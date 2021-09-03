أسرار كفتة الحاتى في الملعقة سحرية ضعيها على الكفتة مش هتفك ولا هتكش منك تانى

أسرار كفتة الحاتى في الملعقة سحرية ضعيها على الكفتة مش هتفك، تعد الكفتة واحدة من أشهى الأكلات ودائما ما تبحث ربات المنازل عن كيفية عملها لتصبح شهية وذات طعم رائع كالمطاعم وفي مقالنا هذا سوف نوضح أسهل طريقة لعمل الكفتة بمكونات بسيطة واقتصادية فتابعونا أسرار كفتة الحاتى في الملعقة سحرية ضعيها على الكفتة أسرار كفتة الحاتى في الملعقة سحرية ضعيها على الكفتة تعتبر الكفتة من الأطباق الرئيسة المحببة والمفضلة لدي الكثير من الناس كما إنها تتميز بطعمها الجميل المميز والآن سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل كفتة الحاتي بطريقة جديدة . مكونات عمل كفتة الحاتى أولا يجب تحضير بعض المكونات اللازمة لعمل الكفتة وهي:

كيلو أو إثنين من اللحم المفروم حسب الكمية المطلوبة.

نصف كيلو من الدهن المفروم.

البهارات المطلوبة مثل الملح والفلفل الأسود.

ملعقة من السمن.

بصل مبشور كمية تناسب كمية اللحم.

ثلاث ملاعق من البقسماط.

خل أبيض.

كمية من ميه البصل. طريقة تحضير الكفتة يتم خلط المكونات مع بعضها البعض حتى التجانس.

يتم تقليب الخليط جيدًا ووضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

تحضير عدد من الأسياخ المصنوعة من الخشب أو المعدن اللازمة في لف الكفتة.

يتم عمل أصابع الكفتة باستخدام الأسياخ ويتم بلّ اليد عند عمل كل صباع.

تكرر هذه الخطوة حتى الانتهاء من كمية اللحوم الموجودة. طريقة تسوية الكفتة مكونات عمل كفتة الحاتىطريقة تحضير الكفتةطريقة تسوية الكفتة هناك طريقتين لتسوية الكفتة وهما: تسوية الكفتة على الفحم بطريقة مباشرة أي يتم وضع أصابع الكفتة على شواية الفحم حتى تمام التسوية وإعطائها الشكل واللون المطلوب.

التسوية باستخدام شواية الفرن ثم تخرج بعد مرور وقت قصير من الفرن وتُلف في ورق فويل وتوضع معها قطعة من الفحم المولعة وتترك في الفرن لمدة عشر دقائق أخرى، إزاله ورق الفويل وستلاحظين رائحة الشوي على الفحم نفس الرائحة ونفس الطعم المطلوب على الرغم أن الكثير من النساء لا تُفضل هذه الطريقة.

وأخيرا يتم تقديم الكفتة مرصوصة في طبق ومزينة بالبقدونس وتقدم مع الرز بالأنواع المختلفة والسلطات، وتكون بنفس الطريقة التي تقدم بها في المحلات دون الشعور بأي فرق الوسوم

أسرار كفتة الحاتى في الملعقة سحرية ضعيها على الكفتة مش هتفك، تعد الكفتة واحدة من أشهى الأكلات ودائما ما تبحث ربات المنازل عن كيفية عملها لتصبح شهية وذات طعم رائع كالمطاعم وفي مقالنا هذا سوف نوضح أسهل طريقة لعمل الكفتة بمكونات بسيطة واقتصادية فتابعونا أسرار كفتة الحاتى في الملعقة سحرية ضعيها على الكفتة أسرار كفتة الحاتى في الملعقة سحرية ضعيها على الكفتة تعتبر الكفتة من الأطباق الرئيسة المحببة والمفضلة لدي الكثير من الناس كما إنها تتميز بطعمها الجميل المميز والآن سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل كفتة الحاتي بطريقة جديدة . مكونات عمل كفتة الحاتى أولا يجب تحضير بعض المكونات اللازمة لعمل الكفتة وهي:

كيلو أو إثنين من اللحم المفروم حسب الكمية المطلوبة.

نصف كيلو من الدهن المفروم.

البهارات المطلوبة مثل الملح والفلفل الأسود.

ملعقة من السمن.

بصل مبشور كمية تناسب كمية اللحم.

ثلاث ملاعق من البقسماط.

خل أبيض.

كمية من ميه البصل. طريقة تحضير الكفتة يتم خلط المكونات مع بعضها البعض حتى التجانس.

يتم تقليب الخليط جيدًا ووضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

تحضير عدد من الأسياخ المصنوعة من الخشب أو المعدن اللازمة في لف الكفتة.

يتم عمل أصابع الكفتة باستخدام الأسياخ ويتم بلّ اليد عند عمل كل صباع.

تكرر هذه الخطوة حتى الانتهاء من كمية اللحوم الموجودة. طريقة تسوية الكفتة مكونات عمل كفتة الحاتىطريقة تحضير الكفتةطريقة تسوية الكفتة هناك طريقتين لتسوية الكفتة وهما: تسوية الكفتة على الفحم بطريقة مباشرة أي يتم وضع أصابع الكفتة على شواية الفحم حتى تمام التسوية وإعطائها الشكل واللون المطلوب.

التسوية باستخدام شواية الفرن ثم تخرج بعد مرور وقت قصير من الفرن وتُلف في ورق فويل وتوضع معها قطعة من الفحم المولعة وتترك في الفرن لمدة عشر دقائق أخرى، إزاله ورق الفويل وستلاحظين رائحة الشوي على الفحم نفس الرائحة ونفس الطعم المطلوب على الرغم أن الكثير من النساء لا تُفضل هذه الطريقة.

وأخيرا يتم تقديم الكفتة مرصوصة في طبق ومزينة بالبقدونس وتقدم مع الرز بالأنواع المختلفة والسلطات، وتكون بنفس الطريقة التي تقدم بها في المحلات دون الشعور بأي فرق

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