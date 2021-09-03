مثل المطاعم طريقة عمل عجينة الحواوشي الاسكندراني على أصوله

طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني على طريق الشيف حسن، من منا لا يعشق تناول عيش الحواوشي الاسكندراني اللذيذ، ويتميز الحواوشي بسهولة تحضيره، حيث يحتوي بداخله حشوة باللحم المفروم أو بالبسطرمة أو السجق.

ويتم اعداد الحواوشي في وقت قصير في 20 دقيقة ولكن قد تجد بعض السيدات صعوبة في التحضيري، لذلك اليوم نقدم لكل متابعي موقعنا ثقفني الكرام أسهل خطوات لعمل الحواوشي الاسكندراني بكل تفاصيله بدون العديد من الخطوات فتابعونا.

طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني للشيف حسن

مكونات عجينه الحواوشي

كيس من الخميره الفورية.

نصف معلقة صغيرة ملح.

نصف معلقة صغيرة من السكر.

نصف كيلو دقيق ابيض.

كوبان من الماء دافئ للعجن.

طريقه عمل عجينة الحواوشي في المنزل

في بولا واسعه نضع الدقيق الأبيض، وعليه نضع السكر والملح وكيس الخميرة ونقلبهم جيدا مع الدقيق.

ثم نبدا بإضافة الماء الساخن عليهم تد7ريجيا مع التقليب المستمر حتى تصبح لديك عجينة متجانسه ومتماسكة سهلة التشكيل.

توضع العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة ونصف على الأقل لكي تتخمر وحجمها يزيد في ذلك الحين نحضر حشوة الحواوشي.

نضع كمية اللحم المفروم في وعاء ونضيف عليه كمية البهارات والفلفل الأسود والملح والبصل المبشور ونمزج جميع المكونات معا حتى تتجانس مع اللحمة تماماً ونتركها على جانب.

نبدا بفرد العجين بالنشابه وتشكل على حجم رغيف عيش الحواوشي ثم ناخذ حشوة اللحم ونقوم بتوزيعها في منتصف الرغيف واحرصي على ترك الأطراف دون حشوة لنتمكن من اغلاق رغيف العيش باحكام.

يسخن الفرن على درجه حرارة 180 ندخل رغيف الحواوشي في الرف الأوسط ونتركه لمدة خمس دقائق مع المتابعة حتى يصبح لونه ذهبي قليلا ثم يقلب على الوجه الآخر لدقيقة وخرجيه ويقدم مع طبق من البطاطس وبالف هنا وشفا.