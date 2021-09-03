طريقة عمل لقمة القاضي بكل أسرار نجاحها وطعمها اللذيذ

لقمة القاضي أو الزلابية أو العوامة واحدة من أكثر أنواع الحلويات الشرقية التي نالت إعجاب جميع الفئات العمرية لما لها من قوام هش ومقرمش فى نفس الوقت فأصبحوا يتناولونها بإستمرار، لذا لجأت ربات البيوت في تجهيزها في المنزل لضمان أن تكون صحية ومضمونة أكثر من شرائها من المحلات، فتعالوا معنا لنتعرف على طرق مختلفة لتجهيز حلوى الزلابية في المنزل بكل سهولة وبمكونات غير مكلفة. مكونات تجهيز الزلابية المصرية: مكونات تجهيز الزلابية المصرية: لكي نقوم بتحضير الزلابية المصرية علينا بتحضير بعض المكونات والتي سوف نذكرها لكم الآن وهي: نجهز كوب وربع من الماء.

إحضار ملعقة صغيرة من النشا.

إحضار ملعقة كبيرة من السكر.

نحتاج إلى قليل من الملح.

إحضار ملعقة كبيرة من الخميرة.

نحضر كوبين من الدقيق الأبيض المنخول. كل ما نفعله إتباع الآتي: أولا نجهز العجان الكهربائي ونضع فيه جميع المكونات ونشغله على السرعه المتوسطة لحين الحصول على عجينة متماسكة. نترك العجينة لمدة ثلث ساعة أو أكثر للعمل على تخمرها. ثم بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على هيئة كرات بإستخدام الملعقة. نقليها في كمية كبيرة من الزيت ونسقيها بالشربات، أو نزينها بالسكر البودرة. كيفية تحضير الزلابية بطريقة أخرى: كل ما نفعله إتباع الآتي:كيفية تحضير الزلابية بطريقة أخرى: لكي نقوم بتجهيز حلوى الزلابية نحتاج إلى بعض المكونات ألا وهي: نحضر القليل من الملح.

نجهز كوب من الماء الفاتر.

إحضار كوب من الدقيق الأبيض.

نحضر ملعقة كبيرة من السكر.

نحتاج إلى ملعقة صغيرة من الخميرة، وشربات. كل ما نفعله إتباع الآتي: أولا نجهز إناء ونضع فيه الدقيق والسكر والملح والخميرة ونقلبهم جيدا. ثم بعد ذلك نقوم بوضع الماء حبة تلو الأخرى لحين الحصول على عجينة متجانسة ومتماسكة. نترك العجينة لمدة ثلاثون دقيقة أو أكثر بقليل للعمل على تخمرها. نجهز إناء ونضع فيه كمية كبيرة من الزيت ونضعه على النار ونتركها تسخن. ثم بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة بإستخدام ملعقة صغيرة، ونضعها في الزيت الساخن ونتركها لحين حصولها على اللون الذهبى الفاتح. وفي النهاية نضع فوقها الشربات ونضعها في طبق التقديم ونتناولها ساخنة. كل ما نفعله إتباع الآتي: الوسوم

لقمة القاضي أو الزلابية أو العوامة واحدة من أكثر أنواع الحلويات الشرقية التي نالت إعجاب جميع الفئات العمرية لما لها من قوام هش ومقرمش فى نفس الوقت فأصبحوا يتناولونها بإستمرار، لذا لجأت ربات البيوت في تجهيزها في المنزل لضمان أن تكون صحية ومضمونة أكثر من شرائها من المحلات، فتعالوا معنا لنتعرف على طرق مختلفة لتجهيز حلوى الزلابية في المنزل بكل سهولة وبمكونات غير مكلفة. مكونات تجهيز الزلابية المصرية: مكونات تجهيز الزلابية المصرية: لكي نقوم بتحضير الزلابية المصرية علينا بتحضير بعض المكونات والتي سوف نذكرها لكم الآن وهي: نجهز كوب وربع من الماء.

إحضار ملعقة صغيرة من النشا.

إحضار ملعقة كبيرة من السكر.

نحتاج إلى قليل من الملح.

إحضار ملعقة كبيرة من الخميرة.

نحضر كوبين من الدقيق الأبيض المنخول. كل ما نفعله إتباع الآتي: أولا نجهز العجان الكهربائي ونضع فيه جميع المكونات ونشغله على السرعه المتوسطة لحين الحصول على عجينة متماسكة. نترك العجينة لمدة ثلث ساعة أو أكثر للعمل على تخمرها. ثم بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على هيئة كرات بإستخدام الملعقة. نقليها في كمية كبيرة من الزيت ونسقيها بالشربات، أو نزينها بالسكر البودرة. كيفية تحضير الزلابية بطريقة أخرى: كل ما نفعله إتباع الآتي:كيفية تحضير الزلابية بطريقة أخرى: لكي نقوم بتجهيز حلوى الزلابية نحتاج إلى بعض المكونات ألا وهي: نحضر القليل من الملح.

نجهز كوب من الماء الفاتر.

إحضار كوب من الدقيق الأبيض.

نحضر ملعقة كبيرة من السكر.

نحتاج إلى ملعقة صغيرة من الخميرة، وشربات. كل ما نفعله إتباع الآتي: أولا نجهز إناء ونضع فيه الدقيق والسكر والملح والخميرة ونقلبهم جيدا. ثم بعد ذلك نقوم بوضع الماء حبة تلو الأخرى لحين الحصول على عجينة متجانسة ومتماسكة. نترك العجينة لمدة ثلاثون دقيقة أو أكثر بقليل للعمل على تخمرها. نجهز إناء ونضع فيه كمية كبيرة من الزيت ونضعه على النار ونتركها تسخن. ثم بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة بإستخدام ملعقة صغيرة، ونضعها في الزيت الساخن ونتركها لحين حصولها على اللون الذهبى الفاتح. وفي النهاية نضع فوقها الشربات ونضعها في طبق التقديم ونتناولها ساخنة. كل ما نفعله إتباع الآتي:

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