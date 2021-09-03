طريقة عمل النجرسكو بالفراخ والبشاميل || اعزمي حبيبيك بقلب جامد النجرسكو حكاية

طريقة عمل النجرسكو مثل المطاعم ومحلات الطعام الشهيرة بكل سهولة في البيت ولن تأخذ معك وقت كبير؛ حيث تعد مكرونة النجرسكو من الوجبات الإيطالية الشهيرة التي يعشقها الجميع من كبار وصغار ويطلب الأطفال تناولها دائما؛ وذلك لأنها وجبة سهلة التناول وذات طعم شهي ومذاق لذيذ يحبه الكثيرون، ويمكنك من خلال موقعنا أن تتبع كافة الخطوات المذكورة لتحصل على أشهى وجبة نجرسكو على الإطلاق.

مكونات النجرسكو

عليك في البداية تجهيز المعدات والمكونات التي ستحتاجها لإعداد هذه الوجبة الشهية، مع ترتيب تلك المكونات حسب الحاجة إليها أثناء طهي النجرسكو منذ بداية الوصفة وحتى نهايتها، وإليكم كل المكونات المطلوب توفرها لتجهيز النجرسكو:

كيس مكرونة فرن ( تعرف بمكرونة الأقلام أيضا).

٤ قطع من صدور الفراخ المخلية.

عدد اثنين بصلة مفرومة.

عدد حبتان فلفل رومي.

قطع من الزيتون المخلي حسب الحاجة.

خليط مشكل من الجبن الشيدر والرومي المبشور.

ملح وفلفل.

بهارات أخرى للطهي حسب الرغبة مثل الزعتر وبصل بودرة وثوم بودرة وريحان بمعدل نصف ملعقة أكل صنف حسب الحاجة.

ولتجهيز الصوص نقوم بتجهيز ملعقة سمن ونصف كوب لبن وثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق ومرقة الدجاج.

بيضة واحدة وملعقتين من الزيت.

طريقة عمل النجرسكو

يمكنك الاستمتاع بأفضل وجبة إيطالية على الإطلاق دون الحاجة إلى شرائها جاهزة، فقد وفر موقعنا طريقة تجهيزها بكل سهولة وبطعم شهي ولذيذ، وإليكم تفاصيل الوصفة: