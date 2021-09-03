طريقة عمل بسبوسة الحلواني الأصلية في البيت بمكونات سهلة وبسيطة افضل من الجاهزة

طريقة عمل بسبوسة الحلواني الأصلية في البيت، البسبوسة من ألذ الحلويات الشرقية على الإطلاق، والتي يحب الجميع في الوطن العربي تناولها في أي وقت من السنة، ولكن يتم تحضيرها بشكل مستمر طوال شهر رمضان المبارك وتقديمها بعد صلاة العشاء، لكن على الرغم من ذلك فإن الكثير من ربات البيوت لا يجدن تحضير البسبوسة في المنزل بنفس المذاق الموجود في محلات الحلويات، لذلك اخترنا طرق بسيطة لتحضير البسبوسة بمذاق مماثل للتي يتم شرائها من المحلات. طريقة عمل بسبوسة الحلواني الأصلية في البيت طريقة عمل بسبوسة الحلواني الأصلية في البيت المكونات ثلاثة أكواب من السميد.

كوب من السكر.

كوبين من اللبن الزبادي.

نصف كوب من جوز الهند.

نصف كوب من السمن المذاب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طحينة. مكونات الشربات كوبين من السكر.

كوبين من الماء.

ربع كوب من عسل الجلوكوز.

عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من السمنة. طريقة التحضير نحضر طبق كبير ونضع فيه السميد ونضيف له السمن ونقلب حتى يتغلغل السمن داخل السميد.

نضيف باقي المكونات إلى الخليط السابق ونقلب برفق وفي اتجاه واحد حتى نحصل على خليط متجانس.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية فرن مناسبة.

ندهن الصينية بالقليل من الطحينة ثم نضيف خليط البسبوسة إلى الصينية ونوزعه جيداً.

ندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة ا تقل عن نصف ساعة أو حتى تكتسب اللون الذهبي.

خلال هذا الوقت نضع السكر والماء في قدر مناسب، ثم نقوم برفعهم على النار.

عندما يبدأ الخليط بالغليان نضيف عصير الليمون ونترك الشربات يغلي على نار متوسطة لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

نضيف عسل الجلوكوز والفانيليا إلى الخليط ونقلب لمدة دقيقة.

نرفع الشربات الساخن من على النار ونضيف له السمن ونقلب حتى يذوب تماما.

نخرج البسبوسة وهي ساخنة من الفرن ونوزع عليها الشربات الساخن.

نغطي البسبوسة بورق الألومنيوم ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة قبل تقطيعها وتقديمها.

يمكن تزييت البسبوسة ببعض من المكسرات المطحونة مثل الوز والفستق وجوز الهند.

عندما تتشرب البسبوسة جميع الشربات بمجرد صبه عليها، يكون هذا علامة جيدة على الحصول على بسبوسة بمذاق طيب وجودة عالية. الوسوم

طريقة عمل بسبوسة الحلواني الأصلية في البيت، البسبوسة من ألذ الحلويات الشرقية على الإطلاق، والتي يحب الجميع في الوطن العربي تناولها في أي وقت من السنة، ولكن يتم تحضيرها بشكل مستمر طوال شهر رمضان المبارك وتقديمها بعد صلاة العشاء، لكن على الرغم من ذلك فإن الكثير من ربات البيوت لا يجدن تحضير البسبوسة في المنزل بنفس المذاق الموجود في محلات الحلويات، لذلك اخترنا طرق بسيطة لتحضير البسبوسة بمذاق مماثل للتي يتم شرائها من المحلات. طريقة عمل بسبوسة الحلواني الأصلية في البيت طريقة عمل بسبوسة الحلواني الأصلية في البيت المكونات ثلاثة أكواب من السميد.

كوب من السكر.

كوبين من اللبن الزبادي.

نصف كوب من جوز الهند.

نصف كوب من السمن المذاب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طحينة. مكونات الشربات كوبين من السكر.

كوبين من الماء.

ربع كوب من عسل الجلوكوز.

عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من السمنة. طريقة التحضير نحضر طبق كبير ونضع فيه السميد ونضيف له السمن ونقلب حتى يتغلغل السمن داخل السميد.

نضيف باقي المكونات إلى الخليط السابق ونقلب برفق وفي اتجاه واحد حتى نحصل على خليط متجانس.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية فرن مناسبة.

ندهن الصينية بالقليل من الطحينة ثم نضيف خليط البسبوسة إلى الصينية ونوزعه جيداً.

ندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة ا تقل عن نصف ساعة أو حتى تكتسب اللون الذهبي.

خلال هذا الوقت نضع السكر والماء في قدر مناسب، ثم نقوم برفعهم على النار.

عندما يبدأ الخليط بالغليان نضيف عصير الليمون ونترك الشربات يغلي على نار متوسطة لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

نضيف عسل الجلوكوز والفانيليا إلى الخليط ونقلب لمدة دقيقة.

نرفع الشربات الساخن من على النار ونضيف له السمن ونقلب حتى يذوب تماما.

نخرج البسبوسة وهي ساخنة من الفرن ونوزع عليها الشربات الساخن.

نغطي البسبوسة بورق الألومنيوم ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة قبل تقطيعها وتقديمها.

يمكن تزييت البسبوسة ببعض من المكسرات المطحونة مثل الوز والفستق وجوز الهند.

عندما تتشرب البسبوسة جميع الشربات بمجرد صبه عليها، يكون هذا علامة جيدة على الحصول على بسبوسة بمذاق طيب وجودة عالية.

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