات وتكون وجبة العشاء عبارة عن كوب من الزبادي وليمون.

اليوم الخامس من الرجيم: خلال وجبة الغداء يتم تناول ربع فرخة مسلوقة والسلطات الخضراء والعشاء يكون بارة عن ثمرة فاكهة.

اليوم السادس من الرجيم: تكون وجبة الغداء عبارة عن قطعة من اللحم المشوي والسلطات الخضراء ويكون العشاء عبارة عن كوب من الزبادي والليمون.

اليوم السابع من الرجيم: تكون وجبة الغداء عبارة عن سمكة مشوية والسلطات الخضراء ويكون العشاء بارة عن ثمرة فاكهة.

كما ينصح موقع ثقفني بمراجعة الطبيب الخاص بك في حالة وجود أي أمراض أو الشعور بأي تغيرات مع ضرورة ممارسة الرياضة بصفة دورية ومستمرة علي الأقل المشي لمدة 20 دقيقة يومياً.