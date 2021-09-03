طريقة تحضير حلو الطبقات البارد بدون بيض أو كريمة وبدون استخدام فرن، لدينا اليوم طريقة رائعة لصنع كيك باردة بمكونات سهلة وطعم فريد في 10 دقائق فقط وهي حلو الطبقات البارد، يمكنك صنعها بسهولة تامة حيث لن تحتاجين في مكوناتها إلى بيض أو كريمة، كما إنك لست في حاجة لاستخدام فرن للتمكن من تجهيزها، حلو أكثر من رائع ممتاز وبطعم مميز جداً تتكون من طبقات مختلفة كل طبقة أحلى وألذ من الأخرى.

طريقة تحضير حلو الطبقات البارد

مقادير الطبقة الأولى 400 جرام بسكويت دايجستيف أو أي نوع بسكويت سادة آخر 125 جرام زبدة = نصف كوب + ملعقة صغيرة زبدة مذابة طريقة التحضير يتم تحضير المطحنة الكهربائية ويوضع بها مقدار البسكويت ويتم طحنه جيداً ليتم تكوين بودرة، ثم يتم إضافة الزبدة المذابة ويتم الطحن مرة أخرى ليتم توزيع الزبدة على مسحوق البسكويت جيداً، ثم يتم تحضير صينية فرن قابلة للفتح ثم يتم إضافة خليط البسكويت بالزبدة بداخلها ويتم التقليب مرة أخرى للتأكد من توزيع الزبدة على مسحوق البسكويت بشكل جيد، ثم يوزع في الصينية بشكل جيد لتكوين طبقة مستوية متماسكة مسطحة ثم توضع الصينية في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.

مقادير الطبقة الثانية 2 كوب ماء 2 باكيت كريم كراميل 4 ملاعق كبيرة حليب بودرة 10 حبات بسكويت دايجستيف 2 ملعقة كبيرة قشطة طريقة التحضير إناء قابل للطهي يوضع على النار ويضاف إليه الماء، الكريم كراميل، الحليب البودرة ثم يتم التقليب جيداً حتى يبدأ في مرحلة الغليان، ثم تغلق النار ويترك الخليط يهدأ لمدة دقيقتين، وفي الخلاط يضاف البسكويت والقشطة وخليط الكريم كراميل ويتم الخلط جيداً، ثم يتم خروج الصينية من الثلاجة ويضاف إليها هذا الخليط فوق طبقة البسكويت ثم توضع في الثلاجة مرة أخرى لمدة 5 دقائق فقط.

حلى الطبقات ألذ كيك بارد

مقادير الطبقة الثالثة 2 كوب ماء 2 باكيت كريم كراميل 4 ملاعق كبيرة حليب بودرة 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام غير محلى طريقة التحضير في إناء يرفع على النار يضاف إليه الماء، الكريم كراميل، الحليب المجفف، الكاكاو ثم يتم التقليب جيداً حتى يبدأ الخليط في الغليان ثم يرفع الإناء ويُصب الخليط فوق الطبقة الثانية بإستخدام مصفاة بعد خروج الصينية من الثلاجة، ثم توضع الصينية في الثلاجة لمدة ساعتين أو ثلاثة ساعات ثم يتم فتح الصينية، ويتم تزيين الطبقات برشة من مبشور الشوكولاتة البيضاء ثم يقطع ويقدم.