مشروب رائع لحرق دهون البطن وخسارة 15 كيلو من وزنك في أسبوعين فقط أسهل طريقة، المكون الأساسي لهذه الوصفة هو الكرفس فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين ج وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمنغنيز، كما يساعد الكرفس على خفض نسبة الكوليسترول والسكر في الدم، وكذلك يساعد في علاج إرتفاع ضغط الدم وأيضاً يمنع القرحة من خلال التحكم في مستوى إفراز حمض المعدة، يدعم الكرفس الجهاز الهضمي ويقلل من الانتفاخ حيث أن الكرفس يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات وتحارب الالتهابات، كما أن الكرفس يقلل من التهابات المسالك البولية عن طريق تقليل حمض البوليك، بالإضافة إلى أنه ينظم التمثيل الغذائي للدهون حيث أنه يقلل من السعرات الحرارية ويحتوي على الماء والألياف التي تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، اقوى مشروب لحرق دهون البطن وفقدان وزن 15 كيلو جرام في اسبوعين فقط أسهل طريقة.

اقوى مشروب لحرق دهون البطن

تتكون الوصفة من العناصر التالية :

3 سيقان من الكرفس.

حبة خيار واحدة.

حبة من التفاح فهو يحتوي على نسبة عالية من الألياف وخاصة البكتين وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان كما أنه ينظم نسبة السكريات والكوليسترول في الجسم.

كوب من السبانخ بمقدار 180 جرام.

طريقة التحضير

يتم أخذ سيقان الكرفس وتغسل جيدا ثم تقطع إلى قطع صغيرة ثم نضيفهم في وعاء، ثم يتم أخذ حبة الخيار ونقطعها إلى قطع صغيرة ونضيفها إلى قطع الكرفس، ونأخذ حبة التفاح نزيل البذور و نحتفظ بالقشور ثم نقطعها إلى قطع صغيرة وتضاف إلى الوعاء، ثم نأخذ كوب السبانخ المقطعة و المغسولة ونضيفها إلى الوعاء، ثم يتم إضافة المكونات في الخلاط الكهربائي ويضاف إليه مقدار نصف لتر من الماء ويتم خلط المكونات جيدا.

يتم تناول المشروب بدون تصفية حيث يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة يومين، وللحصول على نتيجة فعالة استمر في تناول هذا المشروب لمدة أسبوعين، يتم تناول كوب من المشروب قبل الإفطار بنصف ساعة وكوب آخر قبل العشاء يومياً، الكمية المحضرة تكفي لمدة يومين لشخص واحد ويمكنك مضاعفة المقادير، اقوى مشروب لحرق دهون البطن وفقدان وزن 15 كيلو جرام في اسبوعين فقط أسهل طريقة.