زيت الكافور لعلاج آلام الرقبة وتنميل أو تخدير الأطراف

تعد الزيوت الطبيعية من أقدم الوصفات العلاجية ومنها زيت الكافور ويستخرج زيت الكافور من المادة الشمعية البيضاء التي تنتجها أشجار الكافور وتتميز هذه المادة برائحتها النفاذة والمنعشة وسوف نتحدث عنها عن بعض فوائد زيت الكافور .

ذكر الكافور في القرآن والسنة

قال الله عز وجل في كتابه الكريم ( إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ) فقد ذكر الكافور في نعيم أهل الجنة فهو عظيم حيث أثني عليه الله بذكره في كتابه وقال العلماء ( أن الله سمي ما عنده بما عندنا حتي تهدي إليه القلوب ) أي حتي نعلم بعظيم فوائدها وقد ذكر أن النبي صل الله عليه وسلم أوصي بوضع الكافور في الماء الأخير لغسل احدي بناته ونحن نعلم أنه يفضل وضع الكافور عند غسل الميت سواء كان ذكرا أو أنثي ماعدا من مات محرما فلا يوضع له الكافور في ماء الغسل ولا تخمر رأسه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا .

الكافور لعلاج آلام الرقبة وتخدر الأطراف

يؤدي الضغط على الأعصاب الموجودة في الرقبة إلي الشعور بتنميل الأطراف أو تخدير الأطراف لذلك ينصح بالأتي

تدليك الرقبة والكتف بزيت الكافور المخفف بزيت الزيتون .

إذا تواجد ألم في الرقبة نحضر ملعقة كبيرة من أوراق الصفصاف ونصب عليها كوب من الماء المغلي وتشرب هذه الوصفة مرتين يوميا .

تسخين زيت الزيتون مع قليل من القرفة ونتركها قليلا ثم يدلك بها الجسم .

تدليك منطقة الرقبة بزيت السوداب .

تدهن به منطقة الصدر للقضاء علي مشاكل الجهاز التنفسي وضيق التنفس .

مهدئ للسعال وأعراض البرد والإنفلونزا .

يستخدم لعلاج التشنجات والصرع لأنه مخدر موضعي للأعصاب ويساعد في علاج الالتهابات الداخلية والخارجية مما يساعد على الاسترخاء وهدوء الأعصاب وصفاء الذهن .

رائحته القوية تعمل كقابض للأوعية الدموية مما يساهم في علاج احتقان الحنجرة والأنف .

علاج الروماتيزم والتهاب المفاصل وذلك لأنه منشط للدورة الدموية .

يحذر من تناول الكافور عن طريق الفم بسبب احتوائه علي مادة مسرطنة .

لا يستخدم الزيت المركز علي الجلد بل يجب تخفيفه .

الإفراط يؤدي إلي حدوث تسمم .

لا يسخن الزيت داخل الميكرويف نظرا للأخطار الشديدة .

فوائد زيت الكافور للجسممحظورات عند استعمال زيت الكافور