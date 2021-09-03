طريقة تحضير كيك بالشكولاتة في مطبخك بمكونات بسيطة

طريقة تحضير الكيك في المنزل، يعتبر الكيك من أفضل أنواع الحلوى التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وترغب الكثير من السيدات في تحضيرها باعتبارها وجبة خفيفة في الإفطار وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكيك في المنزل. مقادير تحضير الكيك: مقادير تحضير الكيك: تتسم مقادير تحضير الكيك بالسهولة وإليكم في السطور الآتية هذه المقادير: كأسان من الدقيق.

أربعة بيضات.

كأس إلا ربع من الزيت.

كأس إلا ربع من الحليب.

كأس من السكر.

كيس بيكنج بودر.

كيس من الفانيليا.

ملح.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقتان من الشوكولاتة. طريقة تحضير الكيك في المنزل: القيام بوضع أربعة بيضات مع كأس من المياه في الخلاط بالإضافة لوضع كمية من الملح ثم يتم التقليب بعد ذلك يتم إضافة الخل. الاستمرار في خلط المكونات في الخلاط لحين أن يصبح لونها إلى اللون الفاتح ثم بعد ذلك يتم وضع السكر بالتدريج ويتم الاستمرار في الخلط ثم يتم إضافة الزيت ومن بعد ذلك يتم إضافة الحليب. بعد ذلك يتم نخل الدقيق والبيكنج بودر في إناء عميق وأثناء الخلط يتم إضافة الدقيق والبيكنج بودر في الخلاط لحين أن يختفي الخليط بصورة نهائية وتتم إذابته فيتم بعد ذلك إيقاف الخلاط. بعد ذلك يتم تبطين الصينية بالزيت بالإضافة لرشة من الدقيق ثم يتم وضع الخليط في بولة للتأكد من الخلط ثم يتم وضعه في الصينية. القيام بإضافة النسكويك على نصف كأس من الخليط ثم يتم خلطهم بصورة جيدة وبعد ذلك يتم وضعه بصورة عشوائية على الخليط. يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركه لمدة ساعة إلا ربع ثم يتم تقديم الكيك وهو بارد مع كأس من الشاي. مقادير تحضير كيك الشوكولاتة: كأسان من الدقيق.

كأس من السكر.

ثلاثة بيضات.

ثلاثة ملاعق من الكاكاو.

باكو من البيكنج بودر.

كأس من الزيت.

كأس من الحليب.

نصف ملعقة من الفانيليا. طريقة التحضير: الحصول على الخلاط ثم يتم وضع فيه الحليب والزيت والكاكاو ويتم خلطهم جيداً. بعد ذلك يتم وضع البيض والسكر والفانيليا ويتم الخلط. يتم إضافة الدقيق والبيكنج بودر ويتم خلطهم مع الخليط السابق. يتم وضع العجينة في الصينية. يتم وضعها في الفرن لمدة ربع ساعة. إخراج الصينية من الفرن وتركها لحين أن تهدأ. يتم وضع كأس الكاكاو والحليب على وجه الكيك. يتم وضعه في الثلاجة وبالهناء على الجميع. طريقة تحضير الكيك في المنزل:مقادير تحضير كيك الشوكولاتة:طريقة التحضير:

طريقة تحضير الكيك في المنزل، يعتبر الكيك من أفضل أنواع الحلوى التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وترغب الكثير من السيدات في تحضيرها باعتبارها وجبة خفيفة في الإفطار وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكيك في المنزل. مقادير تحضير الكيك: مقادير تحضير الكيك: تتسم مقادير تحضير الكيك بالسهولة وإليكم في السطور الآتية هذه المقادير: كأسان من الدقيق.

أربعة بيضات.

كأس إلا ربع من الزيت.

كأس إلا ربع من الحليب.

كأس من السكر.

كيس بيكنج بودر.

كيس من الفانيليا.

ملح.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقتان من الشوكولاتة. طريقة تحضير الكيك في المنزل: القيام بوضع أربعة بيضات مع كأس من المياه في الخلاط بالإضافة لوضع كمية من الملح ثم يتم التقليب بعد ذلك يتم إضافة الخل. الاستمرار في خلط المكونات في الخلاط لحين أن يصبح لونها إلى اللون الفاتح ثم بعد ذلك يتم وضع السكر بالتدريج ويتم الاستمرار في الخلط ثم يتم إضافة الزيت ومن بعد ذلك يتم إضافة الحليب. بعد ذلك يتم نخل الدقيق والبيكنج بودر في إناء عميق وأثناء الخلط يتم إضافة الدقيق والبيكنج بودر في الخلاط لحين أن يختفي الخليط بصورة نهائية وتتم إذابته فيتم بعد ذلك إيقاف الخلاط. بعد ذلك يتم تبطين الصينية بالزيت بالإضافة لرشة من الدقيق ثم يتم وضع الخليط في بولة للتأكد من الخلط ثم يتم وضعه في الصينية. القيام بإضافة النسكويك على نصف كأس من الخليط ثم يتم خلطهم بصورة جيدة وبعد ذلك يتم وضعه بصورة عشوائية على الخليط. يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركه لمدة ساعة إلا ربع ثم يتم تقديم الكيك وهو بارد مع كأس من الشاي. مقادير تحضير كيك الشوكولاتة: كأسان من الدقيق.

كأس من السكر.

ثلاثة بيضات.

ثلاثة ملاعق من الكاكاو.

باكو من البيكنج بودر.

كأس من الزيت.

كأس من الحليب.

نصف ملعقة من الفانيليا. طريقة التحضير: الحصول على الخلاط ثم يتم وضع فيه الحليب والزيت والكاكاو ويتم خلطهم جيداً. بعد ذلك يتم وضع البيض والسكر والفانيليا ويتم الخلط. يتم إضافة الدقيق والبيكنج بودر ويتم خلطهم مع الخليط السابق. يتم وضع العجينة في الصينية. يتم وضعها في الفرن لمدة ربع ساعة. إخراج الصينية من الفرن وتركها لحين أن تهدأ. يتم وضع كأس الكاكاو والحليب على وجه الكيك. يتم وضعه في الثلاجة وبالهناء على الجميع. طريقة تحضير الكيك في المنزل:مقادير تحضير كيك الشوكولاتة:طريقة التحضير:

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