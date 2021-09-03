طريقة عمل كيكة الشوكولاته بمقادير مظبوطة في البيت بسهولة زي أشهر محلات الحلويات

طريقة عمل كيكة الشوكولاته، هي عبارة عن كيك بالشوكولاته، ويتم وضع عليه صوص شوكولاته، ويتم استخدامها في الحفلات والمناسبات وأعياد الميلاد، والكل كبار وصغار يفضلونها، وخصوصاً عشاق الشوكولاته، ويرجع تاريخ اختراع كيكة الشوكولاته إلى عام 1764م، عندما اكتشف الدكتور جيمس بيكر كيفية عمل الشكولاته، عن طريق طحن حبوب الكاكاو، وتتكون الكيك من الدقيق والكاكاو والبيض والسكر والزبدة، وهذه هي المكونات الأساسية، ويتم إضافة بعض المنكهات مثل الفانيليا والملح، ونضع الصوص فوقها لتزينها.

طريقة عمل كيكة الشوكولاته

لعشاق الشوكولاته. ولعشاق الكيك. إليكم مزيج من الشوكولاته والكيك. ولكل ست بيت يمكن أن تصنع الكيك بسهولة لأولدها. في البيت بمقادير موجوده في كل بيت. وبطريقة سهلة وبسيطة. لضمان عمل كيك بطريقة ناجحة لابد من اتباعك للخطوات التالية:

كيكة الشوكولاته

المقادير:

2 كوب إلا ربع دقيق مخصص لعمل الكيك.

كوب إلا ربع كاكاو خام.

كوب ونصف سكر.

3 بيضات.

فانيليا.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة زبده طرية.

نصف كوب لبن دافئ وليس ساخن.

نصف كوب مياه دافئة وليست ساخنة.

ملعقة ونصف صغيرة بيكينج بودر.

ملعقة ونصف صغيرة بيكينج صودا.

رشة ملح.

الطريقة:

يتم نخل الدقيق والكاكاو ونتركهم.

نضع في الخلاط البيض والسكر والفانيليا ونضربهم لمدة 5 دقائق حتى يكون لون البيض فاتح.

نزود البيكينج صودا والبيكينج بودر ورشة الملح ونضربهم مرة أخرى لمدة 30 ثانية.

ثم نضيف الزيت ونضرب الخليط لمدة دقيقة.

ثم نضع الخليط في وعاء خارجي ونضيف الدقيق والكاكاو المنخول بالتبادل مع كمية اللبن والمياه. يعني نضع شوية من الدقيق والكاكاو ونقلب وبعد ذلك شوية لبن ومياه ونقلب. وهكذا حتى يخلص الخليط.

يتم تقليب الخليط جيداً حتى يتكون خليط سائل.

نصبه في صينية مقاس 24 مبطنة زبدة ودقيق وندخلها في فرن ساخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الوسط لمدة 35 إلى 45 دقيقة.

عند خروجها من الفرن نتركها لتهدأ ونجهز الصوص.

صوص الشوكولاته: