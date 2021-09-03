طريقة عمل الكرشة كمونية بالمصرية والحجازية وبطعم لذيذ ومذاق مميز

طريقة عمل الكرشة كمونية تعتبر من الأكلات المشهورة والشعبيّة المنتشرة في معظم دول العالم والمتعارف عليها بالأخص في بلاد الشام ومصر والسعوديّة حيث تختلف طريقة تحضيرها واعداها من بلد إلي اخرى حسب كل بلد وطريقة تحضيرها حيث يفضلها الكثيرمن الأشخاص فهي من الأكلات التي تتميّز بالطعم اللذيذ وسهولة التحضير كما يمكن التعرف على طريقة عمل الفشة بالمنزل بالخطوات وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل الكرشة كمونية بالطريقة المصرية وطريقة الكمونية الحجازية. طريقة عمل الكرشة كمونية بالطريقة المصرية طريقة عمل الكرشة كمونية بالطريقة المصرية المكونات نصف كيلو من الكرشة.

كمية قليلة من الزيت.

2 حبة من الطماطم المقطع.

ملعقتان كبيرتان من البهارات المشكل.

2حبة من البصل المفروم.

كمية مناسبة من الهيل. طريقة التحضير

يتم تنظيف الكرشة جيدًا ثم نقطعها لقطع صغيرة ثم يتم وضعها في إناء على النار به ماء لسلقها ونتركها حتى تمام التسوية. القيام بعد الانتهاء من سلق الكرشة نضع طاسة كبيرة على النار بها كمية قليلة من الزيت ثم نضيف إليها البصل مع التقليب حتى يتم تغير لونه ثم نضيف إليها قطع الكرشة مع تقليب المكونات جيدًا. يتم إضافة بعد ذلك الهيل والطماطم والبهارات مع الاستمرار في تقليب المكونات ثم نغطي الإناء ونتركها على نار هادئة حتى يتم تسويتها تماما. ثم نخرج الكرشة ونضعها في طبق التقديم ونضع عليها باقي المكونات الأخرى من الفلفل الأخضر والطماطم لتصبح جاهزة للتقديم. أخيرا تكوني قدمتي لأسرتك احلي طبق كمونية كرشة بخطوات سهلة وبسيطة ومذاق مميز. طريقة عمل الكمونية الحجازية طريقة عمل الكمونية الحجازية المكونات نصف كيلو من كرشة الخروف.

شرائح من بصلة كبيرة.

نصف ملعقة من الكمون الناعم.

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ربع كوب من زيت عباد الشمس.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الجافة.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

4 من فصوص الثوم المهروس.

ربع كوب من العدس الأحمر (اختياري).

فلفل أخضر حار (اختياري). طريقة التحضير يتم أولاً تنظيف الكرشة جيدًا من خلال إزالة الأجزاء الدهنية منها بواسطة السكين ثم نزيل القطع الداكنة منها ونتجه إلى غسلها عدة مرات ونضعها في وعاء كبير ونضيف إليها كمية مناسبة من عصير الليمون والدقيق ونخلطها بتلك المكونات جيدًا ثم نتركها لمدة ربع ساعة على الأقل. نغسل الكرشة للتخلص من الدقيق والليمون ثم نقطعها إلى قطع صغيرة. نضع إناء على النار به ماء نتركه حتى الغليان ثم نضيف إليه قطع الكرشة ونتركها لعدة دقائق مع تكرار الأمر عدة مرات حتى نتأكد من تنظيفها جيدًا. في إناء كبير على النار به ماء نضع الكرشة ونتركها حتى تمام التسوية. يتم بعد ذلك إخراج الكرشة من الإناء ثم نحضر مقلاة كبيرة ونضع فيها كمية قليلة من الزيت ثم نضيف إليها البصل والثوم مع التقليب جيدًا. ثم نضيف إليها الفلفل الأخضر والتوابل مع الاستمرار في تقليب المكونات جيدًا وبعد ذلك نضيف قطع الكرشة المسلوقة. نضيف بعد ذلك العدس الأحمر ومعجون الطماطم مع تقليب المكونات جيدًا ثم نضيف كمية قليلة من الماء ونتركها حتى نضوج جميع المكونات. وعند انتهائها من التسوية يتم إخراجها من الإناء ونضعها في طبق التقديم وتُقدم ساخنة. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل الكرشة كمونية تعتبر من الأكلات المشهورة والشعبيّة المنتشرة في معظم دول العالم والمتعارف عليها بالأخص في بلاد الشام ومصر والسعوديّة حيث تختلف طريقة تحضيرها واعداها من بلد إلي اخرى حسب كل بلد وطريقة تحضيرها حيث يفضلها الكثيرمن الأشخاص فهي من الأكلات التي تتميّز بالطعم اللذيذ وسهولة التحضير كما يمكن التعرف على طريقة عمل الفشة بالمنزل بالخطوات وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل الكرشة كمونية بالطريقة المصرية وطريقة الكمونية الحجازية. طريقة عمل الكرشة كمونية بالطريقة المصرية طريقة عمل الكرشة كمونية بالطريقة المصرية المكونات نصف كيلو من الكرشة.

كمية قليلة من الزيت.

2 حبة من الطماطم المقطع.

ملعقتان كبيرتان من البهارات المشكل.

2حبة من البصل المفروم.

كمية مناسبة من الهيل. طريقة التحضير

يتم تنظيف الكرشة جيدًا ثم نقطعها لقطع صغيرة ثم يتم وضعها في إناء على النار به ماء لسلقها ونتركها حتى تمام التسوية. القيام بعد الانتهاء من سلق الكرشة نضع طاسة كبيرة على النار بها كمية قليلة من الزيت ثم نضيف إليها البصل مع التقليب حتى يتم تغير لونه ثم نضيف إليها قطع الكرشة مع تقليب المكونات جيدًا. يتم إضافة بعد ذلك الهيل والطماطم والبهارات مع الاستمرار في تقليب المكونات ثم نغطي الإناء ونتركها على نار هادئة حتى يتم تسويتها تماما. ثم نخرج الكرشة ونضعها في طبق التقديم ونضع عليها باقي المكونات الأخرى من الفلفل الأخضر والطماطم لتصبح جاهزة للتقديم. أخيرا تكوني قدمتي لأسرتك احلي طبق كمونية كرشة بخطوات سهلة وبسيطة ومذاق مميز. طريقة عمل الكمونية الحجازية طريقة عمل الكمونية الحجازية المكونات نصف كيلو من كرشة الخروف.

شرائح من بصلة كبيرة.

نصف ملعقة من الكمون الناعم.

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ربع كوب من زيت عباد الشمس.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الجافة.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

4 من فصوص الثوم المهروس.

ربع كوب من العدس الأحمر (اختياري).

فلفل أخضر حار (اختياري). طريقة التحضير يتم أولاً تنظيف الكرشة جيدًا من خلال إزالة الأجزاء الدهنية منها بواسطة السكين ثم نزيل القطع الداكنة منها ونتجه إلى غسلها عدة مرات ونضعها في وعاء كبير ونضيف إليها كمية مناسبة من عصير الليمون والدقيق ونخلطها بتلك المكونات جيدًا ثم نتركها لمدة ربع ساعة على الأقل. نغسل الكرشة للتخلص من الدقيق والليمون ثم نقطعها إلى قطع صغيرة. نضع إناء على النار به ماء نتركه حتى الغليان ثم نضيف إليه قطع الكرشة ونتركها لعدة دقائق مع تكرار الأمر عدة مرات حتى نتأكد من تنظيفها جيدًا. في إناء كبير على النار به ماء نضع الكرشة ونتركها حتى تمام التسوية. يتم بعد ذلك إخراج الكرشة من الإناء ثم نحضر مقلاة كبيرة ونضع فيها كمية قليلة من الزيت ثم نضيف إليها البصل والثوم مع التقليب جيدًا. ثم نضيف إليها الفلفل الأخضر والتوابل مع الاستمرار في تقليب المكونات جيدًا وبعد ذلك نضيف قطع الكرشة المسلوقة. نضيف بعد ذلك العدس الأحمر ومعجون الطماطم مع تقليب المكونات جيدًا ثم نضيف كمية قليلة من الماء ونتركها حتى نضوج جميع المكونات. وعند انتهائها من التسوية يتم إخراجها من الإناء ونضعها في طبق التقديم وتُقدم ساخنة. طريقة التحضير

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