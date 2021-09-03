الكفتة المشوية اعمليها بخطوات سهلة ومكونات بسيطة مثل الجاهزة

الكفتة المشوية على الفحم تعد من أهم الأطباق الرئيسية التي لا تستغنى عنها في العزومات، لأنها تتميز برائحة مذهلة وطعم مبهر، كما يجعل الكبار والصغار يقبلون على تناولها بشدة، ولكن بعض الأمهات تريد تحضيرها في المنزل، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم في الفرن. طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم في الفرن طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم في الفرن مقادير الكفتة 550 جرام من اللحم البقري المفروم.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

10 جرام من بهارات اللحم.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

كأس إلا ربع كبير من البصل المفروم.

ربع كأس كبير من شرائح العيش الفينو.

كأس كبير من الماء.

50 جرام من البقدونس الطازج المهروس. طريقة تحضير الكفتة المشوية اخلطي الماء مع شرائح الخبز لمدة 10 دقائق. اخلطي اللحم مع خليط الماء، والبصل، والبقدونس، وباقي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. ضعي خليط الكفتة في وعاء داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة 60 دقيقة حتى يتماسك. قومي بتشكيل الكفتة حسب الرغبة، ثم اغرسيها بالأسياخ، ثم وزعيها في صينية. ضعي الصينية بالفرن على نار متوسطة، ثم اتركيها حتى تنضج، ثم اشعلي قطعة من اللحم، ثم ضعيها في نصف الكفتة وضعي غطاء الصينية لمدة خمس دقائق. قدمي الكفتة المشوية على الفحم في الفرن بأطباق التقديم. طريقة أخرى لعمل الكفتة المشوية على الفحم في الفرن طريقة تحضير الكفتة المشويةطريقة أخرى لعمل الكفتة المشوية على الفحم في الفرن المكونات: 700 جرام من اللحم المفروم.

بصلة مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

15 جرام من بهارات اللحم.

رشة من الفلفل الأسود.

ثلث ملعقة كبيرة من جوزة الطيب. طريقة التحضير امزجي اللحم مع البصل، وباقي المكونات جيدا، حتى يصبح لديك خليط متجانس. ضعي الخليط في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن 60 دقيقة، ثم قومي بتشكيل الكفتة على هيئة أصابع متوسطة الحجم. وزعي الكفتة في صينية غير لاصقة، ثم ضعيها في الفرن على نار متوسطة، ثم اتركيها لمدة 20 دقيقة. ضعي قطعة من الفحم مشتعلة في منتصف صينية الكفتة، ثم ضعي فوقها غطاء محكم، ثم اتركيها بضع دقائق، حتى تصبح الكفتة المشوية على الفحم في الفرن جاهزة للتقديم. طريقة التحضير الوسوم

الكفتة المشوية على الفحم تعد من أهم الأطباق الرئيسية التي لا تستغنى عنها في العزومات، لأنها تتميز برائحة مذهلة وطعم مبهر، كما يجعل الكبار والصغار يقبلون على تناولها بشدة، ولكن بعض الأمهات تريد تحضيرها في المنزل، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم في الفرن. طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم في الفرن طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم في الفرن مقادير الكفتة 550 جرام من اللحم البقري المفروم.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

10 جرام من بهارات اللحم.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

كأس إلا ربع كبير من البصل المفروم.

ربع كأس كبير من شرائح العيش الفينو.

كأس كبير من الماء.

50 جرام من البقدونس الطازج المهروس. طريقة تحضير الكفتة المشوية اخلطي الماء مع شرائح الخبز لمدة 10 دقائق. اخلطي اللحم مع خليط الماء، والبصل، والبقدونس، وباقي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. ضعي خليط الكفتة في وعاء داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة 60 دقيقة حتى يتماسك. قومي بتشكيل الكفتة حسب الرغبة، ثم اغرسيها بالأسياخ، ثم وزعيها في صينية. ضعي الصينية بالفرن على نار متوسطة، ثم اتركيها حتى تنضج، ثم اشعلي قطعة من اللحم، ثم ضعيها في نصف الكفتة وضعي غطاء الصينية لمدة خمس دقائق. قدمي الكفتة المشوية على الفحم في الفرن بأطباق التقديم. طريقة أخرى لعمل الكفتة المشوية على الفحم في الفرن طريقة تحضير الكفتة المشويةطريقة أخرى لعمل الكفتة المشوية على الفحم في الفرن المكونات: 700 جرام من اللحم المفروم.

بصلة مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

15 جرام من بهارات اللحم.

رشة من الفلفل الأسود.

ثلث ملعقة كبيرة من جوزة الطيب. طريقة التحضير امزجي اللحم مع البصل، وباقي المكونات جيدا، حتى يصبح لديك خليط متجانس. ضعي الخليط في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن 60 دقيقة، ثم قومي بتشكيل الكفتة على هيئة أصابع متوسطة الحجم. وزعي الكفتة في صينية غير لاصقة، ثم ضعيها في الفرن على نار متوسطة، ثم اتركيها لمدة 20 دقيقة. ضعي قطعة من الفحم مشتعلة في منتصف صينية الكفتة، ثم ضعي فوقها غطاء محكم، ثم اتركيها بضع دقائق، حتى تصبح الكفتة المشوية على الفحم في الفرن جاهزة للتقديم. طريقة التحضير

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