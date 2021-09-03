كيف اسوي أسهل دنش حلو مثل المحلات في البيت

طريقة تحضير الدنش الحلو في البيت من المعجنات الخفيفة السهلة في تحضيرها دائما نتناولها على الإفطار مع الشاي، يمكن عمل الدنش الحلو بأكثر من نكهة ويقدم للأولاد كوجبة شهية باستخدام المربى والعسل ووضع قطع من الفاكهة وأيضا الشيكولاته، بالإضافة إلي استخدامات عجينة الدنش الحلو بتقسيمها الى جزئين جزء حلو وجزء حادق من هنا قد وفرتي مبلغ شراء الدنش في ظل أسعار المخبوزات الغالية ،خلال هذا المقال سوف نحضر طريقة عمل الدنش الحلو بأبسط الخطوات التي يمكن تنفذيها في مطبخك بمكوناتك المنزلية لتوفير شراء الدنش الحلو ويمكنك الحصول على نتيجة رائعة بطعم ومذاق طيب. طريقة عمل الدنش الحلو ومكوناته طريقة عمل الدنش الحلو ومكوناته المكونات.. وزن ربع كيلو دقيق ابيض متعدد الاستعمالات.

كيس خميرة فورية.

عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر.

كوب حليب.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

عدد1 بيضة.

نصف كيلو من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ.

مربى مشمش. للتزيين.. كريز أو مشمش مجفف. طريقة تحضير الدنش الحلو في وعاء واسع وعميق نضع المكونات من الدقيق والسكر والملح والخميرة والحليب والبيض تخلط كل هذه المكونات حتى تمتزج ببعضها سويا. بعد الخلط تعجن هذه المكونات حتى تتشكل عجينة طرية ناعمة. نترك العجين جانب حتى يختمر ويرتفع قليلا. نبدا بأخذ قطعة من العجين وتفرد على شكل مربع ونضع عليها الزبدة سريعة الفرد على سطح العجين كله. نبدا بثني العجين فوق بعضه مع الضغط عليها جيدا. ونفرد العجين بواسطة النشابة مرة ثانية وبعد ما تشكلت على شكل ما أشبه بالمستطيل. قومي بثني العجين مرة اخرى و فردة مرة ثانية ثم يترك لمدة ساعة لكي يرتاح العجين. بعد أن ارتاح العجين بالسكين نقوم بقطع الإطراف حتى نتمكن من الحصول على عجينة متساوية الأطراف وتقسم إلي مربعات متوسطة الحجم. يمكن اختيار الشكل المناسب إذا كان على شكل مروحة أو رول ثم نضع قطع المشمش المجففة أو الكريز حسبما المفضل. ندهن العجين من على الوجه بمربى المشمش جيدا. نحضر صاج الخبز و نرتب فيه قطع الدنش. ندخل صاج الدنش الفرن بعد تشغيله وضبطه على درجة حرارة 220 مئوية لمدة 25 دقيقة. طريقة تحضير الدنش الحلو وبعد أن يأخذ الدنش اللون الذهبي ويحتمر يقدم لأفراد أسرتك دافئ أو بارد حسب ما يفضل. الوسوم

طريقة تحضير الدنش الحلو في البيت من المعجنات الخفيفة السهلة في تحضيرها دائما نتناولها على الإفطار مع الشاي، يمكن عمل الدنش الحلو بأكثر من نكهة ويقدم للأولاد كوجبة شهية باستخدام المربى والعسل ووضع قطع من الفاكهة وأيضا الشيكولاته، بالإضافة إلي استخدامات عجينة الدنش الحلو بتقسيمها الى جزئين جزء حلو وجزء حادق من هنا قد وفرتي مبلغ شراء الدنش في ظل أسعار المخبوزات الغالية ،خلال هذا المقال سوف نحضر طريقة عمل الدنش الحلو بأبسط الخطوات التي يمكن تنفذيها في مطبخك بمكوناتك المنزلية لتوفير شراء الدنش الحلو ويمكنك الحصول على نتيجة رائعة بطعم ومذاق طيب. طريقة عمل الدنش الحلو ومكوناته طريقة عمل الدنش الحلو ومكوناته المكونات.. وزن ربع كيلو دقيق ابيض متعدد الاستعمالات.

كيس خميرة فورية.

عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر.

كوب حليب.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

عدد1 بيضة.

نصف كيلو من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ.

مربى مشمش. للتزيين.. كريز أو مشمش مجفف. طريقة تحضير الدنش الحلو في وعاء واسع وعميق نضع المكونات من الدقيق والسكر والملح والخميرة والحليب والبيض تخلط كل هذه المكونات حتى تمتزج ببعضها سويا. بعد الخلط تعجن هذه المكونات حتى تتشكل عجينة طرية ناعمة. نترك العجين جانب حتى يختمر ويرتفع قليلا. نبدا بأخذ قطعة من العجين وتفرد على شكل مربع ونضع عليها الزبدة سريعة الفرد على سطح العجين كله. نبدا بثني العجين فوق بعضه مع الضغط عليها جيدا. ونفرد العجين بواسطة النشابة مرة ثانية وبعد ما تشكلت على شكل ما أشبه بالمستطيل. قومي بثني العجين مرة اخرى و فردة مرة ثانية ثم يترك لمدة ساعة لكي يرتاح العجين. بعد أن ارتاح العجين بالسكين نقوم بقطع الإطراف حتى نتمكن من الحصول على عجينة متساوية الأطراف وتقسم إلي مربعات متوسطة الحجم. يمكن اختيار الشكل المناسب إذا كان على شكل مروحة أو رول ثم نضع قطع المشمش المجففة أو الكريز حسبما المفضل. ندهن العجين من على الوجه بمربى المشمش جيدا. نحضر صاج الخبز و نرتب فيه قطع الدنش. ندخل صاج الدنش الفرن بعد تشغيله وضبطه على درجة حرارة 220 مئوية لمدة 25 دقيقة. طريقة تحضير الدنش الحلو وبعد أن يأخذ الدنش اللون الذهبي ويحتمر يقدم لأفراد أسرتك دافئ أو بارد حسب ما يفضل.

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