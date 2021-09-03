طريقة تحضير كيك الحليب الساخن ألذ كيكة يومية مع كوب الشاي لوجبة الإفطار، نتشارك معكم اليوم طريقة عمل كيك يومي في منتهى السهولة يمكنك تحضيره في 10 دقائق فقط ويكون جاهز للخَبز. يمكنك تجهيز كيك الحليب لتحضير أسهل وجبة إفطار بمكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل منزل، وتستطيعين صنعها بخطوات سريعة وفي دقائق فليلة ودون وقت أو مجهود يذكر، وبطريقة تجعل الكيك هش وقوامه مرتفع وخفيف بحيث يمنحك أحلى طعم علي الاطلاق.

طريقة تحضير كيك الحليب الساخن

لتجهيز كيك الحليب الرائع لوجبة الإفطار احضري 4 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة، ملعقة كبيرة فانيليا 10 جرام، كوب ونصف سكر أبيض 300 جرام، كوب حليب + 4 ملاعق كبيرة بمقدار 210 مللي، كوب زبدة غير مملحة 200 جرام، 270 جرام دقيق متعدد الاستعمال، ملعقة كبيرة بيكنج بودر 14 جرام. يتم تحضير وعاء العجان ويضاف إليه البيض، الفانيليا، السكر ثم يتم الخفق على سرعة عالية حتى يتم الحصول على قوام كريمي لونه فاتح ثم يترك جانباً.

في إناء قابل للطهي يُضاف الحليب ويرفع على النار ثم يُضاف إليه الزبدة ومهم جداً أن نقوم باستعمال زبدة غير مملحة، ثم يتم التقليب على نار هادئة حتى يتم إذابة الزبدة في الحليب، بعد تمام الإذابة يرفع الإناء جانباً ويتم تحريك الخليط حتى يدفئ ويترك جانباً، في وعاء يضاف إليه الدقيق، البيكنج بودر ثم يتم خلطهم مع بعض، ثم يتم إضافة الدقيق وخليط الزبدة مع الحليب بالتدريج إلى وعاء العجان مع التقليب في كل إضافة (يتم إضافة القليل من الدقيق والقليل من خليط الزبدة والحليب في كل مرة).

ألذ كيك حليب لوجبة الإفطار

يتم تحضير صينية فرن قابلة للفتح مستطيلة الشكل 20*30 ويتم دهنها بالقليل من الزبدة ثم يوضع الخليط ويوزع جيداً. توضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 160 مئوية رف أوسط لمدة 50 دقيقة من أسفل فقط، بعد تمام التسوية يتم تشغيل الفرن من أعلى للوصول إلى اللون الذهبي، ثم يترك الكيك حتى يبرد تماماً ثم يقطع ويقدم، وبذلك تكونين قد انتهيت من صنع كيك الحليب الساخن ألذ كيكة يومية مع كوب الشاي.