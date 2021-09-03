اعملي بسكويت النشادر المقرمش بكل سهولة وبمقادير مظبوطة

بسكويت النشادر يعد من أفضل أنواع البسكويت في مطابخ العربية، لأنه يتميز بمذاق لذيذ ورائحة شهية، وله العديد من الفوائد الصحية للأطفال، لذلك معظم الأشخاص يعشقون تناوله، ولكن بعض الأمهات لا تجيد تحضيره، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل بسكويت النشادر. طريقة عمل بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت النشادر المكونات 500 جرام من الزبدة الغير مجمدة.

خمس حبات من البيض.

كأس كبير من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

150 جرام من الحليب السائل.

2 ملعقة صغيرة من النشادر.

كيلو إلا ربع من الدقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة من الملح. طريقة التحضير اخلطي النشادر مع مقدار الحليب جيدا، حتى يذوب تماما. اخفقي الزبدة مع مقدار السكر لمدة 4 دقائق بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس، ثم ضيفي إليهم الفانيلا، وحبات البيض، ثم اخفقيهم مرة أخرى. ضيفي الحليب إلى خليط الزبدة بشكل تدريجي، ثم امزجي المكونات جيدا. اخلطي باقي المكونات في وعاء مناسب للخلط، ثم اسكبي خليط الزبدة فوقهم، ثم امزجيهم حتى يصبح لديك عجينة ناعمة. قومي بتوزيع البسكويت في قالب كبير غير لاصق بعد تشكيله بكيس الحلواني. ضعي القالب في الفرن بعد تسخينه، ثم اتركيه لمدة عشر دقائق حتى ينضج، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل بسكويت النشادر بالسمسم طريقة التحضيرطريقة عمل بسكويت النشادر بالسمسم المكونات: كأسان من الدقيق الفاخر.

2 ملعقة صغيرة من الفانيلا.

500 جرام من السكر.

ربع كيلو من السمن الغير مجمدة.

150 جرام من الزبادي.

عشر حبات من البيض.

ملعقة ونصف كبيرة من النشادر.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ربع كوب كبير من السمسم. طريقة التحضير: قومي بخفق السمن مع السكر، والفانيلا، والبيض بواسطة المضرب اليدوي، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي باقي المكونات تدريجيا إلى خليط السمن، ثم استمرى في الخفق، حتى يتكون خليط يشبه العجينة الناعمة. اتركي العجينة بعد تغطيتها جانبا لمدة 60 دقيقة، لكي ترتاح. قومي بتشكيل البسكويت حسب الرغبة، ثم وزعيه في صينية، ثم زينيه بالسمسم، ثم ضعيه في الفرن حتى ينضج. نصائح عند عمل بسكويت النشادر تشغيل الفرن لمدة خمس دقائق قبل استخدامه، لكي يسخن.

خفق مقدار البيض والفانيلا جيدا.

عدم استخدام الزبدة المجمدة. طريقة التحضير:نصائح عند عمل بسكويت النشادر الوسوم

بسكويت النشادر يعد من أفضل أنواع البسكويت في مطابخ العربية، لأنه يتميز بمذاق لذيذ ورائحة شهية، وله العديد من الفوائد الصحية للأطفال، لذلك معظم الأشخاص يعشقون تناوله، ولكن بعض الأمهات لا تجيد تحضيره، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل بسكويت النشادر. طريقة عمل بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت النشادر المكونات 500 جرام من الزبدة الغير مجمدة.

خمس حبات من البيض.

كأس كبير من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

150 جرام من الحليب السائل.

2 ملعقة صغيرة من النشادر.

كيلو إلا ربع من الدقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة من الملح. طريقة التحضير اخلطي النشادر مع مقدار الحليب جيدا، حتى يذوب تماما. اخفقي الزبدة مع مقدار السكر لمدة 4 دقائق بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس، ثم ضيفي إليهم الفانيلا، وحبات البيض، ثم اخفقيهم مرة أخرى. ضيفي الحليب إلى خليط الزبدة بشكل تدريجي، ثم امزجي المكونات جيدا. اخلطي باقي المكونات في وعاء مناسب للخلط، ثم اسكبي خليط الزبدة فوقهم، ثم امزجيهم حتى يصبح لديك عجينة ناعمة. قومي بتوزيع البسكويت في قالب كبير غير لاصق بعد تشكيله بكيس الحلواني. ضعي القالب في الفرن بعد تسخينه، ثم اتركيه لمدة عشر دقائق حتى ينضج، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل بسكويت النشادر بالسمسم طريقة التحضيرطريقة عمل بسكويت النشادر بالسمسم المكونات: كأسان من الدقيق الفاخر.

2 ملعقة صغيرة من الفانيلا.

500 جرام من السكر.

ربع كيلو من السمن الغير مجمدة.

150 جرام من الزبادي.

عشر حبات من البيض.

ملعقة ونصف كبيرة من النشادر.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ربع كوب كبير من السمسم. طريقة التحضير: قومي بخفق السمن مع السكر، والفانيلا، والبيض بواسطة المضرب اليدوي، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي باقي المكونات تدريجيا إلى خليط السمن، ثم استمرى في الخفق، حتى يتكون خليط يشبه العجينة الناعمة. اتركي العجينة بعد تغطيتها جانبا لمدة 60 دقيقة، لكي ترتاح. قومي بتشكيل البسكويت حسب الرغبة، ثم وزعيه في صينية، ثم زينيه بالسمسم، ثم ضعيه في الفرن حتى ينضج. نصائح عند عمل بسكويت النشادر تشغيل الفرن لمدة خمس دقائق قبل استخدامه، لكي يسخن.

خفق مقدار البيض والفانيلا جيدا.

عدم استخدام الزبدة المجمدة. طريقة التحضير:نصائح عند عمل بسكويت النشادر

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