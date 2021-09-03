بأقل خطوات حضري عجينة البيتزا الإيطالية في المنزل في 10 دقائق وبكمية تكفي 6 افراد

طريقة عمل عجينه البيتزا الايطالية، تعتبر البيتزا من أكثر الاكلات السريعة التي يعشقها الأطفال والكبار ويرجع ذلك لطعمها الشهي، ويمكن إعداد البيتزا وحشوها بعده حشوات مختلفة، ولكن تفضل بعض السيدات لشراء البيتزا جاهزة وذلك لصعوبة تحضيرها في البيت، لذلك اليوم اتينا اليكم اليوم باسهل طريقه لعمل عجينه البيتزا بالخطوات وبدون مجهود فتابعي معي.

طريقه عمل عجينه البيتزا الإيطالية

مكونات عجينه البيتزا

ثلاث اكواب من الدقيق.

كيس حليب مجفف.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقه كبيره من السكر.

ملعقه صغيره من الملح.

كيس من الخميره الفوريه او الخميره البيره معلقة كبيرة.

تحضير عجينه البيتزا الايطاليه

في كوب من الماء الدافئ نضع كيس الخميره الفوريه مع السكر وتقلب جيدا وتترك على جنب حتى تتفاعل لمدة خمس دقائق.

وفي وعاء واسع نضع كمية الدقيق وكيس الحليب المجفف مع ملعقة الملح الصغيرة ثم ناخذ كوب الخميره ونضيفها عليه.

نستمر بالعجن لدقيقة ثم نضيع كمية الزيت النباتي عليهم مع العجن المستمر لمدة عشر دقائق بلا توقف حتى تصبح لديك عجينة بيتزا ناجحة.

تترك العجينة على جانب بعد تغطيتها جيدا بفوطه أو بكيس بلاستيك لمدة ساعتين ليزيد حجمها وتتخمر.

هنبدا بعد ذلك بشكيل العجينة وفردها سواء حجم كبير أو متوسط أو صغير حسب الرغبة وتترك لمدة 10 دقائق أخرى حتى ترتاح.

في ذلك الحين جهزي حشوه البيتزا سواء بالجبن او بمشكل الخضروات أو مشكل لحوم ثم خذي العجينه وضعيها في صينية الفرن ونضع الصلصة اولا كطبقة اولي، ثم ضعي الحشوه ووزعيها جيدا ثم اضيفي الزيتون المقطع ثم وزعي طبقة من الجبنة الموتزاريلا أو الشيدر أو التركي المبشور.

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 ولا تشعلي نار الشوية، ادخلي البيتزا في الفرن واتركيها لمدة 7 دقائق حتى تنضج العجينه.

ثم اشعلي عليها الشواية لدقيقتين حتى تسيح الجبنه عليها واخرجها وبالف هنا.