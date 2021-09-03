طريقة عمل المحشى المشكل المصري وأسرار خلطة المحشى لمذاق جديد

طريقة عمل المحشى المشكل المصري يعتبر المحشي من الأكلات المصرية الأكثر شعبية وشهرة وهو من الأكلات المتعارف عليها والمتوارثة من الأجيال القديمة وحتى وقتنا هذا حيث أن المحشى المصري لا يوجد في مصر فقط بل يوجد في مناطق مختلفة من الوطن العربي فيوجد في لبنان وفلسطين وسوريا ولبيا والسودان حيث أن المحشي المصري من الأطعمة المفضلة والمحببة عند جميع المصريين بمختلف أنواعه يحبه الكبار والصغار وذلك لأنها من الأكلات التي لها مذاق لذيذ مميز وللمحشي المصري عدة أنواع منها محشي الكرنب وورق العنب ومحشي الكوسة والباذنجان والفلفل وتختلف طريقة تحضيره من دولة لأخرى بحسب ثقافات الدول في تحضير الطعام وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل المحشى المشكل المصري وطريقة تحضير المحشى وطريقة تحضير خلطة المحشى وكيفية تسوية المحشى. طريقة عمل المحشى المشكل المصري طريقة عمل المحشى المشكل المصري مقاديره كليو جرام باذنجان جاهز للحشو.

1/2 كيلو من الفلفل الأخضر الرومي.

1/2 كيلو كوسه.

1/2 كيلو أرز مصري.

لتر صلصة طماطم.

عدد 3 حبات من البصل المبشور.

عدد 3 حبات من فصوص الثوم المفروم.

1/2 لتر مرقة دجاج.

حزمة من البقدونس.

حزمة من الشبت.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

ملعقة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغير بهارات.

1/2 ملعقة صغير كمون. طريقة تحضير المحشى في البداية يجب تنظيف الباذنجان والكوسة والفلفل الرومي الأخضر من البذور بداخلهم وغسلهم جيدًا بالماء الجاري وتجهزيهم لحشو خلطة المحشي. تنظف الخضروات من كسبره وشبت وبقدونس وغسلهم جيدًا وتقطع الخضرة إلي قطع صغيرة جدًا. يتم غسل الأرز الأبيض ويصفى من الماء تمامًا. طريقة تحضير خلطة المحشى يتم ذلك عن طريق وضع الزيت النباتي في حلة الطهي على نار متوسطة ثم يوضع به البصل المبشور والثوم المفروم مع التقليب المستمر حتى يصلان إلى اللون الذهبي الفاتح. القيام بعد ذلك بوضع صلصة الطماطم ثم تترك على نار متوسطة حتى الغليان بعدها تترك على نار هادئة حتى يصبح القوام سميك. يترك الخليط حتى يبرد قليلًا ثم يضاف عليه الملح والفلفل والبهارات ثم الشبت والبقدونس والكسبرة الخضراء وبعدها يضاف الأرز ويقلب الخليط جيدًا حتى يتجانس. يتم بعد تجهيز خلطة المحشي تأتي خطوة حشو الباذنجان والفلفل والكوسة. كيفية تسوية المحشى القيام بإحضار حلة لكى يوضع بها ما تم حشية لكن في الأول بضع في أرضية الحلة بصل مقطع حلقات وحلقات من الطماطم حتى تكسب المحشى طعم مميز.

ويتم وضعهم بشكل مرتب في الحلة التي تم تجهيزها للطهي المحشى توضع بعدها المرقة إلى أن تصل إلى نصف الحلة وتترك حتى الغليان على نار متوسطة.

بعد الغليان يتم تغطية الحلة ويترك على نار هادئة لمدة نصف ساعة حتى تمام التسوية. طريقة تحضير المحشىطريقة تحضير خلطة المحشىكيفية تسوية المحشى الوسوم

طريقة عمل المحشى المشكل المصري يعتبر المحشي من الأكلات المصرية الأكثر شعبية وشهرة وهو من الأكلات المتعارف عليها والمتوارثة من الأجيال القديمة وحتى وقتنا هذا حيث أن المحشى المصري لا يوجد في مصر فقط بل يوجد في مناطق مختلفة من الوطن العربي فيوجد في لبنان وفلسطين وسوريا ولبيا والسودان حيث أن المحشي المصري من الأطعمة المفضلة والمحببة عند جميع المصريين بمختلف أنواعه يحبه الكبار والصغار وذلك لأنها من الأكلات التي لها مذاق لذيذ مميز وللمحشي المصري عدة أنواع منها محشي الكرنب وورق العنب ومحشي الكوسة والباذنجان والفلفل وتختلف طريقة تحضيره من دولة لأخرى بحسب ثقافات الدول في تحضير الطعام وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل المحشى المشكل المصري وطريقة تحضير المحشى وطريقة تحضير خلطة المحشى وكيفية تسوية المحشى. طريقة عمل المحشى المشكل المصري طريقة عمل المحشى المشكل المصري مقاديره كليو جرام باذنجان جاهز للحشو.

1/2 كيلو من الفلفل الأخضر الرومي.

1/2 كيلو كوسه.

1/2 كيلو أرز مصري.

لتر صلصة طماطم.

عدد 3 حبات من البصل المبشور.

عدد 3 حبات من فصوص الثوم المفروم.

1/2 لتر مرقة دجاج.

حزمة من البقدونس.

حزمة من الشبت.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

ملعقة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغير بهارات.

1/2 ملعقة صغير كمون. طريقة تحضير المحشى في البداية يجب تنظيف الباذنجان والكوسة والفلفل الرومي الأخضر من البذور بداخلهم وغسلهم جيدًا بالماء الجاري وتجهزيهم لحشو خلطة المحشي. تنظف الخضروات من كسبره وشبت وبقدونس وغسلهم جيدًا وتقطع الخضرة إلي قطع صغيرة جدًا. يتم غسل الأرز الأبيض ويصفى من الماء تمامًا. طريقة تحضير خلطة المحشى يتم ذلك عن طريق وضع الزيت النباتي في حلة الطهي على نار متوسطة ثم يوضع به البصل المبشور والثوم المفروم مع التقليب المستمر حتى يصلان إلى اللون الذهبي الفاتح. القيام بعد ذلك بوضع صلصة الطماطم ثم تترك على نار متوسطة حتى الغليان بعدها تترك على نار هادئة حتى يصبح القوام سميك. يترك الخليط حتى يبرد قليلًا ثم يضاف عليه الملح والفلفل والبهارات ثم الشبت والبقدونس والكسبرة الخضراء وبعدها يضاف الأرز ويقلب الخليط جيدًا حتى يتجانس. يتم بعد تجهيز خلطة المحشي تأتي خطوة حشو الباذنجان والفلفل والكوسة. كيفية تسوية المحشى القيام بإحضار حلة لكى يوضع بها ما تم حشية لكن في الأول بضع في أرضية الحلة بصل مقطع حلقات وحلقات من الطماطم حتى تكسب المحشى طعم مميز.

ويتم وضعهم بشكل مرتب في الحلة التي تم تجهيزها للطهي المحشى توضع بعدها المرقة إلى أن تصل إلى نصف الحلة وتترك حتى الغليان على نار متوسطة.

بعد الغليان يتم تغطية الحلة ويترك على نار هادئة لمدة نصف ساعة حتى تمام التسوية. طريقة تحضير المحشىطريقة تحضير خلطة المحشىكيفية تسوية المحشى

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