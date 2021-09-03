طريقة شوربة العدس التركية بألذ أشهى وأروع شوربة عدس هتجربوها

طريقة شوربة العدس التركية ، من أنواع الشوربة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، حيث يقبل البعض على تناولها في المطاعم، ويكثر تناولها على وجبة الفطور، وتحظى بإقبال الكثير أيضاً، حيث يتميز المطبخ التركي بأكلاته وأطباقه اللذيذة والمتنوعة، مثل البوريك التركي بالجبنة، والبوريك التركي باللحم، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، ومكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وغير مكلفة، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة شوربة العدس التركية بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات طريقة شوربة العدس التركية

تتكون شوربة العدس التركية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

5 ملاعق كبيرة من الزيت.

حبة بصل مفرومة ناعم.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

حبة جزر مفرومة ناعم.

2 كوب من العدس الأحمر.

2 لتر من الماء الساخن.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

صوص الزبدة والفلفل الأحمر.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة شوربة العدس التركية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: