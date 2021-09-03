طريقة عمل فاهيتا اللحم اللذيذة بطعم رائع ومذاق مختلف في المنزل وبأقل تكلفة

تعد فاهيتا اللحم من أشهي وأشهر الأطباق المكسيكية اللذيذة وهي من الأطباق المغذية والصحية، ايضاً تعرف بطعمها الرائع والمختلف، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وسهولة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها في المنزل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وتتكون هذه الأكلة من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهي من الأكلات السريعة في تحضيرها لذلك يرغب بها الكثيرين من أصحاب الأعمال، وهي نوعان منها فاهيتا بالدجاج ومنها باللحم، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل فاهيتا اللحم بطعم رائع في المنزل.

مقادير عمل فاهيتا اللحم

تحتوي فاهيتا اللحم على مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كيلو من اللحم البتلو.

ربع كوب كزبرة خضراء.

٢ ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

فلفل أصفر شرائح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

فلفل حار مقطع.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

حبة من البصل مقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة التحضير فاهيتا اللحم في المنزل بسهولة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-