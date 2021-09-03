طريقة عمل القلقاس المصري زي المطاعم بكل تكاته وأسراره والطعم شهي ورائع

طريقة عمل القلقاس المصري من الوصفات المحببة لدى الكثير من الأشخاص حيث يتميز القلقاس بالمذاق الشهي الذي يحبه الكثير من الكبار والصغار ويتم تقديم القلقاس مع الأرز بالشعرية أو الأرز الأبيض المعمر كما أن هناك الكثير يحب تناول طبق القلقاس بالخبز، ومهما كانت الطريقة التي يتن تناول القلقاس بها إلا أنه لا اختلاف على مذاقه الشهي والمحبب ويمكن عمل القلقاس بالطماطم ويمكن عمل القلقاس باللحم أو بدون لحم كما يمكن استخدام المرقة والشوربة لعمل القلقاس ويمكن استخدام الماء فقط فهو ممتاز في كلا الأحوال وسوف نقدمه اليوم بطريقة سهلة جدًا وبسيطة ومميزة لتقدميه في العزومات أو المناسبات أو تقدميه لعائلتك في أي وقت كان.

طريقة عمل القلقاس المصري

هناك الكثير من الأشخاص يحبون تناول القلقاس بخضرة السلق وهناك من يحب تناوله بالكزبرة الخضراء ويعد السلق أكثر مذاقًا وحلاوة في الطعم حيث يجعل الطعم غني ولذيذ.

كيلو من القلقاس.

عصير ليمونة واحدة.

2 حزمة من الكزبرة الخضراء.

2 حزمة من السلق “يتم استخدام الأوراق فقط”.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس أو المفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.

ماء مغلي.

ملح حسب الرغبة.

نقوم بإحضار القلقاس ونغسله جيدًا تحت الماء الجاري ثم نمسحه بمناديل المطبخ. ثم نقطع القلقاس إلى شرائح سميكة ونقوم بمسح الشرائح مرة أخرى بالمناديل. بعد ذلك نقوم بتقطيع الشرائح إلى أصابع ومن ثم إلى مكعبات. نقوم بإضافة عصير الليمون إلى مكعبات القلقاس مع التقليب الجيد. ثم نقوم بغسل القلقاس مرة أخرى ووضعه في مصفاه وتركه حتى يجف. نقوم بغلي ماء ونسقط القلقاس به حتى ينضج. نحضر الكبة ونضع بها السلق والكزبرة الخضراء والثوم والقليل من الملح. ثم نفرم المكونات جيدًا. نضع المكونات في مصفاة ونصفيها من الماء بالضغط عليها. نأخذ ماء الخضرة ونضعها فوق القلقاس. ثم نحضر مقلاة ونضع بها السمن. بعد ذلك نضع الخضرة ونقلب جيدًا. حتى نحصل على لون غامق للخضرة ويتحمص الثوم. بعد ذلك نقوم بوضع المكونات على القلقاس مباشرةً. وننتظر حتى يغلي القلقاس غلوة واحدة. ثم نطفأ عليه ونقدمه في أطباق وهو ساخن بجانب الأرز المعمر.

طريقة عمل القلقاس بالسلقخطوات عمل قلقاس بالسلق