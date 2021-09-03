طريقة تحضير كيك المخابز الإقتصادي أو اللانش بوكس كيك في المنزل

طريقة تحضير كيك المخابز الاقتصادي أو اللانش بوكس كيك في المنزل، نقدم لكم اليوم وصفة كيك بجانب الشاي لا يختلف عليها إثنين، ليس فقط لأنها تتميز بالطعم الرائع بل أيضاً لأن جميع مكوناتها متواجدة في كل منزل، كيك الشاي سهل التحضير بأبسط مكونات وألذ طعم، حيث أن كل عشاق الكيك دائماً يبحثون عن كيك خفيف هش فاتح اللون، وقد أطلق صانعي الحلويات إسم لانش بوكس كيك على هذا الكيك اللذيذ لسهولة أخذها في أي مكان وفي أي وقت.

طريقة تحضير كيك المخابز الاقتصادي في المنزل

لتحضير خلطة الكيك يجهز 2 كوب دقيق فاخر 250 جرام، كوب نشا 130 جرام، 5 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة، ملعقة صغيرة فانيليا 7 جرام، ملعقة صغيرة خل بمقدار 5 جرام، كوب ونصف سكر أبيض ناعم 300 جرام، كوب زيت 200 مللي، كوب حليب دافئ 200 مللي، 3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر 15 جرام، ربع ملعقة صغيرة ملح بمقدار 2 جرام. في الخلاط الكهربائي يُضاف البيض، السكر، الفانيليا والخل ثم يتم تشغيل الخلاط ويتم الخفق لمدة دقيقتين تقريباً أو حتى يتم الحصول على قوام كريمي فاتح.

في الخطوة التالية يتم إضافة الحليب والزيت ثم يتم الخفق مرة أخرى لمدة 20 ثانية، ثم يوضع هذا الخليط السائل في وعاء عميق ويترك جانباً، في وعاء آخر يتم غربلة الدقيق، النشا، البيكنج بودر والملح. ثم يتم أخذ خليط المواد الجافة ويتم إضافته بالتدريج على الخليط السائل مع التقليب بالمضرب اليدوي بهدوء حتى يتم الحصول على قوام متجانس.

اللانش بوكس كيك

يتم تحضير قوالب فويل صغيرة (عدد 9 قوالب) ويوضع بها خليط الكيك حوالي 3/4 القالب أو أكثر قليلاً، تستخدم ملعقة الآيس كريم لتوزيع الكمية بالتساوي في القوالب، وباقي كمية الخليط توضع في قالب ورقي حتى 3/4 القالب، أو يمكنك إستخدام صينية فرن مفرغة من الداخل مقاس 24 أو 26 لكل كمية الخليط. تسوية القوالب الصغيرة حرارة 175 مئوية لمدة 20 دقيقة (يتم رص القوالب في صينية كبيرة قبل دخولها الفرن)، تسوية القالب الكبير حرارة 180 مئوية لمدة 45 أو 50 دقيقة، بعد ذلك يتم خروج القوالب وخروج الكيك منها ويقدم، والقالب الكبير يتم خروج الكيك منه ويقطع شرائح ويقدم.