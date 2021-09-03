حضري الكشري المصري في البيت بكل سهولة

طريقة تحضير الكشري في المنزل، يعتبر الكشري من المأكولات الشعبية التي يفضلها الكثيرين ويتم تحضير الكشري بطريقة سهلة وسريعة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكشري في المنزل. مقادير تحضير الكشري: كأسان من الأرز.

كأس من العدس بجبة.

كأس ونصف من الحمص المسلوق.

نصف كيلو من المكرونة

حبة من البصل المفروم.

ستة كؤوس من المياه.

ملح.

كمون.

زيت. مقادير تحضير صلصلة الكشري: كأس ونصف من عصير الطماطم. فصان من الثوم. ملعقتان كبيرتان من الزيت. ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم. ملعقة من الخل الأبيض. ملح. فلفل أسود. كمون. شطة. مقادير التقلية: حبتان من البصل.

زيت للقلي. مقادير دقة الكشري: أربعة فصوص من الثوم المفروم.

ربع كأس من الخل.

كأس من المياه.

ملح.

كمون. طريقة تحضير الكشري في المنزل: أولاً يتم تحضير الصلصة ويتم الحصول على إناء ويتم رفعه على نار متوسطة ثم يتم وضع الزيت والثوم فيه. يتم تقليب الثوم لحين أن يصفر لونه وبعد ذلك يتم إضافة عصير الطماطم ويتم التقليب لمدة ثلاثة دقائق. يتم ترك الصلصلة على النار لمدة خمسة دقائق. يتم تخفيف النار ثم تتبيل الصلصلة بالملح والفلفل الأسود والكمون والشطة يتم ترك الصلصة على النار لمدة عشرة دقائق لحين أن تتسبك ثم يتم إضافة الخل وصلصة الطماطم ثم التقليب. ترك الخليط لمدة خمسة دقائق ثم يتم رفعها من على النار. من أجل تحضير التقلية يتم الحصول على مقلاة ويتم وضعه فيها الزيت. القيام قلي البصل في الزيت مع الاستمرار في التقليب لحين أن يصبح لونه بني. يتم تحضير الكشري من خلال سلق المكرونة في مياه بها زيت وملح وتركها لمدة ربع ساعة. القيام بغسل العدس ثم يتم تصفيته من المياه. الحصول على إناء ويتم وضع فيه العدس والبصل المفروم مع كمية من المياه. يتم تخفيف النار وتغطية العدس لمدة تلت ساعة. يتم إضافة الأرز إلى وعاء العدس ويتم التقليب ثم إضافة المياه. يتم تتبيل الأرز بالملح والكمون ثم يتم تغطيتها بالإناء ويتم تركها على نار هادئة. القيام بتحضير الدقة ويتم خلط المكونات جيداً ثم وضعها في زجاجة. القيام بالحصول على إناء كبير ثم يتم وضع المكرونة والحمص والأرز والعدس مع التقليب. يتم إضافة ربع كأس من الزيت مع التقليب. بعد ذلك يتم وضع الكشري في أطباق ثم وضع الصلصة والتقليبة. يتم تقديم الكشري مع الدقة. مقادير تحضير الكشري:مقادير تحضير صلصلة الكشري:مقادير التقلية:مقادير دقة الكشري:طريقة تحضير الكشري في المنزل:

طريقة تحضير الكشري في المنزل، يعتبر الكشري من المأكولات الشعبية التي يفضلها الكثيرين ويتم تحضير الكشري بطريقة سهلة وسريعة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكشري في المنزل. مقادير تحضير الكشري: كأسان من الأرز.

كأس من العدس بجبة.

كأس ونصف من الحمص المسلوق.

نصف كيلو من المكرونة

حبة من البصل المفروم.

ستة كؤوس من المياه.

ملح.

كمون.

زيت. مقادير تحضير صلصلة الكشري: كأس ونصف من عصير الطماطم. فصان من الثوم. ملعقتان كبيرتان من الزيت. ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم. ملعقة من الخل الأبيض. ملح. فلفل أسود. كمون. شطة. مقادير التقلية: حبتان من البصل.

زيت للقلي. مقادير دقة الكشري: أربعة فصوص من الثوم المفروم.

ربع كأس من الخل.

كأس من المياه.

ملح.

كمون. طريقة تحضير الكشري في المنزل: أولاً يتم تحضير الصلصة ويتم الحصول على إناء ويتم رفعه على نار متوسطة ثم يتم وضع الزيت والثوم فيه. يتم تقليب الثوم لحين أن يصفر لونه وبعد ذلك يتم إضافة عصير الطماطم ويتم التقليب لمدة ثلاثة دقائق. يتم ترك الصلصلة على النار لمدة خمسة دقائق. يتم تخفيف النار ثم تتبيل الصلصلة بالملح والفلفل الأسود والكمون والشطة يتم ترك الصلصة على النار لمدة عشرة دقائق لحين أن تتسبك ثم يتم إضافة الخل وصلصة الطماطم ثم التقليب. ترك الخليط لمدة خمسة دقائق ثم يتم رفعها من على النار. من أجل تحضير التقلية يتم الحصول على مقلاة ويتم وضعه فيها الزيت. القيام قلي البصل في الزيت مع الاستمرار في التقليب لحين أن يصبح لونه بني. يتم تحضير الكشري من خلال سلق المكرونة في مياه بها زيت وملح وتركها لمدة ربع ساعة. القيام بغسل العدس ثم يتم تصفيته من المياه. الحصول على إناء ويتم وضع فيه العدس والبصل المفروم مع كمية من المياه. يتم تخفيف النار وتغطية العدس لمدة تلت ساعة. يتم إضافة الأرز إلى وعاء العدس ويتم التقليب ثم إضافة المياه. يتم تتبيل الأرز بالملح والكمون ثم يتم تغطيتها بالإناء ويتم تركها على نار هادئة. القيام بتحضير الدقة ويتم خلط المكونات جيداً ثم وضعها في زجاجة. القيام بالحصول على إناء كبير ثم يتم وضع المكرونة والحمص والأرز والعدس مع التقليب. يتم إضافة ربع كأس من الزيت مع التقليب. بعد ذلك يتم وضع الكشري في أطباق ثم وضع الصلصة والتقليبة. يتم تقديم الكشري مع الدقة. مقادير تحضير الكشري:مقادير تحضير صلصلة الكشري:مقادير التقلية:مقادير دقة الكشري:طريقة تحضير الكشري في المنزل:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري الكشري المصري في البيت بكل سهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.