طريقة اللحوح السعودي الأصلية بدون بيض شهية

طريقة اللحوح السعودي من أشهى الوصفات وأسرعها أيضًا، كما أنه يمكن عملها في المنزل بدون إضافة البيض وهذه وصفة مناسبة لمن يُعانون من الحساسية، وتشبه في سهلتها طريقة السوفليه بالأوريو الأصلية والتي تصنف على أنها من أشهر وصفات حلويات بسيطة وغير مكلفة وسوف نوفر لكم طريقة عمل اللحوح بدون بيض بالتفصيل.

طريقة اللحوح السعودي

يتم البحث باستمرار عن طريقة لحلوح سهلة بالإضافة إلى طريقة اللحوح الأصلية التي قد لا تعتمد على استخدام البيض، وحتى يتم تحضيرها ينبغي في البداية تجهيز المكونات التالية:

علينا أن نقوم بتوفير كوبين من الدقيق الأبيض ونحرص على النخل بالأداة المخصصة لذلك.

ثم نقوم بتوفير كوب من دقيق الذرة ويمكن الحصول عليه من السوبر ماركت.

ملعقة من الملح وكمية مناسبة من الزيوت النباتية.

نقوم بتوفير ماء دافئ من أجل استخدام للعجن، وملعقة من الخميرة.

طريقة اللحوح الأصلية

أما عن خطوات التحضير بالتفصيل فهي تتمثل في التالي:

علينا أن نقوم بوضع الدقيق في وعاء ثم نقوم بوضع دقيق الذرة أيضًا إليه ثم نضعه في الفرن على درجة حرارة 140 درجة فقط، حتى يتحول لونه إلى اللون الأصفر.

ثم نخرجه من الفرن ونتركه لمدة لا تقل عن عشر دقائق أو على الأقل حتى نتأكد أنه أصبح باردًا.

نقوم بوضع الدقيق في وعاء آخر ونقوم بوضع الملح والخمير والمياه إليه حتى نتأكد أنه أصبح عجين سائل وقد امتزج مع بعضه البعض.

علينا بعدها أن نترك الخليط في مكان دافئ بشكل كاف، وذلك لمدة لا تقل عن نصف ساعة أو على الأقل لحين التأكد من أنه قد أصبح مختمرًا.

بعدها نقوم بوضع الطاسة على النار ونضع بها الزيت ونتركه حتى يسخن جيدًا.

ثم بعدها نقوم بوضع الخليط في المقلاة.

وينبغي أن نترك الخليط داخل المقلاة لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق، مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على اللون الأصفر، ونقوم بعدها بإخراجه ووضعه في الطبق المخصص للتقديم، ومن ثم تقديمه لأفراد الأسرة، وما يميز الوصفة أنها لا تستغرق مدة كبيرة أيضًا.