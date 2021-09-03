طريقة تحضير صدور الدجاج بصوص الليمون والثوم والزبدة من منزلك، نقدم لكم اليوم واحدة من أطعم وصفات الدجاج على الإطلاق التي يجب أن تجربيها في مطبخك وهي وجبة صدور الدجاج بصوص الليمون والثوم والزبدة. وهي تعتبر وجبة غداء منقذة سريعة التحضير مع صوص رهيب بدون فرن، وصفة دجاج بسيطة جداً وطعمها مميز ومختلف والأحلى أنها لا تحتاج إلى حليب أو كريمة، في نصف ساعة فقط يمكنك تحضير وجبة غداء بألذ طعم وأسهل طريقة بدون إستخدام أطباق طهي كثيرة، صدور دجاج مع باستا بدون حليب أو كريمة ولكن بالقليل من الإضافات والصوص سيجعلها في منتهى اللذاذة والجمال.

صدور الدجاج بصوص الليمون والثوم والزبدة

لتحضير تلك الوجبة الرائعة نقوم بتجهيز عدد 2 من صدور دجاجة مقطع شرائح متوسطة، توابل (ملح، فلفل أسود، بودرة ثوم)، 3 ملاعق زيت زيتون أو زيت نباتي، دقيق لتحضير صوص الزبدة والثوم والليمون، نصف كوب مرق دجاج، 2 ملعقة كبيرة زبدة، 4 فصوص ثوم مفروم، ربع كوب عصير ليمون، بشر ليمونة، ثلث كوب بقدونس مفروم. بعد تقطيع صدور الدجاج يصبحوا 5 قطع تقريباً متوسطة الحجم (بحجم البانيه)، ويتم وضعهم في وعاء ويضاف إليهم الملح، الفلفل وبودرة الثوم بمقدار نصف ملعقة صغيرة من كلا منهما.

يتم تقليب شرائح الدجاج على الجهة الأخرى ويتم تتبيلهم بنفس التوابل بنفس المقدار، ثم يتم تحضير وعاء ويضاف إليه دقيق ثم يتم تغطية شرائح الدجاج من الجهتين بالدقيق تغطية سريعة، وفي مقلاة توضع على النار وتترك لتسخن ويضاف إليها زيت الزيتون ثم توضع شرائح الدجاج وتترك حتى تأخذ لون ذهبي من الجهتين (كل جهة تحتاج 5-7 دقائق)، وأثناء ذلك يتم سلق الباستا بالطريقة المعتادة حيث يمكنك إستخدام معكرونة اسباجتي سميكة أو أي نوع مفضل لديكم.

أفضل طعم لصدور الدجاج

بعد ذلك يتم وضع شرائح الدجاج في وعاء جانباً وفي نفس المقلاة يُضاف مرق الدجاج ويترك ليغلي ثم يتم تهدئة النار، ثم يضاف الزبدة وتترك لتذوب ثم يتم إضافة الثوم المفروم، بشر الليمون وعصير الليمون ثم يتم التقليب ويتم إضافة البقدونس المفروم بعد ذلك، تضاف قطع الدجاج إلى الصوص وتقلب على الجهة الأخرى ثم تترك جانباً، يتم تصفية الباستا وتضاف في المقلاة ثم يتم التقليب بلطف ثم يتم رص قطع الدجاج من أعلى ثم يتم رش القليل من الجبن ثم تقدم.