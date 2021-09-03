طريقة عمل أسرع بيتزا بدون فرن أو خميرة وبدون مجهود والتحضير خلال 10 دقائق فقط، نقوم اليوم معاً بتحضير وصفة خاصة لعشاق البيتزا أصحاب الوقت المحدود وهي بيتزا الطاسة، يمكنكم الآن صنع أشهى وأسرع بيتزا بدون الحاجة لتنفيذ الخطوات المعروفة لتحضيرها والتي تستغرق وقت طويل في التجهيز، إليكم اليوم أسرع بيتزا بدون ترك العجين لمدة ساعة ليتخمر وبدون الحاجة لتسخين واستخدام الفرن.

تحضير أسرع بيتزا بدون فرن أوخميرة

تتكون وصفة بيتزا الطاسة السريعة من المقادير التالية :

كوب وربع من الدقيق متعدد الإستعمالات.

كوب من الزبادي أو لبن الياغورت بدرجة حرارة الغرفة.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت نباتي.

بيتزا الطاسة السريعة

يتم وضع الدقيق في وعاء ثم إضافة رشة الملح، البيكنج بودر والبيكنج صودا، يتم تتفاعل البيكنج صودا مع الحموضة المتواجدة في الزبادي وتجعل العجين أخف، في حال عدم توافرة يمكنك إستبداله بكمية ممثالة من البيكنج صودا ويتم الدمج جيداً، وفي وعاء أخر يتم إضافة زيت الزيتون أو زيت نباتي على الزبادي، يتم الدمج بين المكونين وإضافتهما على المكونات الجافة، ثم يتم تجميع المكونات حتى تتحول لكرة بدون الحاجة لمدة من العجن، يمكنك تغطية خليط العجين لمدة 10 دقائق ثم تقطيعها أو تقطيعها على الفور وبدء عمل البيتزا.

بيتزا بدون فرن أو خميرة

هذه الكمية تكفي لعدد 2 بيتزا حجم متوسط أو 3 بيتزا حجم صغير، ويتم وضع مقلاه ساخنة على درجة حرارة متوسطة وعليها ملعقة من الزيت، وفور وضع العجين بالقليل سوف نلاحظ أنها حصلت على لون ذهبي خفيف يتم تقليبها على الوجه الأخر، وفور التقليب يتم تقليل درجة الحرارة حتى يحصل الوجه الأخر على اللون الذهبي كذلك، ويتم إضافة الإضافات المختلفة حسب إختيارك، يتم وضع صلصة الطماطم مع الجبن المودزاريلا والزيتون وفلفل الألوان، مع إضافة بسطرمة أو سجق أو هوت دوج حسب إختيارك، وبعد الحصول على اللون الذهبي يتم غلق درجة الحرارة وتغطئة المقلاة دقيقة واحدة حتى تمام تسوية الإضافات.