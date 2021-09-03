خلطات منزلية رائعة لتبيض الأسنان لفترات طويلة وأفضل النصائح اليومية

يحاول الكثير من الأشخاص التعرف على أفضل الخلطات المنزلية الرائعة لتبيض الأسنان خلال هذه الفترة، حيث يسعى الكثيرون إلى اللجوء إلى الوصفات الطبيعية المنزلية لأنها الأفضل على الأمد الطويل، كما انه لا يجد بها أي إضافات كيميائية والتي يقوم بها المتخصصون في مجال الأسنان من أجل الحصول على أسنان بيضاء سريعاً ولكن غالباً ما يكون لها أضرار مع مرور الوقت لذا يفضل الكثيرون الوصفات الطبيعية والتي يتم تجميعها غالباً داخل المنزل كما أنها رخيصة السعر.

تبيض الأسنان بوصفات طبيعية داخل المنزل

ومن جانبه أشار موقع madentalassociates لأبرز العلاجات التي تفيد كثيراً في عمليات تبيض الأسنان بسرعة، وأنه علاجات رائعة يمكن استخدمها من المنزل ويظهر نتائجها خلال يوم واحد في بعض الأحيان ومنها:

صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم: حيث أنها تُساعد كثيراً في إزالة البقع السطحية الموجودة على الأسنان وتجعلها أكثر بياضاً بعد الاستخدام، كما أن الطبيعة القلوية للصودا تمنع تكون ونمو البكتريا داخل فم الشخص، ويمكن خلط المقادير المتساوية من صودا الخبر وعصير الليمون ووضع ذلك الخليط على فرشاة الأسنان، وننصح هنا بعد ترك الخليط أكثر من ثلاث دقائق.

زيت الخردل والملح: من الطرق الرائعة للحصول على أسنان بيضاء، حيث يتم خلط القليل من الملح الصخري مع 3 أجزاء من زيت الخردل ويتم تدليك الأسنان مع اللثة ولكن برفق، وهو يقضي على اصفرار الأسنان لأن الفلورايد في الملح يفيد اللثة والأسنان كثيراً.

بيروكسيد الهيدروجين: هو من أسرع الطرق للحصول على أسنان بيضاء، حيث أنه يتمتع بخصائص مطهرة جيدة لأي إصابة أو جرح في الفم، وهنا من الممكن أن يتم التخفيف بالماء من بنسبة حوالي 3% من المحلول والغرغرة به من ثلاثون إلى أربعون ثانية في المنزل، كما يُساعد زيت جوز الهند أيضاً على منع التسوس والحد من الرائحة الكريهة في الفم، كما يقضي على اصفرار الأسنان.

الفواكه والخضروات

يمكنك بكل سهولة فرق اصفرار الأسنان أو أي رواسب متراكمة على الأسنان من خلال قشور بعض الفواكه مثل قشر الموز وغيرها بالجانب الأبيض، ويكون ذلك لبضع دقائق ثم عليك غسل أسنانك.

يجب التقليل من تناول السكر والمشروبات الغازية.

زيادة الأطعمة الغنية بالكالسيوم في الروتين اليومي لك.

التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط.

نصائح هامة