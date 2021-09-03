على طريقة الحاتي عمل الحواوشي المصري زي المحلات

أقدم اليوم لكل زوار موقعنا ثقفني الكرام طريقة عمل الحواوشي المصري بكل خطواته، حيث اشتهر الحواوشي في البلاد العربية كثيراً مؤخراً ويرجع ذلك لطعمه المميز، ويعتبر الحواوشي من الاكلات الشعبية المصرية، وهو عبارة عن عيش يتم حشوة باللحم المفروم أو بالسجق او البسطرمة حسب الرغبة، كما يمكن اعداد له عجينة خاصة ليصبح حواوشي اسكندراني.

وتجعل بعض السيدات كيفية ضبط عجينه الحواوشي الاسكندراني واعداده بطريقة صحيحة في المنزل، لذلك نود ان نقدم لكم طريقة عمل حواوشي مثل المطاعم وخمس دقائق فقط فتابعوا معي.

طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني في المنزل

المقادير

كيلو من الدقيق الابيض النظيف.

كيس من الخميرة الفورية.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

معلقة كبيرة من السكر الناعم.

كمية من الماء الدافئ.

طريقه عمل الحواوشي مثل المطاعم

في وعاء واسع ضيفي كلا من الدقيق الأبيض وعليه كيس الخمير الفورية ثم الملح والسكر، ثم نسكب الماء الدافئ عليهم تدريجيا مع العجن المستمر لمدة دقيقتين حتي تصبح لديك عجينه لينه ومتماسكه.

في وعاء مدهون بقليل من الزيت نضع العجينة وتغلق جيدا بكيس بلاستيك، ثم توضع في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل حتى تتخمر جيدا وحجمها يتضاعف.

خذي بعد ذلك العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق، ويتم فرد العجينه وتشكل باستخدام النشابة او يديكي على شكل رغيف العيش، ثم توضع في صينيه الفرن.

يترك لمدة 10 دقائق اخري حتى يرتاح وتصبح سميكة يؤخذ الرغيف وتوزع بداخله الحشوه سواء اللحم المفروم أو السجق أو ويتم اغلاقه جيدا من الحواف.

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 ادخلي رغيف الحواوشي علي الرف الأوسط لمدة عشر دقائق مع المتابعة حتى ينضج ثم اخرجيه ويقدم ساخنا وبالصحة والعافية.